張遠深｜「足球先生」淪為賭盤棋子——港足如何敗光「百年祖業」？

來稿作者：張遠深



當日本國家隊在美加墨世界盃與巴西激戰至最後一刻，雖敗猶榮地贏得全球尊重時，香港足球卻在同一周淪為廉署與警方行動的代名詞。前香港足球先生盧均宜、傑志教練潘文俊等19人因涉嫌操控至少五間球會、四場甲組聯賽及U22賽事被捕，涉案賭注高達600萬港元。對老一輩球迷而言，這一幕不僅是醜聞，更是一場集體記憶的凌遲——因為我們失去的，不僅是一場比賽的公正，而是整個「亞洲足球王國」的遺產。



香港足球曾是亞洲燈塔

翻開歷史，香港曾是亞洲足球無可爭議的燈塔。1950至1960年代，香港被譽為「遠東足球王國」，是亞洲首個建立完善職業聯賽的地區。那時，香港代表隊在亞洲盃屢創佳績，更誕生了張子岱——首位登陸英格蘭頂級聯賽的華人球員，效力黑池時與卜比·查爾頓同場競技。南華、愉園等班霸的比賽萬人空巷，足球是這座城市最驕傲的語言。那時的香港球員，是亞洲各國仰望的對象，日本、韓國在發展足球初期，甚至要派人來港取經。

然而，這份驕傲為何在短短數十年間煙消雲散？當日本足球在1996年立下「百年計劃」，以愚公移山的精神搭建青訓、送球員留洋、深耕校園聯賽時，香港足球卻在「功利主義」與「地產思維」中逐漸迷失。我們曾有亞洲最先進的職業火種，卻沒有將其燎原，反而任由它在一場又一場的「外圍賭局」中熄滅。

假波事件揭示體制破產

筆者認為這次「假波案」最痛心之處，在於涉案者橫跨老中青三代，從退役名將到現役新星，從前線前鋒到青訓教練——這說明腐敗已如癌細胞般滲透進足球產業的每一根血管。試想，一位曾身披香港隊戰袍、接受萬千球迷歡呼的先生級球員，為何會淪為賭盤的棋子？答案很殘酷：因為整個生態系統已無法給他們提供一條體面、有尊嚴且可持續的職業路徑。

當聯賽水平停滯、球會財困、年輕球員看不到向上流動的希望時，「踢假波」便成了一種危險卻「理性」的生存選擇。日本球員之所以能給歐洲球會帶來「安定感」，是因為他們背後有一套從校園到職業、從國內到歐洲的完整信託體系；反觀香港，球員連最基本的職業誠信都難以維繫，因為整個環境早已失去了對「香港足球」這四個字的敬畏。

昔日領跑者今日打假波

最令人唏噓的，是日本足球的起點曾比香港低得多。1960年代，日本隊甚至不是香港隊的對手。但今天，日本有23名旅歐國腳，香港卻連一隊完整的職業青訓梯隊都湊不齊。日本足協可以為了2050年的世界盃冠軍夢，忍受30年的寂寞耕耘；香港足總卻連一個五年計劃都常因經費或人事變動而腰斬。

如果說當年香港是「富戶」，日本是「窮小子」，那麼這場長跑勝負已分——窮小子憑藉自律與遠見登頂亞洲，富戶卻在「打假波」的泥潭中敗光祖業。這不是運氣問題，而是格局與決心的問題。

痛定思痛重塑體育倫理

香港足球今日的困境，根源在於我們從未真正珍惜過那份「亞洲足球王國」的歷史遺產。我們總抱怨資源不足、場地不夠、關注度低，卻忘了誠信與尊嚴才是一項運動的根基。如果連昔日巨星都選擇出賣球賽，我們又如何要求下一代人進場支持？

日本足球告訴我們，落後不可怕，可怕的是沒有規劃；而香港足球的悲劇告訴我們，輝煌不可恃，可恃的是持續的耕耘與守護。若不痛定思痛，從重建青訓與重塑道德倫理做起，未來某一天，當我們的子孫翻開香港足球史，只會看到兩個時代：一個是受人尊敬的「遠東王者」，另一個是淪為賭博工具的「笑話」。這中間的落差，是整個城市對體育精神的集體背棄，也是我們欠那些曾為香港足球流血流汗的前輩們，最沉重的道歉。

作者張遠深是日本政治評論員、時事評論家及專欄作家，專注於分析國際政治、日本本土政經架構、東亞區域安全及中日關係。



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