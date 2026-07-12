來稿｜把握「一試雙證」壯大碳管理人才庫　助力陸港邁向碳中和

來稿作者：史東甫



氣候變化是全人類共同面對的嚴峻挑戰。為應對此危機，香港特區政府早於2021年10月發表了《香港氣候行動藍圖2050》，針對本港三大碳排放源頭——佔約六成的發電、約兩成的交通運輸，以及約一成的廢物處理，精準制定了「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略。我們的目標非常明確：力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前達至碳中和。



本港碳審核缺乏統一規範

內地「國家標準」提供清晰藍圖

然而，要將宏大的減碳藍圖轉化為切實的成果，「量度」與「核算」是不可或缺的基石。準確核算碳排放的工作，高度依賴負責碳排放監測、統計核算、核查等專業技術人員的參與。遺憾的是，香港目前尚未對這些碳管理人員的能力要求作出統一規範，導致業界水平參差，難以建立一套具公信力的碳審核體系。

反觀內地，國家人力資源和社會保障部（人社部）聯同生態環境部已於2023年高瞻遠矚地制定了「碳排放管理員」的國家職業標準，嚴格規管六類碳排放管理人員的資格要求，並由人社部統籌註冊工作。這不僅為內地的碳管理專業奠定了堅實基礎，也為香港指明了完善專業認證體系的方向。

粵港打破兩地體制壁壘

「一試雙證」迎綠色人才突破

為了推動香港與粵港澳大灣區的深度融合，並實現碳排放專業人員資格的對接，香港專業審核師學會自去年起積極奔走。我們首先與深圳職業技術大學（深職大）碳中和研究院達成溫室氣體碳審核師和碳排放管理員考試及培訓的合作協議；經過與廣東省人社部門的深入商議，我們迎來了歷史性的突破，於本年五月，正式獲得廣東省人社部門批准，推出「粵港碳排放人員『一試雙證』試點安排」。

這項「一試雙證」安排意義重大。中港註冊從業員在通過廣東省人社部門認可的培訓與考試後，即可取得內地職業技能等級證書及本會的相關專業資格。這不僅是兩地專業資格互認的重要里程碑，更是香港配合國家發展大局、深化綠色經濟的關鍵舉措。

第一，全面配合國家「十五五」規劃與「雙碳」戰略。

今年正值國家「十五五」規劃的開局之年，綠色低碳發展是國家高質量發展的核心命題。國家的「雙碳」戰略（2030年前碳達峰、2060年前碳中和）需要龐大的專業人才庫支撐。「一試雙證」打破了地域與制度的壁壘，促進了大灣區內綠色人才的自由流動與標準統一。這不僅讓香港的專業人才得以參與內地龐大的碳市場建設，也確保了香港的減碳工作能與國家標準接軌，形成合力，共同推動國家與香港的碳中和目標。

第二，深化綠色金融體系發展，鞏固香港國際金融中心地位。

香港正全力發展成為亞洲的綠色和可持續金融樞紐。然而，綠色金融的命脈在於數據的真實性與可靠性。無論是發行綠色債券、提供綠色貸款，還是進行ESG（環境、社會及管治）披露，都需要專業的碳審核師來防範「漂綠」（Greenwashing）行為。「一試雙證」確保了具備雙重認證的專業人員，能以符合國家標準及國際視野的嚴謹態度進行碳核查。這將大幅提升投資者對香港綠色金融產品的信心，吸引更多國際資本透過香港投入內地的綠色項目，進一步深化兩地綠色金融市場的互聯互通。

第三，提升業界專業水平，落實《氣候行動藍圖2050》。

四大減碳策略的落實，無論是推動建築節能、企業碳盤查，還是運輸車隊的碳排放管理，都需要專業人員在第一線把關。「一試雙證」為香港有志投身綠色產業的青年及專業人士提供了一條清晰的晉升與認證階梯，有助吸引更多新血加入，包括傳統香港檢測認證畢業生，壯大本地的碳審核人才庫，為香港落實各項減碳措施提供強而有力的技術支援。

第四，促請特區政府於首個五年規劃期內着筆，確立專業地位與培訓階梯。

要將「一試雙證」的潛力發揮到極致，單靠學會與業界的努力並不足夠。我們強烈呼籲特區政府在配合國家「十五五」規劃的首個五年期施政藍圖中着墨，正式推動「碳排放管理員」的本地資格要求認定。政府應牽頭確認一套清晰、系統化的培訓與晉升階梯，將碳審核與管理納入香港的專業資歷架構中。這不僅能大幅提升從業員的社會地位與專業認受性，更能為年輕一代提供具備前景的綠色職業生涯規劃，從而吸引更多頂尖人才入行，為香港和國家實現碳中和注入強大且源源不絕的新動能。

總括而言，「粵港碳排放人員『一試雙證』試點安排」不僅是一項專業資格的認證合作，更是香港主動融入國家綠色發展大局、提升自身綠色競爭力的戰略佈局。香港專業審核師學會將繼續肩負業界橋樑的角色，深化與內地機構的合作，致力培養更多具備國際視野與國家標準的碳管理專才。讓我們攜手並肩，以專業力量守護綠水青山，為國家與香港的零碳未來貢獻力量。

作者史東甫博士是香港專業審核師學會會長，香港中文大學化學兼任副教授。



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