來稿｜從黃河到大灣區：港澳青年要在國家戰略中找準「生態位」

來稿作者：余修賢



2026年6月，「溯源母親河·共敘中華情」港澳青年黃河行活動在山東啟動。我獲委任為「港澳青年看祖國·齊魯行」推介官，與百餘名港澳青年走進濟寧、東營、德州三座沿黃城市。這趟旅程的意義，遠不止於文化尋根，更啟發了一個關鍵思考：港澳青年如何在國家戰略中定位自己？



從「觀發展」到「感文化」

港澳青年對內地的認識，過去多集中於經濟層面——GDP增速、產業佈局、營商環境、就業機會。這些固然重要，但僅停留在「用眼睛看」的層面。

這次黃河行，港澳青年走進孔子研究院、孔廟孔府，親身體驗「儒家六藝」；走進黃河三角洲國家級自然保護區，目睹黃河奔流入海的壯闊。課本上的文字化為可觸可感的文化血脈，我們用腳步丈量大地，用心靈感知歷史，從「旁觀者」變成「體驗者」。

這不僅是一趟文化尋根之旅，更為青年在國家戰略中尋找自身定位提供了深層精神基礎——理解腳下的土地，才能看清前方的路。

生態位：戰略交匯點上的港澳青年

「生態位」是一個生態學概念，指一個物種在生態系統中的獨特位置和功能。將這個概念用於青年發展，就是回答三個問題：我能做什麼？市場需要什麼？國家戰略需要什麼？ 三者的交集，就是屬於你的生態位。

當前的港澳青年，正面臨三大國家戰略交匯的歷史機遇：粵港澳大灣區建設、黃河流域生態保護和高質量發展、「一帶一路」倡議。這三者並非各自獨立，而是互為聯動。黃河流域生態保護和高質量發展側重文化傳承與生態保護，粵港澳大灣區則具備成熟的金融投融資體系和科創優勢，共建「一帶一路」搭建起覆蓋全球的國際合作平台。三者之間不存在競爭，而是互補。

黃河流域擁有豐富的能源資源、深厚的文化底蘊和廣闊的產業空間；大灣區則具備國際化的金融體系、前沿的科技生態和通達全球的商貿網絡。兩者結合，能夠產生「1+1大於2」的協同效應。港澳青年的生態位，就在於成為這些戰略交匯點的「超級增值人」——不僅連結，更創造價值。

三大賽道：港澳青商的實踐路徑

基於16年創業與跨境經營的實戰經驗，我認為山東黃河沿線為港澳青商提供了三個值得關注的賽道：

賽道一：文化旅遊與文創產業。 山東是儒家文化發源地，黃河文化底蘊深厚，擁有孔子博物館、尼山聖境、黃河文化博物館群、《大河上下》史詩劇等一系列文化IP寶庫。港澳青年在品牌策劃、國際營銷、文創設計方面具備獨特優勢，可將豐富的文化資源轉化為面向全球的文化產品。

賽道二：綠色科技與生態產業。 黃河流域生態保護是該區域高質量發展的核心命題。山東正推進減污降碳協同增效，黃河三角洲國家級自然保護區的生態治理本身就是龐大的應用場景。港澳青年在環保科技、清潔能源、智慧農業等領域的國際視野與技術積累，可與山東產業需求有效對接。

賽道三：跨境商貿與供應鏈服務。 山東是沿海經濟大省，香港是國際貿易與航運中心。港澳青年熟悉國際規則、擅長跨境溝通，可在魯港經貿合作中扮演橋樑角色——協助山東企業「走出去」，也助力國際資本「走進來」。

從「一次性」到「常態化」

生態位的建立，需要持續性的機制支撐，而非一次性的參訪。這項工作已在推進：

2026年5月，魯港澳青年企業家交流會在香港舉辦，山東省青年聯合會與香港特區政府民政及青年事務局簽署了《魯港青少年交流交往合作備忘錄》，圍繞組織聯動、人才培育、經貿合作、就業創業等領域，為兩地青年發展合作提供機制化保障。「魯港澳青年企業家融合發展行動」同步啟動，建立導師幫扶機制，常態化舉辦專題培訓、交流互訪與經貿對接活動。

同時，山東正建設黃河流域大學生創業孵化中心，推進「黃河青創走廊」共建行動，已建成37處青創空間，累計孵化服務創業項目逾1,300個，為港澳青年提供了可落地的入場機會。

三個步驟：找準屬於你的生態位

結合本次黃河溯源的感悟，我對港澳青年找準自身生態位提出三點建議：

第一步，走出同溫層，親身感受家國山河: 16年前我加入海港青年商會，正是因為「走出去」——走出社工的圈子，走進商界的圈子，才遇到合作夥伴、學到管理知識、拓展國際視野。親眼所見與道聽途說，永遠是兩回事。

第二步，以學習心態融入，而非帶着優越感旁觀: 香港與內地的文化差異真實存在，不宜試圖複製香港模式。先接受差異、學習當地、融入當地，再談貢獻與創新。

第三步，在戰略交匯處定位自己: 黃河流域、粵港澳大灣區、「一帶一路」倡議——這些不是彼此孤立的節點，而是一個互聯互通的大網絡。港澳青年要做的，就是在這個網絡中找到自己獨特的位置。

「搏盡無悔」是我堅守多年的人生座右銘。全力以赴，即便結果未盡如意，亦不後悔。新時代港澳青年身處國家戰略交匯的機遇期，平台已搭建、機制已落地、賽道已明確。主動跳出舒適圈，以堅實的行動在國家戰略中佔據屬於自己的生態位，方能在實現個人成長的同時，為國家發展貢獻獨特力量。

黃河奔流不息，時代機遇不等人。讓我們一起，在國家戰略的交匯點上，連接香港與祖國，連接世界與未來。

作者余修賢是國際青年商會中國香港總會（JCIHK, China）前總會會長，一帶一路青年匯（BARYA）創會會長。



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