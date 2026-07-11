來稿｜美加墨成功舉辦世界盃　「港星＋X」聯辦大賽又可不可行？

來稿作者：陳文坪



體育觀眾除了奧運會外，數足球觀眾是最大的一組人數。世界雖亂糟糟，但世界盃足球賽卻熱鬧無比。從另一角度，賽事在不同國家/地區舉行是擴大觀眾規模的最佳方式，值得其它國際賽事舉辦方參考。一方獨佔，不如多方舉辦來得更有價值與意義。



歷史性擴軍至48隊

庫拉索奇蹟證足球非大國專利

2026年世界盃在美國、加拿大、墨西哥三國舉行。賽事從6月11日至7月19日期間在11個主辦城市的16座體育場內展開角逐，本屆賽事將進行104場比賽，這是世界盃歷史上規模最大的一屆賽事。這也是世界盃歷史上首次把比賽隊伍從32支擴軍至48支球隊，同時也是首次由美加墨聯合承辦的世界盃賽事。

在去年11月的資格賽中，加勒比海島國庫拉索（Curacao）只有不到16萬人口的小小國，卻打進世界盃正賽。而且還是在主教練不在現場指揮，取得勝利，不但是一大奇蹟，也是不可思議。

在小組賽中，首次上場的庫拉索就與世界冠軍德國對壘，也有能力突破防線進球，雖1:7負德國，但卻讓球迷興奮不已，也讓世人刮目相看。小國有能力打入正賽，說明足球並非大國的「專利」。

非洲小國佛得角屢創歷史

頑強鬥志逼和強敵贏得全球致敬

非洲小國佛得角（Cape Verde）人口僅有55萬，2023年GDP只有2.6億元，也踢進世界盃正賽。瞬間名聲大噪，更令人肅然起敬，也讓遠在亞洲的我們才知道有這個小國在非洲。然而，比起這麼一個小國，亞洲的大、中國家，須更加重視、努力、推動、發展足球運動。

佛得角在小組賽中可說是精彩連連。面對大國並沒有畏縮，而是越戰越勇，0比0逼平了奪冠大熱門西班牙、隨後又2比2戰平了南美勁旅烏拉圭、與亞洲勁旅沙特阿拉伯隊相遇，以0比0握手言和進入32強，成為世界盃歷史上闖進淘汰賽的最小國家，再次創造西非小國歷史。可見，在足球賽事中，大國並沒有佔優勢，佛得角面對沙場老隊，以頑強的鬥志逼和對手，是很好的一例。

世界盃來到16強賽。可惜佛得角2:3輸給阿根廷，而且是在加時賽上發生在自身球員的烏龍球。阿根廷並沒有以「實力」取勝，而是對方烏龍球助贏，算是幸運之神的「眷顧」吧！

然而，佛得角雖輸了，卻獲得球迷的認可，球迷反而對佛得角能撼動世界冠軍球隊，沒能讓阿根廷輕鬆拿下而對佛得角球隊另眼相看。這裡值得給予佛得角一記響亮的掌聲，佛得角也贏得球迷的致敬！讓世界知道佛得角地圖上的地理位置。

善用現有場館分流交通高壓

四優勢分散資源投入

亞洲國家須奮起直追，爭取在下一屆能有更多球隊進32強、再進16強、8強，甚至來到大決賽。2026年世界盃的另一項創紀錄是，這項賽事已正式成為歷史上現場觀賽人數最多的一屆至6月26日已達360萬5357人次，成功打破1994年美國世界盃創造的近360萬人次總觀眾人數紀錄。

美加墨聯辦世界盃其賽事的模式，是值得有意舉辦國際賽事的國家/地區加以參考與研究的。它帶給人們的啟示：

首先，舉辦方無須投入巨額資金來大興土木建造主場館。既可減少資源投入，也能節省很多籌備時間。其次，分散舉辦地點，各國可以充分利用現有體育場館，來舉辦賽事。無須再投入大量資源建造新場館。避免賽後出現場館過剩或使用率低的現象而造成無謂的浪費。

再者，在不同國家/地區舉行賽事，對只在一個國家舉行，可減少給當地的交通、住宿、餐飲在短時間內的最高需求，給當地人民生活帶來不便。還有，可增加觀眾的入場人數及來源，給賽事帶來更多的支持。例如，截至6月26日，本屆世界盃各大場館的平均上座率已超過99%，就是最佳寫照。

香港、新加坡都是小經濟體，要單獨舉辦大型國際賽事須投入許多資源去建造更多的設施來滿足賽事需求。這會有很大的壓力，最終可能入不敷出，甚至賽後出現「白象工程」，設施過剩。

若港星或港星+X（第三個城市）聯辦賽事，分散在兩城/三地舉行，既可充分利用現有設施，以最少資源投入新建賽場，對聯辦方來說是可達到利益最大化，也能取得多贏的局面。減少無法舉辦大型國際賽事的遺憾。美加墨的成功舉辦世界盃模式，值得港星啟示。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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