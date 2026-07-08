園遊．杏林｜扎根社區服務市民：18區中醫診所統一命名

園遊．杏林｜黃巧雲



在香港，中醫藥不僅是源遠流長的中華傳統，更是許多市民日常的醫療選擇。經過20多年發展，18區中醫診所暨教研中心（中醫診所）早已深耕社區，是本地基層醫療服務中不可或缺的一環。由今年七月一日起，全港18區中醫診所已開啟重要一頁——統一以地區命名為「［地區名稱］中醫診所暨教研中心」，更能清晰反映以「醫、教、研」為核心、地區為本、服務市民的定位及發展目標。



回望來時路，醫院管理局（醫管局）中醫門診服務的發展是一段逐步扎根、持續擴展的過程。從2003年設立首間中醫診所，至2014年全港18區均設有一間中醫診所，標誌着以循證為本的中醫門診服務全面覆蓋社區。18區中醫診所穩步發展，有賴營運伙伴——非政府機構及本地三所大學（香港大學、香港中文大學及香港浸會大學）的支持和協作。

隨着政府於《2018年施政報告》將中醫藥正式納入本港醫療系統，18區中醫診所自2020年起為特區政府提供首個政府資助中醫門診服務，為有需要的患者提供可負擔的門診服務，包括內科、針灸和骨傷推拿。同時亦提供天灸、專家診療等非政府資助服務，多元化服務照顧不同市民所需。在2025年，中醫診所總服務量已高達160萬人次。

多年來，18區中醫診所一直與市民攜手同行，共同面對不同挑戰。新冠疫情來襲時，中醫診所全力參與抗疫，包括在社區治療設施及北大嶼山香港感染控制中心治療住院病人、為新冠康復者提供中醫門診診療服務，以及支援社區及老人院舍的診療服務。這些措施合共提供超過60萬服務人次，亦是中醫診所留守社區，齊心抗疫的見證。去年大埔宏福苑火災發生後，中醫診所率先在鄰近地區啓動緊急支援，並為受影響居民提供適切中醫服務。另外，為應對流感高峰期，中醫診所在長假期及假期前後加強服務並增設診症時段，盡力照顧市民需要。近年愈來愈多年輕家庭選擇到18區中醫診所求診，反映市民對中醫服務的信任與肯定。筆者亦欣見中醫診所已穩步扎根社區，成為大家信賴的健康伙伴。

隨着醫管局的中西醫協作服務不斷擴展，18區中醫診所均積極參與，派出資深中醫師與西醫團隊攜手協作提供臨床服務，發揮雙方專業優勢，提高治療效果。同時，中醫診所亦一直致力為香港中醫藥業界培育骨幹人才，透過進修中醫師培訓計劃，為初入職場執業的中醫師提供系統化的臨床培訓；亦為各級不同年資的中醫藥專業人員提供各類培訓，包括邀請內地中醫訪問學者來港帶教，安排本港中醫師到內地三甲中醫醫院接受臨床培訓等，有助中醫診所為市民提供可靠及高質素的服務。在教研方面，中醫診所積極與大學合作推動科研項目，以「循證醫學」為核心，精研致遠，建立具實證基礎的現代化中醫服務模式。

一路走來二十載，18區中醫診所初心始終不變。秉持扎根社區、服務市民的理念，新名稱更能展現18區中醫診所與社區的緊密相連，是屬於香港、屬於每一位市民的中醫診所。展望未來，中醫診所會繼續以服務市民為本，致力提供專業、優質的中醫藥服務，守護民康。

「18區中醫診所」流動應用程式可供市民查閱籌額狀況，方便預約政府資助中醫診症服務。可按此連結下載：https://cmk.ha.org.hk/18CMClinics/downloadapp

作者黃巧雲是醫院管理局總行政經理（中醫）。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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