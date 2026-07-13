徐小龍｜把握內地機械人產業紅利　從醫療到建築做國標「試驗田」

來稿作者：徐小龍博士



近期，中央港澳辦密集推動創新科技的交流與調研，從國家層面的戰略佈局中，我們不難洞察到一個清晰且強烈的產業趨勢：內地頂尖的機械人與人工智能（AI）企業，正以前所未有的速度將目光投向香港。這不僅僅是為了尋求上市融資，更是將香港視為技術出海、接軌國際的關鍵樞紐。



面對全球科技競爭的新格局與產業鏈重塑，香港無需在土地與勞動力密集的傳統製造環節與內地城市硬碰硬，而是應當精準發力，充分發揮「一國兩制」下的獨特優勢，將自身打造成為內地科企走向世界的「超級增值人」。

國際標準的「試驗田」：從高壁壘場景向全球邁進

在探討機械人落地應用時，醫療場景往往被視為一塊難啃但極具價值的「硬骨頭」。我們看到，越來越多內地服務機械人企業選擇與香港的頂尖醫院（如養和醫院、伊利沙伯醫院）展開深度合作，從運送放射性藥物到利用傳感器實時監測病患生命體徵，這些應用展示了機械人技術在剛性需求中的巨大潛力。

然而，其背後更深層次的戰略意義在於香港所代表的「標準壁壘」。眾所周知，香港的醫療體系、數據安全規範以及行業准入機制，均高度對標國際最嚴苛的標準。內地機械人企業若能在香港市場順利「跑通」，完成從技術測試、合規審查到商業落地的全閉環，無疑是獲得了一張極具含金量的「國際通行證」。港澳項目所採用的國際化標準，為企業進一步走向歐美等發達國家市場提供了無可替代的重要參考價值。香港，正成為內地尖端科技產品在出海前，進行高標準壓力測試的最佳「試驗田」。

跨界應用的「試金石」：建築科技的廣闊藍海

醫療場景固然是極佳的切入點，但機械人的應用潛力遠不止於此。作為深耕建築行業的一員，筆者深感傳統行業正面臨前所未有的轉型契機。當前，全球建築業普遍面臨勞動力老化、生產力瓶頸以及高危作業安全隱患等痛點，而機械人技術正是破局的關鍵。

香港擁有世界級的基建項目與極高密度的城市環境，同時香港屋宇署及各工務部門的建築標準與工程規範在國際上享有盛譽。這為內地建築機械人（如自動砌磚機械人、高空噴塗機械人、BIM數據巡檢無人機以及重型物料搬運外骨骼等）提供了極佳的實戰場景。特別是在香港備受關注的密閉空間（Confined Space）工程，近年因工業安全要求不斷收緊，導致合規與營運成本大幅攀升。若能引入專門的探測與作業機械人代替工人深入高危環境，不僅能從根本上解決工業安全痛點，更是未來控制成本、提升效率的極佳可行方案。

若內地的建築機械人能夠適應香港這些狹窄複雜甚至高危的施工環境，並符合香港嚴苛的工業安全與環保標準，其技術成熟度與可靠性將得到國際市場的廣泛認可。推動「建築科技（ConTech）」在港落地，不僅能大幅提升本港工程的效率與安全性，更能協助內地機械人企業積累寶貴的國際工程數據，為未來參與中東乃至全球的大型基建項目打下堅實基礎。

資本與資源的「聚寶盆」：賦能企業全球化佈局

邁入2026年，隨着「具身智能」與決策大模型技術的爆發式增長，機械人產業正處於歷史性的擴張期。企業的全球化發展需求日益迫切，對資金、人才與跨國運營網絡的渴求達到了頂峰。

在這樣的時代背景下，香港作為國際金融中心的底蘊，依然是內地科企最為看重的戰略資源。近年來，多家專注服務機械人與AI大模型的企業相繼在港成功上市，並在數碼港等地設立國際業務總部。這不僅大幅提升了企業在國際資本市場的知名度，更為其打開了與中東及新興市場主權基金進行深入交流的大門。未來，內地科企將更加依賴香港這一獨特平台，獲取源源不絕的資金活水、招攬具備國際視野的頂尖科技與商業人才。香港提供的涵蓋國際法律、知識產權保護、跨境數據流通等全方位的專業服務生態，正精準地賦能內地企業，助其在波譎雲詭的國際市場中穩健佈局。

總結而言，國家正全力支持香港融入國家創科發展大局，並期望香港在其中發揮不可替代的橋樑與引擎作用。面對內地機械人與人工智能產業的蓬勃發展，香港社會各界必須具備前瞻性的戰略眼光。

我們不能僅僅作為被動的技術接收者，而應當主動出擊，進一步優化創科政策、完善融資環境、深化與內地的產學研合作。無論是醫療、建築還是其他傳統行業，香港都必須緊緊把握內地機械人產業發展的強勁勢頭，積極爭取並轉化這波龐大的科技紅利。在賦能國家科技企業走向世界的同時，為香港自身的經濟轉型、產業升級與高質量發展，注入源源不絕的新動能。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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