徐小龍｜鼓勵長者跨境養老不能只靠資助

來稿作者：徐小龍博士



「廣東院舍照顧服務計劃」推展至今不斷擴大，認可院舍數目已增至29間，並已有逾1,000名香港長者參與，整體成績反映了跨境安老的大方向具備一定的現實需求。然而，政府於2025年10月針對較健康綜援長者推出的特別試驗計劃，卻呈現出截然不同的冷清光景：計劃雖設有1,000個名額，但推出以來的實際反應卻明顯未如預期。



醫療與探望不便讓長者卻步

該試驗計劃的初衷不可謂不良好。透過每月額外提供5,000元資助，連同長者原有的可攜綜援金，每月總資助額可達接近10,000元。這筆款項足以讓長者在內地入住質素較高、空間更寬敞的院舍，從而切實改善晚年生活。理論上，全港約有5,600名符合資格的潛在對象，理應對此踴躍響應。然而，巨大的數據反差，無疑暴露了政策設計與長者真實需求之間存在着難以忽視的鴻溝。長者之所以卻步，顯然並非單純的金錢考量。

首先，醫療安全網始終是長者最關注的痛點。雖然參與計劃的長者可參加內地的基本醫療保險，政府亦已增設醫療補貼試行安排以減輕自付費用，但面對重大疾病或複雜療程時，不少長者對跨境醫療的銜接仍抱有疑慮，甚至認為最終仍須回港就醫。這種跨境就醫的不確定性、舟車勞頓的折騰，以及萬一發生急病時的應變機制，令許多長者及其家人望而卻步。

其次是親情與歸屬感的牽絆。現行安排下設有半年的「試住期」，長者對公屋戶籍的保留期限與後續安排仍有顧慮，這對他們而言無疑是一種「破釜沉舟」的壓力；一旦無法適應內地生活，便擔心面臨失去居所的窘境。此外，跨境交通雖然日益便利，但對年邁家屬而言，探望成本與體力消耗依然不低。加上對內地生活習慣、飲食口味的適應焦慮，種種因素交織成一道難以跨越的心理門檻。

再者，資訊落差與信任不足也是一大阻礙。安老服務不同於一般消費，它關乎長者餘生的生活尊嚴與安全感。目前，許多長者對內地院舍的實際質素缺乏深入了解，單靠政府或機構派發的宣傳單張，或是走馬看花式的半天體驗團，根本難以建立足夠的信任，更遑論要消除他們「離鄉背井」的深層恐懼。沒有親身的生活體驗，長者自然不敢輕易作出搬遷的重大決定。

以「退路」機制讓長者安心

要優化這項試驗計劃，政府必須對症下藥，從長者的實際顧慮出發。短期而言，當局應探討為長者提供更充裕的公屋保留期或更具彈性的「退路」機制，減輕其心理負擔；同時，必須進一步加強跨境醫療的綠色通道建設，例如為北上長者優先安排回港覆診期，或建立更順暢的急診轉介與醫療紀錄互通機制。

中期方面，政府應擴大「試住」規模，資助更多長者免費到內地院舍體驗一至兩周，讓他們親身感受居住環境與服務質素。在院舍名單上，可優先推薦由港資營運或具備香港服務標準的院舍，以熟悉的管理模式提升長者的信任度。

長期而言，當局應全面檢討現行的資助模式。與其劃一發放現金，不如考慮按院舍等級實施分級資助，甚至將部分資助轉為直接向院舍支付，從而減少長者自行管理大額現金的壓力與風險。同時，可探討建立「家庭探訪支援」機制，例如為基層家屬提供跨境交通津貼，鼓勵他們定期探望，以維繫親情網絡。

跨境安老不僅是大灣區深度融合的重點民生工程，更是紓緩本港安老資源緊絀的務實出路。然而，試驗計劃的推行不應止步於「有名額」，更必須確保「有人用」。政府宜盡快啟動檢討機制，補齊在信任、便利與安全感方面的政策短板，讓綜援長者真正敢於、樂於選擇北上安老。政策的成敗，從來不在於冷冰冰的名額數字，而在於能否切實改善長者的晚年生活。只有當長者住得安心，家人感到放心，跨境安老這項良政善治，才能真正落地生根，發揮其應有的社會效益。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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