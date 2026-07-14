來稿｜行銷85分，溝通26分——「穆斯林友善旅遊」數據的尷尬

來稿作者：黃誠然



近日，香港於國際知名穆斯林旅遊推廣機構「新月評等（CrescentRating）」評選中勇奪佳績，在全球非伊斯蘭合作組織目的地中名列年度第二名。由去年獲評「最具潛力穆斯林友善旅遊目的地」，到本年度香港旅遊發展局推廣項目更奪得年度營銷大獎，可見特區政府與業界在開拓新客源上確實下了不少苦功。



量大客源下跌與豪客不過夜的思考題

從市場角度看，全球穆斯林旅遊藍圖正快速增長。據估算，預計到2028年，全球穆斯林旅客人次將達2.3億，旅遊收入將達2,250億美元，潛力巨大。然而，對照旅發局最新公布的旅遊數據，宏觀的藍圖與微觀的市場反饋卻存在一定落差。作為全球最大穆斯林客源國的印尼，2026年1至5月的訪港旅客人次，竟按年減少約14.4%（少約2.6萬人次）；而同期海灣合作地區國家的訪港人次雖錄得11.4%的升幅，但實際僅不到8,000人，過夜客更不足5,500人，平均每月僅千餘人次留宿。反之，不過夜旅客增幅卻超過40%，相較疫情前（即2014至2019年），海灣合作地區國家每年約有3萬3千至4萬9千人次的訪港旅客，現時數字仍相距甚遠。

特首政策組內部研討會於今年6月中會議後，重點指出需按東南亞（量大）、海灣國家（高消費）等不同客源市場細分策略。惟現時一向量大的市場數字下跌，高消費市場又傾向不過夜，這無疑為本港針對穆斯林旅客需求的策略部署，帶來了值得探討的思考題。

亮麗宣傳背後的民間配套斷層

本文當然不能直接解題，但觀乎「新月評等」的數據，也許可為此提供一點線索。報告顯示，香港在「目的地行銷（Destination Marketing）」取得85分高踞榜首，世界級城市基建亦獲90分以上；惟反映目的地與旅客之間資訊傳播、溝通成效的「溝通能力（Communication Proficiency）」，香港卻僅得26/100分。

這組數據似乎側面反映出本港旅遊業「推廣走得太快，基層承接未能對稱」的現象。85分的亮麗宣傳成功建立了品牌形象，但26分的溝通成效，卻意味着宏觀政策在轉化為民間社區的無縫體驗時，仍存在一定優化空間。無論是一目了然的中英雙語清真數碼資訊平台的普及度，還是前線人員對伊斯蘭文化習俗的細微認知，種種軟體對接的過程，往往直接影響到旅客落地後的實質體驗。

這種基層資訊與配套的斷層，最直觀的體現莫過在穆斯林旅客「衣食住行」的首要關鍵——餐飲配套。雖然本港在清真餐飲部分獲65/100分，表現看似不俗，但報告指出其仍具備相當的進步空間，箇中的結構失衡，正是業界常談及的痛點。

事實上，在目前獲香港回教信託基金總會認證的二百多所食肆中，最能代表本港飲食精髓的中菜餐廳仍佔不到四分之一，且多偏向高檔酒家或酒店菜式。穆斯林旅客遠道而來，往往渴望一嚐地道清真版的絲襪奶茶或港式點心。當平民化、社區化的中菜與茶餐廳配套出現大片空白，自由行散客深入市區便難免遭遇「覓食艱難」的尷尬，本港旅遊業界在接待大型外地旅行團時，能選擇的清真友善中餐廳更是相當有限，直接削弱了香港在團體旅遊市場上的整體競爭力。

借鑑星洲推動「民間飲食清真化」

對比常年高踞穆斯林友善目的地（非伊斯蘭合作組織）榜首的新加坡，其清真餐飲得分高達90/100分，全城獲認證餐廳超過千間，從基層的熟食中心、街頭小吃、到高端的五星級酒店一應俱全，涵蓋極其多元的菜式。鄰近地區的成功經驗啟示我們：要真正留住旅客，香港不能僅依賴特定區域的少數高端食肆。若能引導中小型食肆轉型與普及認證，推動「民間飲食清真化」，用最具本土煙火氣的地道美食去開拓東南亞與中東客源，這不僅能補齊旅遊配套的不足，在近年本地餐飲業受到跨境消費潮劇烈衝擊的困境下，更能為陷入苦戰的本土中小型食肆，主動尋覓到多一條結構性轉型、開拓國際增量市場的生存生路。

面對現時「基本盤流失、高端客不過夜」的雙重難題，本文或許無法給出絕對的定論，但觀乎國際權威評分與本地社區結構的現實，以下兩個微觀的市場盲區，確實值得政府與旅遊業界作進一步探索、思考對症下藥的方法：

首先，在印尼這個東南亞基本盤的數字起伏上，我們是否忽略了景點以外的「全城社區化」體驗？誠然，本港大型景點的清真配套已臻完善，簽證亦逐步簡化。但觀乎本港清真認證中菜不足四分之一、且多偏向貴價菜的現實，政府或許需要正視自由行散客走入市區、或旅行社在組辦中產團體時面臨的「平民餐飲空白」。在印尼中產與年輕客群被日韓泰的全城無縫配套分流之際，香港景點外的社區生活圈，是否做好了承接準備？如何降低民間商戶的參與門檻，讓友善體驗走出主題樂園、融入日常街道，無疑是挽回「量大」基本盤的關鍵第一步。

破解中東高消費客「不過夜」瓶頸

其次，在海灣國家不過夜旅客按年大增超40%的背後，我們又是否陷入了「商務剛需成功，但延伸長留旅客能力不足」的瓶頸？這群豪客開會後未選擇留宿，這究竟是受到大灣區「一小時生活圈」日趨成熟、商旅流向周邊城市的常態分流效應影響？還是反映出香港在滿足房內禮拜毯等基本宗教設施之外，仍缺乏一套能吸引中東家庭在商務之後願意「長留度假」的高端休閒生態圈？這道關於「商旅變度假」的實質經濟效益延伸轉化難題，顯然需要政府與高端酒店、旅遊業界共同尋求解答。

數據的短期起伏並非否定成績，而是為香港旅遊業轉型提供了一份難能可貴的市場反饋。香港既然有實力在「目的地行銷」上奪得國際高分，說明我們的底子與吸引力猶在。面對未來龐大的穆斯林旅遊市場，我們不能僅滿足於國際獎項的榮譽，本港旅遊業若要真正破局，關鍵或許在於正視數字背後的旅客習性細節，將重心從宏觀的品牌營銷，進一步引向微觀的社區與配套調研。精準對接不同客群的真實生活細節，香港方能打破現時的數據尷尬，真正將「最具潛力」昇華為「最具實力」的國際穆斯林友善之都。

作者黃誠然是旅遊從業員。



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