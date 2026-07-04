黃遠康｜亞洲人贏世界盃長路漫漫？

來稿作者：黃遠康



隨着韓國無緣晉級32強，日本被巴西淘汰，東亞球隊在世界盃已經再無立錐之地。無疑，相較於90年代，兩國的足球實力大有進步，但是當與足球強隊交鋒時仍然處於劣勢。可見，亞洲國家要在國際足球賽事中更進一步，似乎仍然是非常遙遠的目標。



足球非亞洲人友好運動

猶記得在1998年法國世界盃時，韓國慘吞勁旅荷蘭5隻光蛋，日本更加一分未得敬陪小組末席。此後，兩國都大力投放資源在足球發展，力求進步。例如韓國聘請荷蘭籍教練希丁克，灌輸「全能足球」的理念，成為韓國青訓球員的底色；而日本則着力建設國內聯賽成為亞洲最高水平賽事，除了不斷吸引歐、美球星來投，亦致力提升硬件配套以增加好苗子。在廿多年的發展下，兩國無疑是亞洲足球的最強代表，並孕育出孫興民、朴智星、中村俊輔、本田圭祐等有力在歐洲球壇成為主力的球星。

然而，足球畢竟是團體運動，也是講究身體質素的項目。即使某段時間可以培養出獨當一面的球員，但是整體實力仍然不足以與列強爭一日之長短。以日本對巴西一役為例，巴西向來不是以身形壯碩見稱的隊伍，但是面對日本仍能施展高空轟炸，不斷施壓，最終把握日本球員體力下降後出現的失誤而反敗為勝。在身體質素的明顯劣勢，加上腳下功夫、組織配合又未算一流，難怪有90%非洲、83%南美洲、50%中北美洲球隊都可以晉身32強，而亞洲卻只有可憐的22.2%(其中之一更是地理位置上在大洋洲但選擇加入亞洲的澳洲)。

亞洲人的身體特點是靈活、柔軟，在特定的運動項目上，相較其他人種會有優勢。以舉重為例，白人、黑人通都是身高臂長。在同等體重下，手臂愈長就愈難舉出愈大的重量。因此，不難發現，在奧運會上贏得舉重獎牌的國家，通常都是來自中國、印尼、菲律賓、哈薩克的代表。同樣地，游泳向來是白人和亞洲人稱霸的項目，肌肉爆發力強的黑人就毫無優勢可言。原因不在於黑人缺乏良好的訓練條件，而是黑人的瘦體組織比例高，在水中更易下沉，影響速度。可見，每項運動都有天然的人種優勢和劣勢，從而影響某些地區的發揮上限。

而足球正正是不利於亞洲人的運動。相較於歐洲人的天生大骨骼、非洲人的爆炸力、美洲人的靈巧，亞洲人可能只有速度和靈活性可以與諸國一較高下。即便韓國、日本經濟如此發達、政府和足協投入大量資源、國民上下一心支持，在幾十年的發展中仍然沒有明顯的突破。足球作為世上最受歡迎的運動，有國民希望着力發展足球，追上列強步伐是可以理解的。然而，面對先天的身體限制，韓日兩國的經驗說明，即使投入再多也不等於可以取得佳績。與其投資低回報的運動，倒不如集中資源發展兼具商業性和適合亞洲人的項目。

投放資源聚焦優勢運動

其中一個可以考慮着力發展的是棒球。雖然棒球在中國不是主流運動，但是東亞地區和中、北美洲都極具影響力。美國職業棒球大聯盟(MLB)每年創造約120億美元的總營收。而日本職棒作為次一級的賽事，其球員平均工資仍高達5,000萬日元(約250萬港元)。可見，棒球是具商業潛力的運動項目。

而最重要的是，棒球不是白人或黑人的專利，不論日本、韓國抑或中國台灣都有代表叱吒美國職棒。例如兩度成為最有價值球員，就是來自日本、代表洛杉磯道奇隊的大谷翔平；而中國台灣亦曾有王建民在當地球隊擔任主力投手，並一度贏下「勝投王」的榮譽。美國的四大職業聯賽，即美式足球、籃球、冰球和棒球之中，只有後者屢屢成為亞洲人發光發亮的舞台。

筆者強調，棒球只是其中一個值得發展的例子，相信仍有其他受歡迎、有利提升國際形象、適合亞洲人參與的運動可以投放資源加以催谷。然而，經濟學的第一條法則告訴大家，人的慾望無限而資源有限，所以有稀少性的問題，令人必須做出決策。在有限的投入下，究竟應該優先投放難獲回報的足球，抑或是其他較有潛力的運動，相信理性的決策者自有公論。

筆者並不反對支持足球發展，亦對足球有情意結，期望國家和中國香港的足球有所進步。但是當足球明顯不是亞洲人友好的運動，卻仍然執意要取得成績，相信只會「希望愈大，失望愈大」。既然支持運動發展的是公帑，優先支持效益更高的項目，才是真正用得其所的選擇。

作者黃遠康是西貢區議員，香港青年事務發展基金會研究主任。



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