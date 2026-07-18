來稿｜多少年後——「狀元」才會不再高度集中做「醫神」？

來稿作者：辛廣仁



2026年中學文憑試（DSE）周三（7月15日）放榜，今屆共誕生24名狀元，創歷屆新高，其中20人表明有意留港修讀醫科，比例超過八成。「成績好就讀醫」幾乎已成為香港社會的共識。這當然不能怪學生，因為在現實環境下，醫科依然是最穩定、最有保障的出路之一。只是，這份成績單同時反映出另一個問題：香港近年高喊「發展創科」，但最頂尖的人才卻沒有大量流向科技和科研領域。



值得注意的是，香港並非一向如此。1980、1990年代，香港經濟高速增長，金融、航運、貿易及專業服務蓬勃發展，商科、會計、金融、法律及工程等學科深受尖子追捧，不少優秀學生畢業後投身銀行、跨國企業及工程界。由昔日「百花齊放」到今日「萬流歸醫」，反映的不是學生缺乏理想，而是香港能夠吸納本地頂尖人才的產業選擇愈來愈少。

香港崎嶇創科之路

香港並非沒有嘗試發展創科。回歸初期，政府先後推動數碼港及科學園等大型項目，希望培育科技產業、帶動經濟轉型。然而20多年過去，創科始終未能成為香港經濟的重要支柱。相比金融、地產及專業服務等傳統行業，科技企業規模、研發職位數量及產業集群效應仍有差距。當年被視為未來出路的電腦、工程及科研學科，未能如預期創造大量優質就業機會，久而久之亦削弱了年輕人投身工程、科學及科技領域的意欲。

反觀新加坡，當地頂尖大學的電腦科學、工程及人工智能等學科，長期吸引最優秀的學生報讀，因為背後有完整的產業支撐和清晰的發展前景。而香港，大部分工程及理科課程收生分數並不突出，不少考生更只視之為後備選擇（俗稱「水泡科」）。原因並非學生不願創新，而是他們看不到畢業後的前景。

產業基礎遠遠不足

政府早前公布《香港五年規劃》諮詢文件，寫滿「建設國際創新科技中心」、「打造醫療創新樞紐」等宏大願景。但願景再美，終歸要人去做。政府高談「生命健康科技」，但有多少頂尖人才願意投身科研？如果缺乏具規模的科技企業、完整的產業鏈和足夠的研發職位和實習機會，年輕人自然會更傾向選擇收入較穩定、發展路徑較清晰的行業。原因並非學生不願創新，而是創科產業發展始終未達社會預期，令不少學生看不到畢業後的發展前景。當理想與現實出現落差，「發展創科」便容易淪為口號。

香港八大院校大部分學額由公帑資助，納稅人投入大量資源，是希望培養符合社會和經濟發展需要的人才。然而，政府、大學教育資助委員會和大學之間似乎缺乏更緊密的協調機制。政府談產業發展，大學則按自身規劃辦學，兩者未必同步。接受公帑資助，大學理應配合政府方向，培養能幫助香港轉型的多元人才。然而，教資會卻似乎只管給錢、不問結果。政府的產業方向走不進大學，大學的學科規劃及設計只跟從市場短期需求。人才培育必須與長遠產業及經濟發展配合，否則錯配下最終恐怕只是浪費公共資源。

普通畢業生挑戰更大

狀元好歹有「醫生護身符」，但香港千千萬萬沒有光環的平凡畢業生呢？AI技術海嘯席捲全球，初級工種被迅速取代，沒有工作經驗的新鮮人搵工難上加難。他們用了幾年時間和金錢，畢業後才發現自己的專業在香港根本沒有出路，最終只能無奈轉行，從事與興趣及專業無關的工作。如果我們的高等教育，最後只能把大批大學生送往缺乏高增值發展空間的行業，甚至淪為學非所用，那麼大學學科設置的意義何在？

這不僅是虛耗年輕人的青春，更是浪費納稅人的血汗錢。香港要在激烈的國際競爭中保持優勢，政府除了制定藍圖，更需要建立完整產業生態，包括引入龍頭企業、增加高質量研發職位，以及讓大學的人才培育方向與未來產業發展更好銜接。否則，即使每年培養再多優秀學生，最頂尖的人才仍然只會流向少數傳統專業，而創科發展亦難有突破。

香港真正需要反思的，不是為何狀元都想讀醫，而是為何除了醫科之外，愈來愈少行業能讓年輕人看到前景。創科發展不能只靠口號，更要讓年輕人看見未來。不知多少年後，訪問狀元的志願時，答案不再高度集中於當「醫神」呢？

作者筆名辛廣仁，一名香港土生土長「牛馬」。



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