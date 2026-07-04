風起守護｜單眼突然一黑，別當普通眼疾！拆解腦中風三大視覺病徵

風起守護｜劉巨基醫生



在電影或劇集裏，主角往往會因為悲痛、頭暈、血壓低等原因而「眼前一黑」。然而現實生活中，這種突如其來的單側視覺喪失還有其他原因，甚至有可能是腦中風的無聲警號。公眾普遍認為，中風必定會伴隨手腳無力等傳統病徵，卻不知道有些腦血管危機，會狡猾地僅以視覺異常來呈現。假如忽視了三大視覺徵狀，誤以為是普通眼疾，隨時會錯失中風治療黃金期。



最常被誤解的狀況之一，是單眼突然陷入漆黑一片，亦即「眼前一黑」。發作時，患者感覺像有一道黑色窗簾垂下，瞬間遮蔽了單側視力。即使這種被稱為「暫時性黑矇」（amarousis fugax）的現象，往往只維持幾秒到幾分鐘，便會恢復視力，但它可能是視網膜動脈被血栓短暫堵塞，出現短暫性缺血的結果。

單眼突發漆黑

或為視網膜動脈堵塞

若抱著僥倖心態不予理會，可能長遠影響視力，更有機會出現大型中風，引發大批腦細胞壞死。為了對症下藥，醫生治療時，會進行超聲波、電腦掃描、磁力共振及血管圖等檢查，去排除頸動脈粥樣硬化或心房顫動等因素，找出中風這致病原兇。

除了眼前一黑，如果看東西出現重影或複影，同樣要多加留意。當眼前的影像重疊，可能是橫向、縱向以至傾斜重影，難以聚焦感到模糊時，問題根源可能與腦幹相關。

腦幹的髗神經負責協調雙眼同步運作，一旦髗神經受損，眼球肌肉便會各自為政，導致雙眼接收的畫面無法對焦合而為一。

重影及視覺缺損

未必有中風傳統徵狀

另一種更容易被忽略的危機是視野缺損，例如喪失部分視野，半側偏盲等。這源自大腦後方的枕葉在眼睛接收訊息後，協助分析影像。萬一枕葉中風，患者雙眼視野會出現局部缺損，例如只能看見正前方事物的左邊，右半邊的世界卻宛如消失了。

枕葉中風患者不乏長者或心房顫動病人，他們未必懂得表達自己的視覺變化，旁人卻可從其行為看出端倪。曾有一位老伯走路時，總是撞到左邊的傢俬和木門，家人起初還以為他只是年紀大而行動退化，帶他求醫後才驚覺是枕葉中風，奪走老伯左側部分視野，令他只看到右邊的情況所致。

這些視覺警號之所以危險，正是因為它們發作時，患者未必出現急救中風口訣「談笑用兵」(說話含糊、笑起來嘴角歪斜、身體單側無力或麻木等)提及的傳統病徵，令他們誤以為僅是普通眼疾而掉以輕心。

遮眼測試

評估眼疾或中風

若已出現上述三大視覺異常的其中一種，為了分辨是中風還是眼科毛病，醫生在問診時除了檢查，也會利用簡單的「遮眼測試」，讓病人掩着一隻眼睛去測試視力，尋找病因。

如果單眼發黑，閉上患眼後另一隻眼視力正常，反映有機會是血塊堵塞視網膜動脈，是中風跡象。若然是枕葉受損，即使只用一隻眼睛看東西，視野依然會殘缺。

同樣地，如果遮住單眼後重影消失，即是問題與眼球協調有關，可能是髗神經受損及腦幹中風。若重影依舊存在，則有機會是眼科疾病。醫生會透過問診、活動測試和檢查，去排除重症肌無力症，及甲狀腺相關的眼疾等。

問診與檢查

排除其他病因

值得留意的是，部分腦幹中風的患者會感到天旋地轉，眼球震顫，眼前的東西不斷跳動，身體也失去平衡。這時就需要進一步排除耳水不平衡、內耳病變或小腦問題去確診。

可見眼睛也是反映腦血管健康的一面鏡子。無論是突然的眼前一黑，影像重疊還是視野缺損，宜盡快求醫，及早釐清病因。這樣有助避免中風治療被延誤，腦部和視力受到不可逆轉的傷害，以期盡力保住寶貴的視力與健康。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



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