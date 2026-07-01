來稿．中六生｜當政治不再內耗——香港拿什麼對決下一個30年？

來稿作者：謝鈞睿



香港迎來回歸29周年。在歷史的長河中，29年或僅滄海一粟，但對實踐「一國兩制」這項偉大政治實驗的香港而言，這段歷程充滿了波瀾壯闊與跌宕起伏。站在2026年的歷史節點，香港的政治生態已然完成了根本性的重塑，「愛國者治港」原則全面落實，國家安全防線固若金湯。然而，當政治爭拗的煙雲散去，擺在特區政府與全港市民面前的，是一道更為嚴峻、更具決定性的歷史考題：在政治回歸之後，香港如何在經濟結構與社會治理上，完成真正意義上的轉型破局？



當前的香港，正處於新舊動能轉換的「陣痛期」與全球政經格局重組的「交匯期」。我們必須坦然承認，過去支撐香港繁榮的傳統路徑與依賴路徑正逐漸失效，香港正面臨一場深刻的「範式轉移」。管治團隊不能再寄望於周期性的經濟反彈，而必須以歷史的自覺與大無畏的魄力，開啟一場觸及結構性核心的深水區改革。

認清現實：傳統紅利消退與「範式轉移」的迫切性

長期以來，香港習慣了作為內地與西方世界「中轉站」的獨特角色。金融、地產、旅遊零售及物流四大支柱產業，曾為這座城市帶來無數榮耀。然而，近年來的宏觀數據與微觀體感，都向我們發出了清晰的警號：香港正陷入「結構性增長放緩」的困局。

在國際金融中心方面，環球高息環境持續、地緣政治博弈導致外資配置策略改變，招股上市集資額與市場流動性面臨結構性壓力，傳統股債市場亟需開拓新源泉。在旅遊與零售業方面，內地旅客消費模式由購物為主轉向深度文化體驗，加上兩地物價差與匯率因素，港人北上與訪港旅客消費力減弱形成雙向夾擊。在航運與物流業方面，鄰近深圳、廣州等港口自動化與供應鏈一體化快速崛起，香港傳統轉口港的成本劣勢與空間限制愈發凸顯。

這意味着，香港過去依賴的「低稅率、自由港、地產驅動」的傳統發展模式，其邊際效應正在遞減。面對全球供應鏈重組與逆全球化浪潮，香港如果繼續抱殘守缺、滿足於「食老本」，只會在中美博弈的夾縫中逐漸邊緣化。

中央近年高瞻遠矚地提出發展「新質生產力」，這絕非口號，而是為香港量身訂造的破局良方。香港發展新質生產力，關鍵在於以科技創新推動產業創新。

首先要破解「有科研、無產業」的痼疾。香港擁有五所世界百強大學，基礎科研實力雄厚。然而，由於過去政府奉行「積極不干預」，導致科研成果往往在本地難產，最終流向深圳或海外轉化。特區政府必須更積極地扮演「引導者」角色，利用河套深港科技創新合作區，實施更激進的產學研結合政策。

其次是制度創新的「超級增值人」角色。在人工智能、生物科技、數字資產與綠色金融等前沿領域，香港的普通法系與國際接軌的監管體制，是內地城市無法替代的優勢。香港不應只做資金的「中轉站」，更要做國際標準、數據跨境流動機制、知識產權保護的「制定者」與「試驗田」。

戰略定力：北部都會區與雙城經濟圈的落地考驗

在重塑經濟地圖的過程中，「北部都會區」無疑是香港未來20年最具戰略意義的藍圖。它不僅僅是為了解決土地供應問題，更是香港重整產業佈局、全面對接粵港澳大灣區的核心引擎。唯有空間結構的改變，才能帶來產業結構與人口結構的根本轉變。

然而，宏偉的藍圖需要精準的執行力與財政可持續性。在當前特區政府面對財政赤字、庫房儲備面臨壓力的現實下，北部都會區的開發必須告別過去「政府盲目舉債或單一地產招標」的舊思維。

一方面，必須引入多元金融工具。政府應善用香港國際金融中心的優勢，透過發行長期基建債券、綠色債券，乃至引入公私營合作制模式，吸引海內外長線基金及民間資本參與，既能緩解庫房壓力，又能分散投資風險。

另一方面，要防止地產化複製。北部都會區的核心是創新科技產業帶。政府在土地審批與規劃上，必須頂住地產利益集團的壓力，實施職住平衡與產業導向策略，防止創科用地變相演變為高檔住宅項目。

同時，面對近年「搶人才、搶企業」的初步成效，政府更需推動政策由數量導向轉向質量導向。如何留住引入的人才，讓其在港安居樂業並實質推動本地產業升級，考驗着跨部門政策的協調與配套能力。

民生是最大政治：跨越結構性矛盾的社會解毒劑

習近平主席在2022年香港回歸25周年的七一重要講話中曾提出「四點希望」，其中首要便是着力提高治理水平與切實排解民生憂難。我們多次強調，一國兩制在香港的成功，其最終的裁判官不是宏觀經濟指標，而是七百萬香港市民的生活獲得感。政治大局穩定為解決深層次矛盾創造了歷史上最好的窗口期，若管治團隊仍未能在此黃金期內攻堅克難，將失信於中央，更失信於市民。

關於房屋與財富分配的再平衡，劏房與畸高的房價，長期以來是香港社會集體焦慮與階級固化的根源。特區政府在取締劣質劏房、推動簡約公屋及公屋提前上樓上，確實展現了近年少有的執行力。但這只是治標，治本之道在於重塑土地財政與財富再分配機制。

首先是告別房地產單一依賴。過去的高地價政策雖然帶來了豐厚的政府財政收入，卻大幅推高了營商與生活成本。政府必須逐步降低財政對地產的依賴，藉由新興產業創造多元稅源。

其次是重塑中產階級的向上流動性。香港社會正呈現高低極端化發展，基層有公屋保障，富豪階層資產雄厚，而承擔主要稅收的廣大中產階級，卻在房屋、子女教育、父母醫療上面臨最沉重的壓力。政府在公共政策上必須給予中產階級更多傾斜，防止社會中堅力量流失。

此外，香港正面臨結構性的人口老化。基層醫療改革的推行、安老院舍的跨境合作、以及退休保障制度的優化，已到了不容拖延的臨界點。管治團隊必須打破頭痛醫頭、腳痛醫腳的官僚慣性，以結果為目標進行跨部門、跨年度的系統性社會工程建設。

內聯外通：在「大局」中彰顯「香港特色」

回歸29年，香港與內地的融合已由通道融合邁向制度與生活融合的深水區。然而，在融入國家發展大局的洪流中，我們必須保持高度的清醒：香港對國家的價值，絕不在於它變成另一個深圳或上海，而恰恰在於它保留了無可替代的香港特色。

首先要堅守普通法制度。這是香港作為國際金融與商貿中心的基石。在面對地緣政治干擾與西方輿論抹黑時，香港更應以高度的司法公正與透明度，向全球投資者證明普通法制度的穩固，以此維護國際社會對香港法治的信心。

其次要保持多元文化與國際化優勢。香港必須繼續充當東西方文明對話的橋梁。無論外圍政治環境多麼惡劣，香港都必須保持對全球人才、資金與文化的開放包容，這不僅是香港自身生存的命脈，更是國家在現代化建設中不可或缺的國際化窗口。

三十而立前夕：以自我革命贏取下一個三十年

29年，正值成年人邁向三十而立的前夕。孔子云：三十而立，意味着一個個體在此時應當確立方向、學有所成、能獨立承擔責任。

對香港而言，下一個30年的成敗，取決於我們當下的抉擇。我們已經走出了政治爭拗的內耗泥淖，迎來了專心致志謀發展的黃金期。但這絕不意味着可以躺在功勞簿上高枕無憂。面對全球大變局，特區政府必須展現出大政治家的宏觀視野。

以自我革命的勇氣打破既得利益的藩籬，以新質生產力破解發展瓶頸，以切實的民生舉措撫平社會傷痕。唯有變革，唯有破局，香港這顆東方之珠才能在即將到來的三十而立之年，展現出更加成熟、自信且璀璨的光芒。

作者謝鈞睿是一名中六學生，嘗試以GenZ新角度為香港尋求突破，再創輝煌。



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