醫善同行｜「聰明藥」不會令人變聰明　正確認識ADHD用藥

醫善同行｜周映彤



韓劇《鐵拳教育》早前大熱，其中一集提到所謂「聰明藥」，加上過去香港亦曾有家長誤購相關藥物予子女服用，令不少家長關注。這些藥物是否真的可以幫助孩子提升專注力、改善考試表現，甚至「變聰明」？



坊間所說的「聰明藥」，並非正式醫學名稱，通常是指部分用於治療專注力不足／過度活躍症（ADHD）的中樞神經興奮劑類藥物。治療 ADHD 的藥物主要分為興奮劑類及非興奮劑類，較常被稱為「聰明藥」的，多數是興奮劑類藥物，例如不同釋放配方的 methylphenidate，以及 lisdexamfetamine。非興奮劑類藥物（如 atomoxetine）也是臨床上常見且有效的治療選擇。

這類藥物在香港屬於受嚴格規管的處方藥物，必須經醫生評估及處方才可合法使用。當中 methylphenidate 更受《危險藥物條例》管制，絕不應透過網上、海外代購、朋友轉讓或自行購買等方式取得。

「聰明藥」本身並非「壞藥」

需要強調的是，這些藥物本身並不是「壞藥」，亦不應令已確診 ADHD、正在按醫囑服藥的患者感到被標籤。對有需要的患者而言，ADHD 藥物是正規治療的一部分，有臨床經驗及研究支持其療效。真正需要關注的，是沒有診斷、沒有醫生監察下，把處方藥物誤當成提升成績或考試表現的工具。

興奮劑類 ADHD 藥物主要透過影響腦內神經傳導物質，包括多巴胺及去甲腎上腺素的濃度，改善大腦的執行功能，例如專注、組織、時間管理及抑制衝動的能力。對 ADHD 患者而言，藥物的目標並不是令人變聰明，而是協助患者減少不專注、過動及衝動等症狀，好讓他們應付學習、社交及日常生活，但也不能保證令患者的表現完全等同非患者。

無充份證據可提升學業表現

至於沒有 ADHD 或其他醫療需要的兒童，服用這類藥物能否提升學業表現，現時證據並不充分。部分實驗室研究或顯示，藥物在某些重複的任務中，可能對短暫測試表現，如工作記憶或死記硬背有輕微幫助，但這並不等同於能增强複雜學習能力。考試往往涉及理解、整合及邏輯分析，藥物並不能保證提升成績或真正的學習能力。

ADHD 的診斷亦不能單憑孩子坐不定、成績下滑或溫習時容易分心便作判斷。醫生會參考國際診斷標準，並結合臨床評估，了解孩子是否有持續的不專注、過動及衝動症狀，這些表現是否在不同場景出現，以及是否已影響學業、社交或日常生活。醫生亦需排除睡眠不足、焦慮、抑鬱、家庭壓力或學習困難等其他可能原因。

即使確診 ADHD，選擇哪一種藥物、劑型及釋放配方，也需要按患者的生活需要而定。有些藥物起效較快但維持時間較短，有些則屬長效配方，適合覆蓋上學或工作時段。醫生有時亦會調整服藥時間、劑量或配方，以平衡療效及副作用。

即使按醫生處方服用，亦可能出現食慾下降、口乾、體重下降、頭痛、頭暈、失眠、腸胃不適、情緒波動或緊張等情況。不過，這些副作用很多時可以透過調整劑量、服藥時間、劑型選擇或飲食安排來減輕。

不應污名化藥物

至於成癮風險，按醫生指示、以合適劑量及口服方式使用，尤其是緩釋配方，成癮風險一般不高，但醫生也會謹慎監察患者誤用、濫用、及心理依賴的風險。較需要警惕的是非醫療用途、或自行使用，例如高劑量、速效劑型，甚至以非口服方式攝入。另一個容易被忽略的，是心理依賴：孩子可能誤以為「有藥才有能力」，把學習成果完全歸功於藥物，而忽略自己的努力及學習方法。

對已確診 ADHD 的孩子，藥物可以是重要治療選項，但並非唯一方法。治療往往需要配合親職行為管理訓練、校本支援、時間管理、規律作息及心理支援等。藥物可以幫助孩子較容易集中及控制衝動，但生活結構、家庭鼓勵及學校配合同樣重要。

「聰明藥」這個名稱容易令人誤會，彷彿藥物可以直接換來成績。較準確的理解應該是：ADHD 藥物是給有醫療需要人士使用的治療工具，目標是協助患者管理症狀，而不是令沒有ADHD的兒童變得更聰明。對有需要的患者，我們不應污名化藥物；對沒有醫療需要的孩子，亦不應把處方藥當作升學壓力下的捷徑。

作者周映彤是「醫善同行」醫學顧問，註冊藥劑師。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，舉辦健康講座和義診；期盼凝聚社會上的愛心和力量，幫助弱勢社群。



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