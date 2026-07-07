來稿｜美加墨三國成功合辦世界盃　粵港澳有複製的可能性嗎？

來稿作者：羅浚軒



美墨加2026世界盃正進入淘汰賽階段，如火如荼進行中。全球球迷除了為精彩對抗喝采，也熱烈討論門票高企的市場營銷策略、分組賽競爭程度的變化。隨着淘汰賽展開，法國、葡萄牙、阿根廷等傳統強隊陸續取得勝利，比賽的競爭性與觀賞性大幅提升。然而，世界盃對香港的意義，絕不應止於「睇波」那麼簡單。不只是中環蘭桂坊或各區茶樓推出夜市、早市助興，更應藉此國際盛事契機，深入思考如何發展本地足球基礎設施、推動足球文化普及，以及全面反思香港足球的長遠發展路向。



足球既是競技運動，也是社會發展的一面鏡。它清晰映照出香港本地足球文化、青訓制度與市民參與度之間的距離與可能性。近期香港足總正式委任盧比度為港隊新任主教練，強調注入本地新血、推行年輕化重建，長遠目標是提升整體競技水平、強化青訓體系及本地聯賽質素。破格措施如增加香港球員外流至亞洲其他聯賽，或以租借形式參與中國超級聯賽，均有助球員累積高強度比賽經驗。過去「鳳凰計劃」雖未完全成功，但未來五年計劃可加入更明確的即效指標，例如提升港隊FIFA世界排名、爭取更多國際賽事積分，以及建立完善的青訓成果追蹤機制，讓發展更具系統性與可持續性。

日韓大力投資推動發展

回顧歷史，1998年法國世界盃上，韓國慘吞荷蘭5球，日本則一分未得敬陪小組末席。此後，兩國痛定思痛，大力投放資源於足球發展。韓國聘請荷蘭籍教練希丁克，灌輸「全能足球」理念，成為韓國青訓球員的底色；日本則着力建設國內聯賽成為亞洲最高水平賽事，不斷吸引歐美球星加盟，同時提升硬件配套以培養更多好苗子。

經過20多年努力，韓日無疑成為亞洲足球的最強代表，並孕育出孫興民、朴智星、中村俊輔、本田圭佑等在歐洲頂級球壇擔當主力的球星。然而，足球畢竟是團體運動，也是講究身體質素的項目。即使某段時間能培養出獨當一面的球員，整體實力仍然難以與歐美列強爭一日之長短。以日本對巴西的比賽為例，巴西向來並非以身形壯碩見稱，但面對日本仍能有效施展高空轟炸，不斷施壓，並把握日本球員後勁不繼的失誤反敗為勝。

亞洲人踢足球較為輸蝕

亞洲人的身體特點是靈活、柔軟，在特定運動項目上較具優勢。例如舉重項目，白人、黑人常因身高臂長，在同等體重下較難發揮；因此奧運舉重獎牌多由中國、印尼、菲律賓、哈薩克等代表奪得。游泳則是白人與亞洲人稱霸的項目，黑人因瘦體組織比例高，在水中易下沉而較無優勢。可見，每項運動皆有天然的人種與生理優勢劣勢，影響地區發揮上限。

足球正正是不利於亞洲人的運動。相較歐洲人的大骨骼架構、非洲人的爆炸性爆發力、美洲人的技術靈巧，亞洲人可能僅在速度與靈活性上可一較高下。即使韓日兩國經濟高度發達、政府與足協投入大量資源、國民上下一心支持，在數十年發展後仍未有突破性成績。今屆世界盃32強晉級率，非洲達90%、南美83%、中北美50%，而亞洲僅22.2%，凸顯結構性差距。

從「追趕型」邁向穩健發展

足球作為全球最受歡迎的運動，國民希望着力發展並追上列強步伐可以理解。但面對先天身體限制，韓日經驗說明，即使投入再多亦未必能取得相應佳績。與其將大量資源投放在回報相對較低的項目，倒不如集中力量發展兼具商業價值且適合亞洲人生理特點的運動項目。筆者並不反對支持足球發展，對足球更有深厚情意結，期望國家與中國香港足球有所進步。但當足球明顯不是亞洲人友好的運動，卻仍執意追求高成績，相信只會帶來更大失望。既然使用的是公帑，優先支持效益更高、更可持續的項目，才是真正用得其所的理性選擇。

香港足球近年發展重心依然放在青訓、本地聯賽、球場資源優化及管治改革上。香港足總的策略計劃已明確將晉身2034或2038年世界盃列為長遠目標之一。短期而言，港隊需先建立穩定班底和清晰戰術打法，逐步從「追趕型」階段轉向穩健發展。若能先多次入圍亞洲盃決賽周，將為世界盃之路奠定更堅實基礎。

首要重拾足球的誠信和尊嚴

香港足球今日的困境，根源在於我們從未真正珍惜過那份「亞洲足球王國」的歷史遺產。我們總抱怨資源不足、場地不夠、關注度低，卻忘了誠信與尊嚴才是一項運動的根基。如果連昔日巨星都選擇出賣球賽，我們又如何要求下一代人進場支持？日本足球告訴我們，落後不可怕，可怕的是沒有系統規劃；而香港足球的悲劇則提醒我們，輝煌不可恃，可恃的是持續的耕耘與道德守護。若不痛定思痛，從重建青訓體系與重塑體育倫理做起，未來子孫翻開香港足球史，只會看到兩個時代的巨大落差：一個是受人尊敬的「遠東王者」，另一個是淪為賭博工具的「笑話」。這中間的反差，是整個城市對體育精神的集體背棄，也是我們欠那些曾為香港足球流血流汗的前輩們，最沉重的道歉。

提到老人家熱愛踢波，香港確有足球文化根基。香港足球曾經有輝煌年代，亦曾因外來球賽轉播及本地聯賽式微而流失觀眾；但本地球迷對港隊的情感仍然深厚，只要有代表性賽事，場面就能迅速凝聚。今年全運會強調全民參與，加上香港政府配合國家政策多次推出免費全民運動日，銀髮族積極參與健美足球並獲得支持，正好體現全民運動的重要性。

善用一流設施合辦國際賽事

足球文化需要「盛事」與「日常」互補。單靠一兩場大賽難以維持長期熱度。今年7月在啟德體育園舉行的國際足球盛會，邀請拜仁慕尼黑、曼城、車路士、國際米蘭、祖雲達斯及阿士東維拉等歐洲勁旅訪港，為球迷帶來難忘體驗。青年民建聯「明道」大學生公共治理研習課程2026以「以體育連結世界，以格局開創未來」為主題，提出香港聯同粵港澳大灣區，善用香港大球場和啟德體育園等一流設施，具備申辦亞運會、奧運會以至足球世界盃的實力與潛力。我們需要深入思考：舉辦大型活動的目的何在？是促進經濟發展、推動文化融合、提升全球競爭力，還是展現大灣區軟硬體綜合實力？這些大型盛事不僅能帶動旅遊、酒店、餐飲及零售業，更能成為凝聚社區、傳承文化的平台。

不少小學直播韓國對捷克等世界盃比賽，顯示世界盃氣氛已透過直播滲入校園與社區。這種「一起睇波」的集體經驗，往往比賽果本身更能激發年輕人對足球的興趣，亦可成為校園體育教育的重要入口。學校可藉機教授學生體育精神: 不怕失敗、團隊合作、永不放棄等道德價值。不少網民都十分支持這一對神奇佛得角球隊，又或早前不少人雲集奧海城觀看日本對巴西的比賽。佛得角球迷穿著佛得角球衣支持球隊。佛得角的故事希望大家都可以有一個思考的是小國家都有大夢想可以實現。

在享受美墨加2026世界盃的同時，我們更應利用這個機會反思足球所帶來的盛事經濟效應。透過舉辦大型國際體育、文化藝術、會議展覽及娛樂活動，可有效刺激整體消費與經濟增長。同時，善用這個契機加強足球基礎建設發展，甚至在即將展開的五年計劃公眾諮詢中，提倡更多足球相關政策，深化與祖國合作，融入國家「十五五」規劃的體育發展藍圖。香港與世界盃的距離看似遙遠，但透過粵港澳大灣區協同發展、理性資源分配與持續耕耘，或許在未來並非不可企及。關鍵在於平衡熱情與現實，尋找最適合的發展路徑。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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