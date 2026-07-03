來稿｜要讓「票尾經濟」成為「盛事經濟」的「後半場」

來稿作者：黎天恒博士



啟德大型活動散場後，場館外常見同一種畫面：有人找交通，有人找餐廳，有人拖着行李，有人拿着剛買的週邊，還有人意猶未盡。這批人已經買票、入場、消費，也把一晚時間交給香港。「盛事經濟」最值得追問的，正是這一刻之後發生甚麼。



讓票尾融入盛事設計

政府支持「票尾經濟」，說明方向已經確立。真正考驗在後面：一張盛事門票，到底只是換來餐飲折扣，還是可以成為旅客認識香港的第二張入場券？啟德每場大型活動帶來數以萬計觀眾，這批人已經在場、已經願意消費，香港不能只把他們送到最近的商戶收銀機前。

啟德近月的做法已證明票尾有能力把入場人士留下來。餐廳延長營業、商戶提供優惠、消費換取行李寄存，這些安排看似細小，卻切中盛事觀眾的真實需要。看完活動的人未必立即想買名貴商品，但他們需要吃飯、等朋友、放行李、找地方整理應援物，甚至只是想在離開前多待一會。「票尾經濟」的起點，正是把這些零散需要接住。

下一步要處理的，不是多找幾間商戶參與，而是把票尾放回盛事設計之中。活動前怎樣預熱，完場後怎樣延續，翌日怎樣把旅客留下，這些問題比折扣優惠更重要。若票尾只是優惠券，生意做完便完；若票尾變成一份節目表，盛事才有機會由兩小時延伸成一整晚。

票尾可以是「活動後半場」

台灣職棒近年的做法值得香港參考。有職棒球隊把比賽日包裝成流行音樂會，邀請韓國樂團和歌手在賽後登場，有些演出接近小型專場規格；場內同時推出聯名球衣、毛巾、袋款和限定週邊。這種做法的重點不是明星有多大牌，而是球賽結束後，場內仍有第二個高潮。觀眾沒有急着離開，因為活動還未真正完結。

這給香港一個清楚提醒：票尾可以是第二張「節目表」。啟德日後舉行足球賽、籃球賽、音樂活動或大型展覽時，主辦方可以一開始便設計「活動後半場」。有些活動適合賽後音樂，有些適合粉絲見面，有些適合夜間市集，有些適合把觀眾帶到附近社區。重點不是每次都加插表演，而是讓觀眾知道，離開座位後仍有下一段內容。

讓觀眾記得自己曾經在場

票尾也要製造身份感。粉絲願意消費，很多時候不是因為九折，而是因為那件物品證明自己曾經在場。限定週邊、活動印章、場館限定設計、社區聯名商品，都在回答同一件事：這一晚有甚麼值得被記住？香港若只以折扣吸引觀眾，便會和一般商場促銷無異；若能把啟德、九龍城、宋皇臺、舊機場記憶放入設計，票尾便會多一層城市味道。

啟德每場大型活動，其實都可以有一份城市劇本。入場前，觀眾在九龍城吃飯；散場後，到啟德或九龍區參加主題夜間活動；翌日，外地旅客憑票尾享用酒店早餐、行李寄存或參觀香港社區特色導賞。這不是把優惠散落在不同商戶，而是替觀眾安排一條看得見的路。盛事收益也會因此走出場館，進入社區和旅遊鏈。

票尾經濟不能是擾民經濟

當然，「票尾經濟」不能變成另一種擾民經濟。賽後活動涉及成本、版權、保安、噪音、場地轉換和居民感受。社區路線若處理不好，也可能只為小店帶來短暫擠迫。香港要做的，是先用試點找出哪些活動適合延伸、哪些社區承接得到、哪些服務真的令旅客願意多花時間。「票尾經濟」要有經濟、熱鬧，也要有節制。

香港已經有大型場館，也有演唱會、體育賽事、會展、美食和社區故事。「票尾經濟」的下一步，是把盛事完結後的時間重新設計。台灣職棒把球場變成音樂現場，提醒我們：一場活動完結後，城市其實還可以繼續演出。

作者黎天恒是聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授。



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