來稿｜告別「順勢而為」——香港必須擴大人才、創科、金融優勢

來稿作者：王栢榮



國家「十五五」規劃對香港寄予了更大的期望。如果說過去香港更多是「順勢而為」，那麼中央對香港的要求已經從「守住優勢、維持穩定」，升級為「主動作為、服務全局」——香港不只要融入，還要服務國家發展大局。本文主要從人才、科技、金融三個方面展述，香港背靠祖國、面向世界擴大這三大優勢，是香港未來五年轉型升級的關鍵。



突破產業空心化困境留住國際人才

香港擁有集聚全球高端人才的能力，最核心的資產就是人才以及相應的教育資源。香港的大學在全球排名靠前，基礎科研實力雄厚。但過去很長一段時間因為不同原因，香港面臨着人才外流和產業空心化的雙重困境，缺乏足夠的創科產業將國際高端人才留在本地。「十五五」規劃要求香港成為「國際高端人才集聚高地」，香港就應該發展能留住人才的本地產業，或者在引進人才後，加強與內地其他城市的發展聯動，扮演好大灣區「國際聯繫人」的角色，讓國際人才通過香港這個窗口，更好地了解並進入內地市場。

香港務必用好「一國兩制」的獨特優勢，打造一個讓全球頂尖人才願意長居香港的優質環境。除了普通法體系、自由的資訊流通外，如何為高端人才塑造更國際化的生活氛圍、提供更高質量的生活品質，將是香港吸引更多頂尖國際人才的重大課題。此外，香港自然也要思考如何通過集聚國際人才，將本地建設為國際創新科技中心。

增加「香港研發、內地製造」創科案例

創新科技與高新科技的「自立自強」乃是「十五五」規劃的主線，香港人絕不是「旁觀者」。香港應聚焦基礎研究和原始創新，尤其要在人工智能、生物醫藥、新材料等前沿領域尋求突破。香港的大學在這些領域的科研實力有目共睹，但過去商品化的成果一直存在較大的進步空間。「十五五」給出的解決思路，是要深化與大灣區內地城市的產學研合作，形成「香港研發、內地製造」的產業鏈條。

換句話說，由香港主要負責「從零到一」的原始創新，內地則側重於「從一到百」的規模化生產。隨着北部都會區與河套深港科技創新合作區的加快建設，上述方針將得以貫徹。香港即便沒有「大而全」的製造業基礎，也能在本地打造「精而尖」的創科產業鏈，成為國家科技自立自強的重要一環，並以此集聚國際高端人才。最重要的是，要改變部分香港市民因為本地寸土寸金，便認定香港沒有創科條件的成見。為此，政府與業界必須梳理「香港研發、內地製造」的成功案例，向公眾交出一份亮麗的成績單，以贏得社會各界的支持。

金融業積極賦能獵頭與創科

國際金融是香港的傳統優勢。「十五五」要求深化內地與香港金融市場互聯互通、拓展離岸人民幣業務，這屬於香港的舒適區。但除此之外，必須注意到中央還明確要求「金融服務於科技和實體經濟」。過去香港金融更多是匯聚資金，但未必很了解如何將這些資金引導到祖國最需要的地方。

未來，香港金融必須跳出傳統貸款與融資的舒適區，主動為有潛力的科技企業提供從初創到上市的全鏈條融資服務。同時，應配合國家高水平對外開放，通過香港進行全球融資和資源配置，幫助內地企業「借港出海」，並利用香港的國際網絡積極開拓「一帶一路」市場。此外，金融更應與人才策略聯動，通過資本優勢來建設國際獵頭網絡，務必將香港的國際金融優勢深層賦能於實體經濟與國家大局。

三者聯動，形成閉環

人才、創科、金融三者之間是相輔相成的。人才是科技創新的主體，創科需要金融的「輸血」，而金融的繁榮又離不開高端人才和優質項目。香港如果能將這三者有機結合，就能形成一個良性循環，即：國際人才匯聚香港——在前沿領域實現科研突破——通過粵港澳大灣區完成產業化——利用金融市場實現資本回報——持續投入創新。

如此一來，便能真正「以香港所長，滿足祖國所需」。如今香港主動對接「五年規劃」，正站在一個全新的起點上，更有條件實現這種良性循環。對於每一個關心香港未來的人來說，這不僅僅是政策文件上的指導文字，這座城市也必然需要主動在新的時代坐標中，找到對自己、對國家最有價值的定位，真正實現「由治及興」。

作者王栢榮是香港專業人士（北京）協會常務副理事長，北京市海淀區政協委員，北京市青聯委員。



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