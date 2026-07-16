來稿｜老吾老以及人之老——從深圳乘車政策看香港敬老溫度的缺失

來稿作者：謝柏梁



孟子有言：「老吾老以及人之老。」尊老敬老，是鐫刻在中華民族血脈中的傳統美德，更是一座城市溫暖的底色。當下，深圳與香港針對老年人出行推出迥異的公共交通政策：深圳全面推行60歲老人免費乘坐公交、地鐵的惠民舉措，覆蓋常住及港澳台老年群體；香港則調整實施多年的長者2元乘車優惠，改為按比例計費、實際上是適度上調出行成本。兩地政策的一放一收，看似相悖，實則都是城市治理對老齡群體的回應，更彰顯着民生治理中溫度與尺度的平衡智慧。



港深敬老政策各有側重

深圳的免費乘車政策，是以普惠溫情守護老年群體的生活尊嚴。隨着老齡化進程加快，老年人的日常出行需求愈發普遍，買菜購物、就醫問診、休閒散心，皆離不開公共交通支撐。深圳打破戶籍限制，將免費乘車權益覆蓋全體60歲以上常住老人，用公共福利降低老年群體的生活成本。這項政策不止是簡單的交通優惠，更讓老年人走出家門、融入社會，擺脫獨居閉塞的困境，切實提升晚年生活的幸福感與歸屬感。城市的發展從不只是樓宇林立、經濟騰飛，更在於對弱勢群體的溫柔兜底，這份普惠善意，正是「老吾老以及人之老」最生動的當代踐行。

香港調整長者乘車優惠，是立足公共資源可持續的理性權衡。香港2元乘車優惠實施多年，極大便利了長者出行，但隨着人口老齡化加劇，政策財政開支逐年激增，從最初數億港元攀升至數十億規模，給公共財政帶來沉重負擔。同時，部分「長車短搭」的資源濫用現象，也造成公共資源浪費。特區政府微調優惠規則、適度增加出行費用，並非弱化敬老初心，而是摒棄粗放式福利供給，優化公共資源配置，讓有限的民生資金精準惠及真正有需要的群體，保障老齡福利政策長效穩定落地。

深港兩地政策看似截然不同，實則殊途同歸。深圳側重民生溫度，以普惠政策傳遞社會善意，彰顯城市人文關懷；香港堅守治理尺度，以精細化調整保障民生福利可持續。敬老從不是單一的付出與讓利，而是兼顧情懷與理性的雙向考量。一味普惠讓利，可能造成資源透支、難以為繼；一味嚴苛節流，則會消解民生溫度、冷落老齡群體。唯有溫度與尺度並存，方能讓敬老美德落地生根。

應恢復高齡長者2元優惠

但是當香港公務員仍然保持逐年加薪的幅度的時候，當無數香港老人前往深圳市感覺到交通隨意、賓至如歸的時候，深圳與香港的敬老溫度與民生差距，還是高下立判。深圳的交通敬老法規，看似賠錢，實則賺錢，賺的是民生溫暖，賺的是黃昏消費群體的巨大購買力。

建議香港效仿深圳，至少在65歲以上的人群中，恢復2元優惠之傳統做法，或者直接取消高齡長者的乘車費用。「老吾老以及人之老」，從來不是一句空洞的口號，而是藏在細微的民生舉措中。深港兩地的政策探索，為城市老齡治理提供了有益借鑒。城市治理當心懷敬老溫情，體恤老者不易，用暖心政策守護晚年安穩；亦當秉持理性思維，精準調配公共資源。以溫情暖人心，以尺度護長遠，方能讓每一位老人都能安享晚年，讓尊老敬老的傳統美德生生不息。

本文作者為香港紫荊書院副校長，大學資深教授，中國戲劇文學學會名譽會長。



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