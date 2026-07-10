議員來稿．方國珊｜告別外勞依賴——以「造血」優化本地行業生態

來稿作者：方國珊議員



近年不少行業面對基層勞動力短缺、人口老化及招聘困難等多重挑戰，飲食業和小巴行業為重災區之一。政府先後推出放寬「補充勞工優化計劃」及行業特定計劃，引入外地勞工以解業界人手短缺之急。



作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員。（圖片來源：立法會）

檢視外勞引入制度保本地就業

培訓成本較低的行業（如飲食業）較易引入外勞，除了補充人手，不少食肆以減輕薪酬成本為最終目的，更不惜削減本地職員人數或工時，其後營造出招聘困難的情況，以達到申請外勞的條件。筆者認同勞福局設兩級審批制，收緊飲食業本地勞工與外勞的人手比例，延長招聘期，冀局方持續監察業界招聘情況，適時調整申請制度，進一步保障本地就業。

小巴業界則繼續面對司機荒，有車無人開，市民投訴小巴脫班情況不絕於耳。專線小巴司機平均年齡逼近65歲，傳統小巴營運多採用日薪或散工制，一更動輒9至10小時，工時安排、薪酬福利不及專營巴士公司，對年輕人或主婦缺乏吸引力。

外勞政策也未能完全為業界補充足夠司機人手，因應服務和交通安全要求，外勞司機必須在香港考取駕駛執照、接受路線及安全培訓，整體駕駛考試合格率約為40%至60%，部分司機需經過多次重考才能及格入職。

解決結構性人力錯配需「造血」

單靠外勞政策「輸血」非長遠之計，本地就業市場有工無人做、有人無工做，如何「造血」優化本地行業生態，並築牢保障本地勞工優先就業的防線，成為當前經濟與社會發展必須精準平衡的重大課題。

飲食業是外勞申請的「重災區」，但同時本地也有不少具經驗的待業或兼職勞動力，特別是婦女、中年及考慮轉行的準從業員。推動飲食業數碼化（如：手機點餐、自動洗碗機及智能廚房設備等），不但可抵銷部分營運成本，同時降低前線體力勞動強度，提升餐飲職位吸引力。同時，針對本地婦女或斜槓族，僱主可考慮提供更靈活的兼職編更制度，將職位空缺轉化為本地人樂意接受的「友善崗位」。

小巴行業與飲食業不同，對勞工的專業技術有一定需求，且面臨極度嚴重的「人口老化」與安全隱患，必須透過行業本身的優化來吸引本地新人。提升薪酬水平和僱員福利固然可吸引新血入行，惟傳統小巴營辦商規模不及專營巴士公司，面對油價等營運成本壓力和乘客量問題，一般採取精打細算的經營手法。

外勞應回歸輔助與補充角色

小巴司機普遍面臨長工時、休息時間和空間不足、勞工保障不及大公司等窘境。建議營辦商優化編更制度，提高靈活性，減低超長工時引發的疲勞駕駛，或研究拆細更次，推出「繁忙時間特別更」，吸引兼職司機在繁忙時間協助開車，紓緩繁忙時間的脫班問題。

優化小巴與飲食業的人手，從來不是一場「本地工與外勞」的零和博弈，輸入外勞是為香港的經濟復甦與市民的日常生活提供「喘息空間」。而在這個緩衝期內，政府與業界必須抓緊時間，透過優化待遇、科技轉型、嚴懲違規與精準配對等組合拳，扭轉行業「低薪、過勞」的固有標籤。當行業本身的吸引力提升，本地勞工願意主動入行並獲得合理回報，外勞計劃回歸其「輔助與補充」的角色，實現香港經濟與本地就業的雙贏局面。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

