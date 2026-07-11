來稿｜為什麼我們仍需要周星馳？

來稿作者：陳嘉華



童年看周星馳，感受是直接的歡樂。那些錯位的對白、誇張的神情、荒誕的情節，是無數人成長歲月裏的共同記憶。成年後重溫，笑聲背後，開始聽見另一種聲音。



《喜劇之王》的尹天仇，堅持自己是一個演員，哪怕只是扮演一具屍體，也要研究怎樣死得最有層次。《少林足球》的阿星，雙腳陷在泥濘之中，於垃圾堆旁練功夫，與一班被社會淘汰的邊緣人並肩，踢出一場不可能的勝仗。《長江七號》的周鐵，在地盤出賣勞力供養兒子，再艱難也不吭一聲。這些故事指向同一件事：一群不被看好的人，咬緊牙關，用自己的方式對抗整個世界。周星馳從來不講英雄、不講天才、不講贏在起跑線，他講的，永遠是小人物。

《少林足球》最尖銳的一筆，是魔鬼隊。高科技儀器、藥物注射、收買球證、操控足總。強雄那句對白——「球證、旁證、足協、足總，全部都是我的人，你怎麼跟我鬥？」——當年引來哄堂大笑，因為覺得荒誕。25年後重看，再也笑不出來。國際足協的貪腐醜聞、世界盃申辦過程的黑箱作業、VAR（視頻助理裁判）介入後依然層出不窮的爭議判決，一一應驗了銀幕上的諷刺。星爺不是拍喜劇，他是提早25年拍了一部紀錄片。

然而魔鬼隊並非所向披靡。少林隊用最原始的方式回應：汗水、苦練、被嘲笑的執着。他們沒有科技、沒有禁藥、沒有後台，他們有的，是相信「功夫可以踢波」的信念。二十五年後，星爺選擇以女足回應這個時代。女足相對而言，尚未被資本完全淹沒，仍然保留着更純粹的拼搏精神。由少林到女足，由力量到技巧，由男性主導的武學傳統到更具包容性的奮鬥形態，星爺想講的道理始終如一：真正的力量，從來不在科技和資本，而在那些不被看好的人身上，在他們咬緊牙關不肯倒下的瞬間。

這幾年，社會氣氛低迷，不少人覺得前路茫茫。《功夫女足》尚未上映，劇情未知，質素未知，會否超越前作亦未知。但這些都不重要。重要的是，周星馳仍然在拍。他年過60，滿頭白髮，仍願意花數年時間打磨一部新戲，仍堅持以海選發掘新人，仍敢於碰觸未被市場驗證的題材。這份執着，本身已是一種小人物的身影。

進場觀看，不因為電影必然精彩。進場，是因為想支持一個用了幾十年時間，陪伴無數人成長、反覆提醒大家不要放棄的人。25年過去，《少林足球》變成了《功夫女足》。時代變了，題材變了，演員變了。但周星馳想說的話，從未改變：只要你願意相信，只要你願意拼搏，奇蹟就有可能。

這個訊息，不需要票房數字去驗證，不需要影評分數去證明。它早已種在整整一代人的心裏。這個時代，我們仍然需要周星馳。需要他提醒我們，做個小人物，也可以很偉大。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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