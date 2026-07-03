彭意婷｜五年規劃——主動爭取才是香港該有格局

來稿作者：彭意婷



「主動對接」四個字，貫穿了香港首份「五年規劃」從諮詢到宣傳的整個過程。香港固然要善用「一國兩制」優勢，主動對接國家「十五五」規劃，融入和服務國家發展大局。然而，怎樣才算是「主動」？把優勢清單寫進規劃，算不算主動？如果「主動」只體現為一份羅列既有優勢的對接報告，那它跟「被動配合」的差別在哪裏？



「主動」不只是表態而是拿出方案

把優勢寫進規劃、宣示融入國家發展大局，方向與姿態都對，這些都只是「配合」和「對接」。配合，是把自己擺進對的位置；治理，是有沒有把位置上的事做好。對接，是與國家規劃接上口；改革，是香港的機制有沒有因此變得更能解決問題。對接口號容易，難的是之後香港有沒有拿出新的診斷、新的試點及新的制度設計。若只有前者，五年規劃寫得再宏大，也只是一份姿態正確的對接報告，不是一份能推動香港自我更新的改革文件。

1979年，時任廣東省委第一書記習仲勳看準廣東毗鄰港澳、華僑眾多的條件，主動向中央提出讓廣東「先行一步」，在貿易和投資等領域爭取政策空間。構想在當時並無先例，黨內不乏疑慮。習仲勳的做法是把廣東的條件和盤托出，向中央負責任地提出具體方案，並在獲得首肯後全力推進。後來深圳以鄧小平提出「中央沒有錢，給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來」的精神，發展為經濟特區，40年後經濟總量甚至反超香港。

這個案例展示了香港應有的行動模式，是在掣肘存在的前提下，識別自己的條件、主動提出具體試點方案、為方案的成敗承擔責任。這才是「主動」的完整含義，帶着方案去爭取更廣闊的政策空間，不是坐着等中央給政策，也不是只求在既有框架裏配合。

創造更多試點才能將優勢落地

諮詢文件中的「主動對接」，主要體現為羅列「八大中心」的優勢和「大灣區合作」的方向。這些內容本身沒有問題，但它們停留在「報告我們有甚麼」，沒有推進到「我們打算試甚麼」。真正的對接，不應該只是向中央說明香港的定位，更應該是香港在自己有條件、也有需要的領域，率先提出具體的試點構想，承擔試驗的風險，產出可複製的方案。

至少有兩個方向，香港既有條件，也最容易以扎實方案說服國家接受。

第一，民生治理的服務模式創新。長者照顧、基層醫療、特殊教育需要支援等範疇，近年已有不少改革元素：以居家安老和社區照顧為本的安老服務構想、地區康健中心與家庭醫生制度、融合教育下的校本支援機制。香港可以在這些現有安排之上，選取若干地區或服務單位，明確標示為五年規劃期內的「先行先試」項目，試行更完整的長者個案管理模式、具量化轉介指標的分級醫療制度、以及學校與社福、醫療機構之間更緊密的協作機制。每個試點都整理成結構清晰的案例，形成若干「香港版」服務模式。香港在這些社會服務上累積的經驗，對同樣面對人口老化的內地城市，具有實務層面的參照價值。

第二，數字治理的工具與諮詢機制創新。國家早已把數字政府建設視為推動治理方式現代化的關鍵工程，大灣區亦在推進「數字灣區」，希望打通粵港澳政務服務平台。香港正由數字政策辦公室統籌數字政府與數據治理工作，同時在「智方便」、電子醫療服務、網上社福申請等方面已經累積一定基礎。未來可以選定若干具體場景，例如長者／綜援申請、醫管局門診預約，作為「數碼治理試驗場」，由政府、科技公司及前線機構合作，針對流程設計和測試數碼工具，逐步開放技術規格甚至源碼，供其他城市試用或改造。

更關鍵的是建立一套持續、制度化的政策諮詢機制。這不應該只是每逢有新文件便開一個專題網站，而是在一個常設平台上，為重大規劃提供至少三個階段的線上線下諮詢：前期用開放式問題和焦點小組識別市民關心的議題和盲點；方案形成階段用結構化問卷和情景模擬，要求市民在不同取捨組合之間作選擇；實施和檢討階段則用簡明的滿意度調查和開放式建議，評估落地效果。這就不再只是零散意見，而是一組可以分析、可以視覺化的政策數據，顯示不同群組對某項政策的關注差異、改革前後市民評價的變化、或者在固定財政約束下各類群體對資源分配組合的偏好。把這些數據以視覺化的方式呈現，不單有助決策者理解政策效果，亦為立法會、媒體和公眾提供一套共同的事實基礎，減少各說各話。

須主動爭取更廣闊的政策空間

香港有成熟的法治環境保障數據私隱，有數字政策辦公室統籌數據治理，有活躍的科技社群提供開發力量，加上城市規模緊湊，十分適合作為數字治理與諮詢機制的試驗場。把這些條件轉化為具體的試點方案，既呼應國家「摸着石頭過河，善於通過制度創新解決新問題」的提法，也為「數字政府」建設提供一個帶有香港特色的版本。

所以，香港更需要的是帶着方案去爭取政策空間，把優勢放進一個可以被檢視成效的試驗框架裏，而不是被動等待中央給定位，也不是只寫幾頁優勢報告。這才是「主動對接」的完整含義。香港不缺條件，缺的是把條件轉化為方案的膽識。與其等待中央給定位，不如先把自己能試的試出來。主動拿出具體方案，爭取空間，設定指標，接受檢視，讓五年規劃成為一份可以在五年後可被追問的承諾書。

作者彭意婷是新思維副秘書長，青年組織「燈芯」創辦人。



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