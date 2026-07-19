醫善同行｜暑假是近視加深高峰？

醫善同行｜黃澤銘



學生們終於迎來盼望已久的暑假，玩樂的同時亦要留意悠長假期往往是學童近視加深的高危期。不少學童可以在暑假短短兩個月內近視度數激增50度甚至100度。究竟為何暑假會成為近視加深高峰期？有哪些用眼盲區？又可如何做好護眼習慣？



在暑假期間，學童長時間處於室內環境，較多時間留在家中，頻繁及近距離使用智能電話、平板電腦等電子產品。當眼睛長時間聚焦於近距離物體時，眼內部的睫狀肌會持續收縮。若缺乏足夠的休息，睫狀肌會疲勞，導致暫時性的屈光度數增加，即俗稱的「假性近視」。

別以為假性近視就可以掉以輕心，假性近視若未能在早期矯正，長期的睫狀肌收縮會導致眼軸進行性拉長，最終演變成「真近視」。對於近視問題，不少家長存在認知誤區，認為近視僅是屈光不正，成年後只要接受角膜激光矯視手術即可根治。

然而，激光手術僅能消除近視度數，但無法縮短已經拉長的眼軸。因此，當小朋友的近視愈來愈深，尤其度數一旦超過500度，即定義為「深近視」，深近視患者因眼軸過度拉伸，日後患上致盲性眼疾的相對風險會較一般人高，包括視網膜脫落或穿孔、黃斑病變、青光眼等。

因此，在學童發育期內控制近視加深，本質上是為了預防成年後的致盲性眼疾。要有效減緩暑假期間的近視加深，建議家長幫小朋友執行「20-20-20」護眼法則，即每近距離用眼（例如閱讀或觀看螢幕）20分鐘，必須將視線移至20呎外的遠方景物，並維持至少20秒。此行為能有效防止睫狀肌的持續收縮，減輕疲勞。由於小朋友容易忘記，家長最好限制其電子產品的使用時間，或校鬧鐘提醒他們讓眼睛放鬆。

近年醫學研究指出，室外環境的自然光線能刺激視網膜釋放多巴胺，有效抑制眼軸的異常增長。必須指出的是，室內運動（如乒乓球、羽毛球）雖能鍛煉體能，但因室內光照強度不足，對於抑制眼軸增長並無顯著的醫學功效。因此，最好多帶小朋友在暑假時進行戶外活動，報一些戶外暑期班，讓小朋友多些接觸陽光。暑假天氣熱，不需要大中午去暴曬，可以選擇黃昏時分帶孩子到公園散步、踩單車。

如果發現孩子的近視加深速度太快，或本身屬於近視高危一族（例如父母有深近視），可諮詢醫生，考慮配合阿托品眼藥水等醫學手段去控制或預防近視。暑假是小朋友探索世界、放鬆身心的黃金時間，但也別忘了讓眼睛休息。在開學之前，家長不妨帶小朋友去做一次簡單的全面眼睛檢查，了解眼睛健康及度數狀況。

作者黃澤銘是「醫善同行」醫學顧問，眼科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，舉辦健康講座和義診；期盼凝聚社會上的愛心和力量，幫助弱勢社群。



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