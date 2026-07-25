來稿｜寵物友善食肆的「退牌」啟示：善意需要邊界，共融依賴規則

來稿作者：陳嘉華



7月9日，香港首批逾940間食肆正式獲准容許狗隻進入，標誌着這座城市正式邁入「寵物友善餐飲時代」。這是特區政府順應社會需求、釋放「毛孩經濟」潛力的務實之舉，也是香港邁向現代化寵物友善城市的重要進步。然而，新政落地僅數日，已有部分餐廳因空間不足、管理困難或顧客投訴而主動申請「退牌」。這場短暫的風波，並非政策的失敗，而是好政策落地初期的必然陣痛。它向社會揭示了一個真實的商業邏輯：在餐飲這個對衞生與安全極度敏感的場域裏，單憑一腔熱血的「善意」無法支撐長遠的生意，真正的「人寵共融」必須建立在精細化的規則與清晰的邊界之上。



「寵物友善」可能變成「顧客災難」

從商業與經濟視角看，寵物友善無疑是一門好生意。香港寵物市場規模已達百億級別，養寵家庭視寵物為家人，願意為「帶寵用餐」支付溢價。對於食肆而言，這是在當前經濟環境下開闢新客群、提升營業額的藍海。但從營運視角看，這也是一個高風險的挑戰。狗隻的吠叫、掉毛，以及部分食客對犬隻的恐懼或過敏，都是實打實的管理難題。如果餐廳僅是為了蹭熱點、拿牌照，卻沒有相應的動線規劃、獨立餐具、清潔標準和員工培訓，那麼「寵物友善」很快就會變成「顧客災難」，最終只能以退牌收場。

更深層次看，這場風波觸及了公共空間的核心命題——權利與責任的對等。政策賦予了狗主帶寵入店的權利，但狗主必須承擔管束犬隻、清理排泄物的責任；餐廳獲得了吸引養寵客群的自由，但也必須承擔保障其他食客安全與衛生的義務。當「彈性處理」取代了「清晰規則」，當「毛孩至上」凌駕於「大眾體驗」之上，衝突便不可避免。

從「粗放開放」走向「精細治理」

因此，香港的「寵物友善」要行穩致遠，必須從「粗放開放」走向「精細治理」。這需要三方的共同覺醒與配合：政府需持續完善指引，明確衞生與安全的紅線，並可考慮推出針對食肆的「適寵化改造」補貼或專業培訓；食肆需將規則制定與員工培訓視為核心競爭力，而非應付檢查的面子工程；養寵人士更需明白，愛護寵物不等於要求社會無底線遷就，有能力管理寵物在公共空間的行為，才是真正的負責任。

「退牌」不可怕，可怕的是在爭議中因噎廢食。特區政府推出寵物友善政策的初衷值得充分肯定，只要我們用務實的態度去完善配套、釐清邊界，規範的管理終將取代模糊的善意。當清晰的規則守護了相互的尊重，香港的餐飲業才能真正接住這波「毛孩經濟」的紅利，讓「人寵共融」從一句美好的口號，變成這座城市溫暖而有序的日常。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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