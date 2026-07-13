帶．路共享｜​東帝汶醫科生訪粵港澳大灣區的所見、所感與所思

帶．路共享｜Adelaide, Carlos, Conis, Miguel, Mimilia, Monica, Rolando, Tricia



今年6月，在共享基金會與學校合作開展的「青年發展計劃」支持下，我們這群來自東帝汶天主教大學的醫學生走出國門，赴中國的香港、澳門及深圳展開了一場為期十一天的學習考察之旅。對我們而言，這不僅是一次拓寬國際視野、提升專業能力的珍貴機會，更是一堂親身感受粵港澳大灣區蓬勃發展、體會「一國兩制」成功實踐的生動課程。



透過基金會精心安排的一系列交流與培訓，我們獲益匪淺。在澳門科技大學為期三天的綜合醫學技能培訓課程中，我們系統性地演練了醫患溝通、心肺復甦及縫合操作等核心臨床技術。最令我們驚豔的，莫過於數碼化解剖台的演示以及人工智能在臨床實踐中的廣泛應用。親眼看到當地運用前沿技術進行模擬訓練，既大幅降低了臨床風險，也減少了對真人測試的依賴，讓我們深切體會到了科技賦能現代醫學教育的巨大價值。這種震撼，遠比過去在課堂上聽到的純理論講解更為深刻。

更讓我們興奮的是，行程中我們有幸與基金會主席梁振英先生進行了深入座談，並走訪了多家醫療機構。站在未來醫療工作者的角度，中國醫療衞生體系的高效、普惠與智慧化，給我們留下了難以磨滅的印象。

其中有三點最為突出：首先是醫療保障的「普惠性」，中國擁有全球規模最大的醫療保險體系之一，覆蓋率高達約95%，在基本醫保與政府財政補助的雙重兜底保障下，切實為低收入家庭減輕了高昂醫療費用的壓力；其次是資源部署的「高效性」，基層醫療機構的廣泛設立基本實現了「15分鐘醫療服務圈」，超過九成家庭可在15分鐘內抵達醫療場所，同時智慧醫療深度融入掛號、線上問診及繳費等環節，診療效率之高令人讚歎；最後是藥品價格的「可負擔性」，經由進口藥品價格談判機制，許多「救命藥物」進入市場時價格大幅下降，部分降幅甚至達50%至90%並納入國家醫保目錄，讓更多普通患者得以受益。

除了現代醫療技術與體制，中國在邁向現代化進程中對傳統文化的珍視與傳承，同樣引發了我們深層次的思考。我們發現，這裏的綜合醫院裏普遍設有中醫科，而中醫醫院同樣配備了急診室、深切治療部與先進的影像設備，中西醫在這裏並非水火不容，而是和合共生、協同發展。在醫學教育上也是如此，西醫學生需學習中醫基礎理論知識，中醫專業學生亦要系統修習解剖學、生理學及藥理學等西醫基礎課程。這給了我們一個深刻的啟示：傳統與創新並非不可調和的對立面，只要融合得當，它們完全可以相輔相成。

學習交流之餘，我們也參訪了香港、澳門及深圳多處歷史文化與現代地標，親眼目睹了三地在城市建設、科技創新與公共服務領域的豐碩成果，領略其獨特而多元的文化底蘊。這段十一天的旅程，對我們而言不僅是專業知識的豐收，更是視野與心靈的雙重洗禮。我們由衷感謝共享基金會給予的這次機會。帶着這些新知識、新經驗與新技能，我們將回到東帝汶，為家鄉醫療衞生事業的發展貢獻力量。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者Adelaide, Carlos, Conis, Miguel, Mimilia, Monica, Rolando, Tricia是東帝汶天主教大學學生。



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