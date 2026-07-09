來稿｜經濟「旱林」急需政策「澆灌」

來稿作者：蔡秀青



特區政府現正加大投資力度推動香港創科轉型，但人工智能（AI）的急速發展也正加速替代文書、行政、設計等等崗位，導致老中青三代皆面臨「結構性失業」的困境。新聞側重點卻忽視政府的角色、外勞的影響，宛如坐以待斃。回望過去，不論是2008年金融海嘯、2003年沙士、以至1990年代亞洲金融風暴時期，歷屆政府均曾推出逆周期措施、創造臨時職位或紓困政策，以回應市民所承受的經濟壓力。



國家安全已維護

經濟安全也要顧

在勞動市場供求失衡的同時，擴大輸入勞工政策更形同雪上加霜。據立法會人力事務委員會文件指，截至2026年5月31日，優化補充勞工計劃及各項行業輸入勞工計劃接獲申請輸入逾20萬名外地勞工。其中申請人數最多的五個行業，正正是本港基層賴以維生的餐飲服務業、清潔服務業、零售業、保安服務業和貨運業。大量外地勞動力湧入，直接擠壓了本地低技術工人的議價能力與生存空間。

青年一代的處境同樣令人憂慮。據大學聯校就業資料庫（JIJS）數據顯示，隨着企業整體擴充意欲低迷，各行業提供予大學畢業生的全職工作機會，從2022年約8萬個大幅下跌至2025/26年約3萬多個，跌幅近六成。面對AI應用普及與經濟轉型的雙重挑戰，有意見認為勞工及福利局於提供多元化就業支援上的投放不足，「青年就業起點」（Y.E.S.）等資源中心的功能流於表面，錯失了協助青年對接新興產業的時期。社會仍在期望局方能夠提出具體、具規模的政策，去促進本地大學畢業生的上流機會。

此外，根據本地金融機構發表的《財務抗逆力指數》調查指出，有高達51%的受訪市民表示，一旦在失業或缺乏外來財務支援的情況下，積蓄未能應付超過6個月的開支。這項數據間接反映了香港家庭的財務狀況的脆弱性，亦透視了為何本地零售及消費市場在萎縮。

就此，決策當局為何沒有辦法？

經濟黑天鵝隱憂

惡性循環隨時爆？

雖然統計處公布的最新官方失業率表面上維持在約3.0%的低水平，但不少港人都對有關數字有所保留，因為它無法完全反映「開工不足」、被迫放無薪假，以及大量主動放棄尋找工作、移居或提早退休而絕跡於勞動人口抽樣當中的「隱形失業」人口。

「引入外勞」、「消費降級」與「港人北上消費潮」三箭齊發，正在掏空整個本港經濟的中下游。中產與基層的體感收入顯著下降，經濟前景的不確定性，令社會利潤難以健康、可持續地向上及向下分配。勞工收入不保，進一步加劇了本地的消費降級。這揭示的不單是經濟缺乏正向動能，更反映出市民觀感和官方認知之間存在一定落差。

大家都在問：經濟方針是否周全？如在舉庫房之力發展人工智能、注資百億科技基金的同時，理應預判到AI對白領及基層崗位的替代陣痛，提早設計再培訓方案與創造新型職位。更令人擔憂的是，統計處的數據顯示，2026年第一季「持續失業時間中位數」已攀升至超過100日，對比前幾年（2024年第一季77日、2025年第一季85日）錄得顯著升幅。這意味着市民一旦失業，重新投入職場的難度越來越大，「長久性失業」的風險正不斷蔓延。

就此，決策當局為何沒有辦法？

刺激方案欠奉

仍待擺脫舊路

見到「實效」，「信心」才能慢慢建立。放眼其他地區在面對經濟蕭條或轉型時的做法：美國在疫情及經濟急需復甦期間，迅速通過大規模經濟刺激法案，直接向合資格公民派發現金紓困、為小企業僱員提供薪酬保障計劃、發放醫療救援及提供寬免貸款。日本面對通脹與內需疲弱，內閣於2025/2026年度批准高達21.3萬億日圓的大規模綜合經濟刺激方案，精準投放於物價補貼、低收入家庭稅務減免以及應對通脹的民生措施。

反觀香港，面對當前本地消費市道萎縮、空置率居高不下、實體經濟疲弱的結構性困境，仍待當局出台更多真正能惠及基層與振興內需的逆周期刺激方案。長遠而言，政府必須重新檢視本港的收入結構，擺脫過度倚賴投資單一產業或金融工具的舊路，讓市民可分享到經濟收益，利潤才可持續地向上和向下分配。

作者蔡秀青是獨立政策倡議人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

