工程師學會｜告別放任式排碳——以建築工程引領低碳轉型

來稿作者：李志康博士、莊宏曦博士



氣候變化已成為全球最迫切的發展議題之一，對經濟結構、城市規劃及民生福祉帶來深遠影響。國家明確提出「2030年前碳達峰、2060年前碳中和」的雙碳目標，香港特區政府亦在《氣候行動藍圖2050》中承諾於2050年前實現碳中和。面對此歷史性轉型，工程界既是碳排放的重要相關方，更是推動低碳變革的關鍵力量。



以系統性碳管理落實碳中和

基建及建築工程涵蓋規劃、設計、建造、營運及拆卸等多個環節，涉及大量能源使用及建材消耗，其碳排放不僅來自施工及營運階段，更包括建築材料於開採、生產及運輸過程中的「隱含碳」。若香港要真正落實碳中和，必須由傳統以能源為主的減碳策略，拓展至涵蓋全生命週期的系統性碳管理。

香港工程師學會卓越與標準化專責小組近日發表《基建及建築工程碳管理研究》報告，提出建立以數據為基礎、標準為依歸的碳管理框架。報告建議將碳排放納入工程決策的核心指標，推動在項目初期已進行碳評估與情景分析，並透過統一標準及數據平台，提升跨項目及跨機構之間的透明度與可比性，從而持續監測與優化減碳成效。

低碳轉型是提升競爭力契機

目前，香港已具備一定基礎，包括綠色建築評級制度及碳審計指引等。然而，各類工具及制度之間缺乏整合，不同項目採用的計算方法與標準亦未盡一致，限制了整體成效的發揮。未來應由分散式措施轉向制度化管理，透過分階段推行策略，先建立業界能力與數據基礎，再逐步提高要求，確保轉型具可行性與持續性。

在供應鏈管理方面，國際及大灣區的實踐經驗指出，與其以行政手段強制指定個別建材或技術方案，可考慮透過完善採購政策、建立統一標準及推行產品分級機制，從市場層面推動上游轉型。當碳表現納入工程招標評審及項目融資的重要指標，減碳要求便會由外在規範轉化為內在動力，自然滲透至產業鏈各個環節，逐步形成可持續的正向循環。

低碳轉型不僅是環保責任，更是提升產業競爭力的重要契機。透過建立透明、可量化及具公信力的碳管理體系，香港可鞏固其在區域基建及工程專業領域的領先地位。工程界將繼續與政府及各持份者合作，為香港制定清晰可行的可持續發展路線圖，共同邁向2050碳中和的目標。

作者李志康博士是香港工程師學會卓越與標準化專責小組主席、工程師；作者莊宏曦博士是香港工程師學會卓越與標準化專責小組成員、工程師。



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