來稿｜年降雨二千毫米卻難留存　香港如何破解水資源依賴？

來稿作者：謝柏梁



近日陪同羅家英先生等大灣區粵劇名家到寧夏銀川參加藝術交流活動，不僅對西秦梆子之於粵劇藝術的催化有所瞭解，更對銀川的缺水、節水、用水與愛水有了深刻認知。银川地處西北內陸干旱核心區域，多年平均降雨量不足200毫米，連香港年降水量的零頭都不到。但銀川聚焦供港農業與畜牧業基地精準發力，大力推廣滴灌、噴灌、水肥一體化等高效節水技術，通過產業提質與節水改造雙向發力，通過產業提質與節水改造雙向發力，既保障了供港產品穩定供給，又從源頭減少了水資源消耗。全民愛水，視若明珠，這對香港加快建設節水型城市，頗多啟發。



豐雨難存與過度依賴外供的困境

香港作為高度集約化的國際化大都市，人口稠密、商貿發達、城市運轉高度密集，水資源安全是維繫民生安定、產業發展和城市永續運行的核心基石。香港年均降雨量高達2,431毫米，雨水資源極為豐沛，卻因地域狹小、無天然大型河湖、天然儲水載體不足，長期陷入「過境一陣風，甘霖皆白送。豪雨難坐擁，用水靠外供」的尷尬困境。

目前香港全域僅有17個水庫，整體總儲水容量僅5.86億立方米，集水面積無法充分承接豐沛降雨，每年雨季超過八成的雨水穿城而過，白白流失到海洋中。旱季供水緊張、雨季資源浪費，旱澇不均的問題反覆出現。香港約70%至80%的淡水依賴東江跨境供應，2024/25年度輸入東江水達8億立方米，本地雨水自給率約佔全港食用水量兩三成左右，抗風險能力薄弱。

構建立體儲水體系與河道攔蓄改造

香港全域河道多為直通入海的天然水系，全程無分級攔蓄設施，雨水匯流速度快、駐留時間短、就地留存率不足兩成，天然水資源未能實現循環利用。建議首先依託本港豐沛雨水資源，統籌佈局水利儲水設施建設。針對全港水塘總容量僅5.86億立方米、蓄水能力不足的現狀，科學規劃新建大型水庫，升級改造萬宜水庫、船灣淡水湖等現有核心蓄水工程，同步佈局中小型水塘、滯水窪地，構建「大水庫+小水塘」立體化儲水體系，大幅提升雨水截留與儲存能力，最大化盤活年均超過2,400毫米的降雨資源，減少雨水無效流失，有效緩解東江供水依賴壓力。

其次，推進河道系統化蓄水改造，全域提升保水儲水能力。針對香港河道直通入海、雨水留存率不足的短板，在全域主要河道分段建設梯級充氣型水壩、水泥攔水壩，通過階梯式攔蓄減緩水流速度，實現雨水就地留存、分段調蓄，阻斷降雨徑流直接入海通道，盤活全域河道水資源，顯著提升水系保水、蓄水、補水能力。

優化階梯水價機制與攻關淡化技術

優化調控機制，引導全民主動節水。針對香港人均日用水220公升遠超全球均值的現狀，科學優化階梯水價制度，細化居民、商戶、企業用水階梯檔位，適度提高超額用水、高耗水用水收費標準，全民養成節水習慣，合理壓減人均用水量，杜絕粗放浪費現象。

降本增效，推廣海水淡化。香港臨海傍海，海水資源取之不竭，具備大規模發展海水淡化的天然優勢，但目前海水淡化單位成本高達13至13.5港元/立方米，遠高於雨水5港元、東江水11港元的供水成本，且現有將軍澳海水化淡廠年產量僅5,000萬立方米，僅能滿足全港5%的供水需求，規模化普及受限。對此，香港應強化水務科研投入聚焦低能耗、低成本淡化技術攻關，持續優化工藝、提升轉化效率，通過技術革新推動海水淡化產業規模化、普及化發展，充分釋放濱海城市資源優勢，實現「靠水吃水」的資源福利，豐富多元供水體系，降低跨境供水依賴。

四策並舉打造國際化節水大都市

在粵港澳大灣區綠色低碳發展、城市精細化治理升級的大背景下，香港亟需轉變治水用水思路，摒棄「重供水、輕蓄水、輕節水」的傳統模式，立足自身多雨資源稟賦，打造蓄水、保水、節水、拓源一體化發展體系。一方面盤活閒置雨水資源，破解「有水留不住」的長期難題；另一方面通過制度調控規範用水行為、壓減無效消耗，以全方位的水資源治理升級，適配國際化節水型大都市建設標準，夯實香港高質量發展的生態水資源基礎。

立足香港本土實際，精準落實四大核心舉措，全面提速節水型大都市建設。結合香港多雨的氣候特徵與濱海水系特點，需要全方位補齊水資源治理短板。水資源是城市發展的生命線，加快建設節水型大都市，是香港破解水資源依賴、遏制資源浪費、保障民生福祉、實現長遠發展的核心舉措。未來，香港需立足自身多雨濱海的資源稟賦，以儲水工程建設、河道梯級改造、構建節水意識、海水淡化降本增效為四大抓手，構建「能儲、能保、節約用、多元補」的現代化水資源治理體系，全力建成資源集約、安全穩定、綠色高效的國際化節水型大都市。

近年來，銀川等西北地區的降水量有所增長，乃氣候長線漸變之福音。香港若能居安思危，以多元淡水滋養東方之珠，潤澤港人眼眸，將會成為海濱都會之楷模，也是人類發展之福音。

作者謝柏梁為香港紫荊書院副校長，中國戲曲學院戲文系原主任，上海交通大學中文系原主任。



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