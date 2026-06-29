議員來稿．李家駒｜香港扶貧策略的下一步思考：預防貧窮

來稿作者：李家駒議員



政府剛發布的首份《香港精準扶貧成果報告》，為社會帶來討論扶貧的政策梳理與數據基礎。報告顯示，2026/27年度政府投放於教育、醫療和社福的經常開支逾3,500億元，佔整體約六成 ，並鎖定三大目標群組：約11萬戶劏房戶、約20萬名單親住戶及約71萬名全長者住戶。我們也看到具體成效，共創明「Teen」計劃逾九成學員在自信心等指標有所提升，社區客廳試行計劃約95%會員認為生活空間改善、九成認同人際網絡提升，在校課後託管計劃更讓參與家庭月入平均增加約3,500元。這些數字說明，政府從以往單以收入劃線，轉向「主動識別、精準扶助」的方向正確，也印證了精準施策的成效。在肯定成績的同時，有兩個關於社會貧窮的問題值得我們深思。



作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（李家駒提供）

第一，當貧窮從個別問題轉為廣泛社會風險，我們應如何看待或應對？

過去，我們習慣以收入作為界定貧窮的單一標準，這種做法雖然清晰，卻未必能全面反映社會的真實狀況。今天，香港面對的不僅是「誰最窮」的問題，更是「誰正在滑向貧窮」的挑戰。不少家庭雖然收入剛好跨過援助門檻，卻在租金、物價、照顧開支等多重壓力下，生活空間被不斷壓縮；有些年輕人雖然有工作，卻在就業市場的不確定性中，逐步累積為未來的貧窮風險。這些群體未必出現在政府的扶貧清單上，卻是社會脆弱性的重要組成部分。

歐盟今年5月發布的首份《反貧窮策略》，為我們提供了一個值得深思的框架。該策略的核心理念，是將政策焦點從「找出誰最窮」轉移到「減少更多人跌入貧窮的機率」。歐盟訂下2050年消除貧窮的目標，強調在人生的每一個階段，從兒童、青年、在職人士到長者，都應有相應的政策介入，並將就業、房屋、醫療、教育等政策領域協同整合。同時，他們計劃成立「反貧窮聯盟」，動員商界和慈善組織參與。歐盟估算，若關鍵措施得以落實，至2030年可讓約1,850萬人脫貧，額外開支僅佔歐盟GDP的0.25%。這說明扶貧投入只要方向精準，社會回報遠遠高於成本。

第二，北部都會區的發展，不能遺忘弱勢社群。

北部都會區是香港未來發展的重要引擎，但大型發展往往伴隨着人口結構的急遽變化。新界北的人口將急速增長，基層家庭和弱勢群體同樣需要被看見。早前有議員亦關注，首份五年規劃會否就北都的社會民生部分着墨，這正正點出「發展」與「扶貧」並非互不相干的兩個議題。

當一個區域的人口因大型發展而改變，住屋、就業、安老、照顧等需求亦會隨之變化。北部都會區目前常住人口約98萬至100萬人，但區內僅提供約13.4萬個職位。換句話說，現時每7至8名居民才有一個職位，大批勞動人口每日需跨區通勤，往返市區工作，如果我們只在產業規劃上精準，卻在社會配套上粗疏，那些未能及時獲得支援的家庭，就可能逐步跌入貧窮陷阱。以照顧者為例，他們長年照顧失能長者或殘疾家人，影響生計和職涯發展，一旦倒下，整個家庭隨即陷入危機。現時全港有超過16萬名無酬照顧者，當中「以老護老」的情況尤其嚴峻，有研究發現，九成受訪的低收入年長照顧者月入僅5,000元或以下，平均年齡達72歲，同時患有約2種長期疾病，每周需花費42小時照顧家人。筆者認為當局應及早將這批隱形的弱勢群體納入精準扶貧的識別系統，讓扶貧策略真正回應北都的人口結構轉變，確保「發展」與「照顧」同步推進，而非顧此失彼。

筆者肯定政府由「被動派錢」轉向「主動識別、精準扶助」的努力，特別是建立政商民配對平台的構思。然而，當貧窮形態日趨複雜，單靠精準識別已不足以全面回應。我們需要在現有基礎上，進一步構建一個更具前瞻性的社會安全網，從聚焦「已發生的貧窮」延伸至「防範未發生的貧窮」，讓每一位有需要幫助的市民，在發展中不被遺忘。這既是扶貧策略的升級，也是社會公平的體現。

作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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