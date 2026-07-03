來稿｜香港AI教育科技如何破局？

來稿作者：王妮娜博士



6月25至27日，為期三天的香港「學與教博覽會」上，來自全球的教育產品同台亮相，以科技詮釋教育將如何重塑，以應對未來。內地的應試教育歷來以競爭激烈著稱，如此龐大的市場孕育出了怎樣的硬科技，去解決各種教育痛點？博覽會上來自內地的展商為本港教育科技研發提供了諸多值得深思的啟示。



本港AI教育科技三大短板

以一款廣東省國資背景的AI教育產品為例，它精準聚焦作業批改這個教學痛點，利用圖像識別、人工智能大模型等技術，可在10秒內完成學生擺放在課桌上的卷子批改；並根據老師設定的參數提供分析報告。批改的對象不僅包括數學等客觀計算題，還適用語言類主觀試題，比如中文和英文閱讀理解以及作文。產品今年啟動出海，成果相當不俗，已經獲得本港三間學校採購。這家公司的區域銷售總監介紹，他們將香港作為出海首站，前期提供繁體應用解決方案，接下來會開拓更多海外多語種版本。

批改試卷的人工智能解決方案僅僅是內地教育科技研發的富礦一角。相比下，香港本土開發的產品強調與西方教學理念接軌，在項目式學習、探究式學習等領域國際化特色獨具優勢。但此次博覽會的同台競技也暴露香港教育科技研發的短板：香港本土化AI教育產品在解決核心痛點上，缺乏內地同類競品展現出的精準與極致；尤其在硬件開發上，香港教育科技通常需要與國際硬件生產商捆綁入市；在當下熱門的人工智能領域，本港產品開發缺乏明確市場定位，更多是功能寬泛、用戶模糊的AI通用大雜燴。

香港缺的是產品經理

很多人將這一輪AI教育的爆發歸功於大語言模型的算力奇跡，誤以為套一個ChatGPT的APP、做一個好看的網頁前端，就能顛覆教育。2026年的學與教博覽會給出了有力反駁：出色的產品背後往往都有一個深耕教育科技領域多年的開發商。以前述的這家作業批改人工智能產品為例，其深耕數字化教育多年，從早期的網絡課程直播、雙師課堂，到如今的AI驅動，技術的形態在變，但內核從未改變——產品開發離不開對教學流程的深度理解，以及海量結構化題庫與知識圖譜的積累。

香港不缺懂AI演算法的技術外包人員，缺的是深刻理解教育場景的產品經理。香港的教育軟件往往更貼近西方教學理念，支持雙語和國際化課程（如IB、A-Level），但受限於本地市場規模小、技術研發投入成本高，產品往往理念很好，功能不夠極致。教育科技需要告別炫技思維和快閃式創業，深入本地DSE或IB課程體系，經過多年市場打磨的教育場景資產，才是無法被複製的護城河。

本地AI軟件須瞄準教師痛點

目前香港市面上的本地AI軟件商業模式主要呈現技術外包邏輯：宣稱什麼場景都能用——既能AI生成教案，又能AI生成PPT，還能做行政管理。看似全能，實則平庸。很多團隊一做 AI 就要做全能虛擬教師、全自動大語言模型對話，但無法精準對接一線老師急需解決的問題。相反，此次參展的內地教育科技研發團隊不少都在走一條由窄到深的道路，把一個場景做到極致。香港的教育科技需要擺脫萬能AI助手的定位，去尋找香港老師日常工作中最痛、最具體、最繁重的釘子，據此鍛造解決方案。

AI大模型在今日的教育科技中扮演重要角色。但如果前沿硬件缺席會大大降維解決方案的競爭力。大灣區擁有全球最完整的人工智能硬件供應鏈。香港的教育科技企業未來可深度對接大灣區的硬件代工廠，聯合開發定制化的軟硬一體教育科技產品。這不僅能大幅降低採購成本，更有利於搭建穩定的供應鏈。

以灣區共融打破通用模型依賴

本港教育科技創業者大都以輕資產為主，底層依賴OpenAI或Anthropic等通用模型。一旦大模型降價或者功能升級，軟件抵禦市場風險能力低。同時，一些開發者因為缺乏大流量、大數據的打磨，只能寄生於硬件大廠的渠道。其中，最穩的盈利模式之一就是做國際硬件巨頭的軟件供應商。這一方面是有效的生存策略，另一方面也會導致產品對硬件的極度依賴。

本港教育科技開發團隊可更多探索和內地硬件供應商聯盟開展業務，充分發揮本港教育國際化優勢，在合作共贏中，幫助內地具有實力的教育科技集團出海，同時積極開拓對國際教育需求旺盛的內地市場，依託本港技術原創研發實力，加強和內地交流，取長補短，推動教育科技破局，賦能面向未來的人才培養。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗。



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