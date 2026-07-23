來稿｜監管部門過度信任行業自管　誰來維護工程安全最後防線？

來稿作者：辛廣仁



7月17日，宏福苑大火獨立委員會聽證會上，政府代表律師表示「政府在大火中主要承擔監管責任」，以此闡述當局在事件中的角色定位。對此，委員會資深大律師杜淦堃提出了值得深思的觀察：現行制度較為講求「信任」工程行業自管，一旦遇上未能恪守法規的情況，整個機制便容易出現漏洞。



這種以信任為基礎的運作模式的確值得進一步探討。杜大律師總結指出，制度內的信任鏈相當廣泛：房屋局獨立調查組（ICU）信任註冊檢驗人員、消防處信任消防承辦商、勞工處與ICU信任證書。然而，當遇上缺乏誠信的持份者時，這套制度的防線便顯得相對脆弱。這情況難免令人對機制的穩健性產生疑慮。對於肩負監管職責的公職人員而言，在審核過程中或許需要提高警覺，增添防微杜漸的意識，以確保承辦商提供的資料真確無誤。

宏福苑五級大火造成168人喪生，是本港近年極為沉痛的火災悲劇。引發這場意外的或許是一枚小小的煙頭，但導致後果如此嚴重的深層原因，相信與工程環節中的違規行為，以及現行監管機制過度依賴對工程專業人員的「信任」，息息相關。

這宗涉及三億多元的大維修工程，反映出工程界部分環節的誠信問題。業主聘請顧問原意是為了獲得專業的監管，但過程中卻出現了把關上的疏漏。承建商使用了非阻燃棚網及發泡膠板，而持牌把關人亦未能充分履行核實責任，導致申報資料出現嚴重偏差。一般市民缺乏工程專業知識，只能倚賴官方機構作為最後防線。若監管部門主要依賴書面文件進行審核，而未有配合足夠的實地核證，這種基於「防君子不防小人」的監管模式，恐難以對公眾安全提供最周全的保障。

事實上，這種過度依賴承辦商自我申報機制而造成的隱憂，並非毫無根據。2015年的屋邨鉛水事件，調查報告指出相關部門與承建商在把關上存在不足，監管流於形式；2022年MIRROR紅館演唱會事故，反映部門對承辦商申報數據的過度依賴；2022年安達臣道地盤天秤倒塌案，涉事承建商在發生嚴重工傷後，仍能承接公營建造項目。這些事件在在顯示，現行「自我申報」制度仍有不少需要檢討與完善的空間。

從過去的意外到今日宏福苑的悲劇，這些沉痛的經歷提醒當局：單靠文件審批的監管模式有必要與時並進。政府若能建立更嚴謹的把關意識，考慮全面落實第三方獨立抽查，並加強官員與承建商雙方面的責任釐清，將能大幅提升審核的實質成效。減少對單向信任的過度依賴，轉為實施更主動的監察機制，方能有效防範未來可能出現的安全隱患，重建公眾對制度的信心。

作者筆名辛廣仁，一名香港土生土長「牛馬」。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

