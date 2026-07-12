來稿｜長洲不只是太平清醮：以 ESG三大維度構建「離島示範區」

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



每年太平清醮、搶包山吸引大量市民湧到長洲，島上人潮洶湧、商店爆滿、垃圾量飆升，「節慶經濟」成為長洲最具代表性的品牌節目。然而，節慶過後的長洲卻回到平靜，旅客量大幅回落，供應鏈與物流壓力仍在，島嶼吸引力卻未能持續。在全球推動ESG（環境、社會、管治）的大背景下，長洲能否跳出傳統離島「鄉村」定位，成為香港第一個永續離島示範區？筆者試從ESG三大維度拆解長洲的供應鏈、物流與旅遊發展可能性。



綠色供應鏈提升海島運輸效率

在環境方面，離島承載力有限，綠色供應鏈成為必然趨勢。長洲的環境承載力向來是旅遊與物流的最大挑戰。島上道路狹窄、垃圾量高、海岸線脆弱，加上旅客高峰期集中，令環境壓力倍增。

綠色海運與低碳物流是離島供應鏈的第一步。長洲每日依賴大量海運補給，從食材、冷鏈貨物到生活用品，全靠船隻運送。若要提升離島供應鏈效率，必須從海運開始改革。引入低排放船隻、推行電動或混能小型補給船，以AI分析船期、貨量，減少空載和建立離島冷鏈共享中心。這些措施能減少碳排放，亦能提升供應鏈穩定性。

而且，長洲街道狹窄，手推車與電動車是主要運輸工具。若要提升效率，建議引入AI排程系統、智能配送櫃、電動微型物流車隊和冷鏈箱共享制度。這些模式已在台灣小島、韓國濟州等地落地，長洲也具備相似條件營運。

再者，垃圾與回收供應鏈安排能從「處理」走向「循環」資源利用。節慶期間，長洲垃圾量可達平日3至5倍。長洲若要提升旅遊吸引力，必須建立AI智能分類站、餐飲業可重複餐具供應鏈、漁網回收再造計劃和海岸垃圾監測系統。這些措施能把環境保護變成旅遊亮點，而非負擔。

社區參與讓長洲經濟更具韌性

在社會方面，社區參與是關鍵，長洲的核心價值不只在於海景，而是「人」與「文化」。漁村歷史、太平清醮、搶包山、北帝廟信仰，都是長洲獨有的文化資產。建立社區共創供應鏈：居民不只是「被服務者」，若要推動永續發展，居民必須成為主角。漁民直供模式，餐廳直接向漁民採購，減少中介和交易費用。應建設本地品牌孵化器，讓手作、海鮮乾貨、文化商品形成「長洲品牌」。建立社區物流合作社，居民共同管理物流車隊，提高透明度與收入，這些模式能讓長洲經濟更具韌性。

文化保育方面，文創商品×旅遊可把長洲故事變成互動體驗。長洲文化可轉化成旅遊產品，文化導賞、沉浸式漁村體驗、AR搶包山互動體驗和長洲故事館（數碼展示），使文化不再只是「看」，而是「參與」。

「四大支柱」架構構建長洲未來

長洲旅遊長期停留在「一日遊」模式，但ESG旅遊可更深度欣賞和了解，更能吸引高質旅客，延長停留時間，促進深度旅遊提升消費。

管治方面、離島發展需要透明制度與數據支持長洲的發展不能只靠商戶或政府單方面推動，必須建立透明、可持續的管治架構。他們需要成立離島ESG管治委員會作多方面參與和決策。他們也可訂立「ESG數據儀表板」收集數據更公開透明，也讓居民與旅客能看到長洲的永續發展進度。

我們也應訂立離島供應鏈法規，使旅遊與物流互不干擾；構建長洲的永續藍圖「ESG×供應鏈×旅遊」的整合模型。

長洲的未來，不應只靠太平清醮和搶包山，而是靠「永續、文化、科技、社區」四大支柱維持。若能成功落地ESG模型，長洲將成為香港第一個以ESG為核心的離島；離島供應鏈創新示範區；綠色旅遊與文化旅遊的融合典範和社區共創經濟的成功案例。長洲的吸引力遠不只是節慶盛事，而可推動成為可持續發展的「島嶼經濟」，魅力無限。

作者戴智康先生是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



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