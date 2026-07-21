來稿｜DSE放榜之後，我們如何面對分數以外的自己？

來稿作者：羅浩源



每年香港中學文憑試（DSE）放榜，社會總會出現一幅熟悉的景象。傳媒爭相報道狀元的成績和升學去向，學校忙於分享學生取得佳績的喜訊，家長和老師則關心子女未來的選科和出路。對許多年輕人來說，放榜日既是多年努力的總結，也是人生另一個重要階段的開始。然而，當所有人的目光都集中在分數和排名之上時，我們或許更應該停下來問自己一個問題：當放榜過後，當成績表已經握在手中，我們究竟應該如何面對分數以外的自己？這個問題，也許比成績本身更加重要。



一張成績單並不代表全部

DSE是一項重要的公開考試。它能夠反映學生在特定時間內對學科知識的掌握程度，為升學制度提供相對公平的評核標準。無論是大學收生、課程選拔，還是學生自身的學習成果，公開考試都具有其存在價值。

但與此同時，我們也必須承認，任何考試都有其局限。

一張成績表能夠顯示數學考了多少分、中文取得甚麼等級，也能反映學生於特定範圍內的表現。然而，它卻難以量度一個人的想像力、好奇心、創造力、同理心、抗逆能力和人生熱情。這些特質未必會出現在成績通知書上，卻往往深深影響一個人的未來發展。一個善於發問的人，未必是公開考試中的最高分學生；一個富有創意的人，亦未必總能在標準化測驗中取得最佳成績。然而，正是這些能力，經常推動社會進步和個人成長。

如果我們把一個人的價值完全等同於考試成績，或許便低估了一個人所擁有的潛能。

AI時代更應思考自身價值

近年人工智能技術急速發展，讓教育界不得不重新思考一個問題：未來社會究竟需要甚麼樣的人才？今天的人工智能已經能夠撰寫文章、整理資料、翻譯語言、分析數據，甚至回答不少過去需要人類專業知識才能處理的問題。當機器愈來愈擅長提供標準答案，人類真正珍貴的能力，反而未必是記住多少知識，而是能否提出有價值的問題。

未來世界所需要的，將不只是懂得答題的人，更是懂得思考的人。想像力（Imagination）讓我們看見尚未存在的可能；好奇心（Curiosity）驅使我們持續探索未知；創造力（Creativity）則讓我們把想法轉化成改變世界的力量。這些能力並非公開考試的主要評分項目，卻很可能成為未來最重要的競爭力。因此，當放榜結果揭曉之後，我們不妨把目光從分數表稍為移開，重新思考自己真正擁有甚麼，又希望成為怎樣的人。

每年放榜，都有人歡喜有人憂。有人達到心目中的目標，順利獲得理想學科取錄；有人未如預期，需要重新規劃升學方向；也有人面對失望、不甘，甚至懷疑自己的能力。這些情緒都是真實而自然的。然而，無論結果如何，年輕人都需要明白，考試成績並不是對一個人的終極判決。成功不代表人生從此一帆風順；失意亦不代表人生就此失敗。很多人把放榜視作一次價值判定，彷彿成績愈好，自己便愈有價值；成績不如理想，便意味能力不足。

別讓分數定義個人能力

其實，這是一種危險的誤解。我們可以為自己的努力感到自豪，也可以為未達目標感到遺遺憾，但不應該讓分數決定自己如何看待自己。因為一個人的價值，從來不只是成績單上的幾個數字。

放榜之後，很多學生最關心的是應該選擇哪一條路。大學？副學位？重考？就業？每個選擇都重要，但比選擇本身更重要的，是認識自己的方向。有時候，我們花了很多時間了解收生分數、熱門科目和市場前景，卻很少花時間問自己：我真正喜歡甚麼？我最感興趣的是甚麼領域？甚麼事情能夠讓我投入其中？我希望未來成為一個怎樣的人？

社會習慣談論「成功」，卻很少討論「適合」。然而，人生最重要的問題，往往不是哪條路最光鮮亮麗，而是哪條路最適合自己。真正適合自己的道路，未必是最熱門的道路；真正值得追求的目標，亦未必是別人眼中的成功。當年輕人開始了解自己的興趣、能力和價值觀時，他們才能夠作出屬於自己的選擇，而不是盲目追隨別人的期待。

相信自己仍然可以成長

教育心理學家Carol Dweck提出的「成長型思維」（Growth Mindset）指出，一個人的能力並非一成不變，而是可以透過努力、學習和實踐不斷提升。這種觀念對放榜後的年輕人尤其重要。今天的成績，只反映今天的自己。它不能完全預測五年後的自己，更不能決定十年後的人生。

許多人在求學階段並非最耀眼，卻在後來找到自己的熱情和方向；也有人曾經歷挫折與失敗，最終因此學會堅持和成長。人生從來不是一場只憑一次考試決定勝負的競賽。真正重要的，不是今天站在甚麼位置，而是願不願意繼續向前走。

香港教育一直重視公開考試，而這種制度確實有其存在價值。然而，如果我們只懂得在放榜日追逐分數、排名和升學神話，卻忽略了想像力、好奇心、創造力、品格和人生價值等更深層次的成長，我們或許正錯過教育最重要的部分。

面對自己是最重要一課

DSE放榜是一個結果，但更是一面鏡子。它讓我們看見自己目前的位置，卻無法決定我們最終能夠走多遠。對考生而言，放榜已經結束；但對人生而言，真正重要的學習也許才剛剛開始。

無論你今天手上的成績單令人滿意，還是充滿遺遺憾，都請記得：分數可以反映一次考試的表現，卻不能定義一個人的價值；成績可以影響一個階段的去向，卻不能決定一生的高度。在未來每一個人生路口，我們都會聽到來自家庭、學校和社會的聲音。但在作出重要選擇之前，也許更值得問問自己：我真正想成為一個怎樣的人？

因為放榜之後，我們需要面對的不只是成績，更是分數以外的自己。而這份認識自己、接納自己、成就自己的能力，也許才是教育最珍貴的成果。

羅浩源，長期關注教育與青年發展議題，曾就教育、青年成長及人生發展等議題撰寫評論文章。



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