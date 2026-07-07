來稿｜放下優越身段，尋求區域合作——香港首份五年規劃要義

來稿作者：陳小辛



本港首個經濟和社會發展「五年規劃」公眾諮詢正式啟動，其中「區域合作發展」作為第五部分獨立成篇，釋放出一個清晰信號：特區政府已正式將區域合作從配套性政策，提升為支撐高質量發展的重要戰略抓手。但比定位升級更關鍵的問題是：香港能否徹底告別過去「單向輻射」的優越感，真正放下身段主動對接。



破除「合作就是讓利」誤區

市民應當讚賞港府本次諮詢檔對區域合作的謀劃，是一次認知層面的重要升級。文件明確將區域合作定位為「推動高質量發展、制度創新和對外聯通的重要抓手」，從大灣區建設、重大合作平臺、「一帶一路」參與、全球交往網路四個維度搭建起完整框架，覆蓋軟硬聯通、產業合作、民生融合多個層面。相較於過去零散的政策出臺、被動的戰略承接，此次系統性的頂層設計，說明特區政府已經清晰意識到：香港的發展空間從來不在1,100多平方公里的邊界之內，若仍脫離區域腹地談產業升級、談空間擴容或民生改善，猶如拳頭打在棉花上——苦於無從發力。

但認知到位不等於路徑破局。平心而論，在過去相當長一段時期，香港經濟發展水準長期領先內地城市，區域合作更多呈現「香港輸出服務、內地承接輻射」 的單向特徵，在與大灣區城市的合作中或多或少或不知不覺處於「居高臨下」的姿態。談合作，多是輸出金融、法律、專業服務的「香港優勢」；談對接，多是內地城市主動上門尋求資源外溢。香港主動躬身對接大灣區城市產業需求、嵌入區域產業鏈條、參與分工協作的動力長期不足，甚至不乏「合作就是讓利」的認知誤區。這種心態，在內地城市產業能級快速提升、合作紅利日益顯現的今天，已經成為香港拓展發展空間的隱形枷鎖。

極目遠望，廣東省「十五五」規劃綱要已將港澳合作從宏觀戰略拆解為可落地的任務清單，在省級層面，與香港共建大灣區國際科技創新中心、構建立體跨境交通網絡、打造大灣區國際金融樞紐，均有明確的路線圖與責任主體。下至地級市層面，合作的接口也清晰而具體：例如深圳明確全面對接香港北部都會區發展策略，正加快皇崗口岸重建、河套跨境基建等項目，同步深化河套「一區兩園」創科協同與前海現代服務業開放合作，是北都產業佈局、基建網絡、民生配套一體化規劃最直接的合作夥伴；廣州則錨定廣深港科創走廊核心節點定位，重點推進南沙科學城、國際航運與金融承載區建設，深化高校與科研機構聯動，恰好可承接香港高校資源與專業服務優勢，拓展產學研落地與高端服務業跨境展業空間；珠海深耕橫琴平臺建設和港珠澳大橋通道，推進港珠澳協同；中山、惠州等環珠江口城市也明確依託都市圈承接港澳產業外溢與資源輻射，可為香港產業升級、空間外溢與跨境養老等民生需求提供廣闊腹地。

香港不能錯失發展機遇

對香港而言，這不是單方面的政策要求，而是可直接對接的發展機遇。因為整個大灣區已搭建好合作網絡與落地接口，香港若能在五年規劃中主動錨定這些部署，既能大幅降低合作成本，也能更快將自身國際化、基礎科研、專業服務等優勢轉化為實實在在的發展紅利。

有言在先，主動對接並非「自降身段」，乃是香港放大自身優勢的最佳手段。君不見香港的基礎科研實力、國際化規則體系、高端專業服務能力等等，本身就是大灣區需求的資源，這些優勢若能深度嵌入區域產業鏈必能釋放無可估值的價值：創科領域，香港實驗室的成果若只停留在論文層面，終究無法形成產業動能；主動對接廣深港科創走廊、嵌入灣區製造鏈條，才能打通從實驗室到市場的「最後一公里」。空間層面，未來北部都會區的千萬平方米經濟樓面，若只靠本地企業消化，何年何月方能形成產業集群？主動聯動深圳創科產業、東莞先進製造，才能引爆創科產業的「洪荒之力」；金融與專業服務領域，如能更加深度服務灣區實體經濟的出海與升級需求，不就能跳出本地市場的白熱化競爭，打開廣闊的增量空間嗎？

區域合作能放大關鍵優勢

毋庸諱言‌，香港的立身之本，始終是國際金融中心地位、法治化國際化營商環境、聯通全球的樞紐功能，保持這些本土優勢依然是規劃的重中之重。但區域合作是撬動所有優勢放大的關鍵杠杆：試想一下，若沒有灣區腹地支撐，國際金融中心就缺少實體經濟根基；區域產業合作缺席，國際創科中心就缺少轉化落地場景；沒有一小時生活圈的民生融合，市民的獲得感就難以真正提升。講到底，區域合作發展其實是串聯起空間拓展、產業升級、民生改善的核心紐帶。

過去靠區位紅利、制度差紅利躺着發展的時代已逝，那麼，未來的增長紅利在哪裏？很大機會就在深度融入國家發展大局的協同合作裏。香港當放下單向輻射的歷史優越感，不妨以平等合作者的姿態主動對接大灣區城市的既定部署，把自身優勢精准嵌入區域產業鏈與發展大局，香港將毫無疑問在十五五周期裏打開高質量發展的全新局面。

作者陳小辛博士是香港優才及專才協會政策研究委員會會長，香港青年時事評論員協會會員。



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