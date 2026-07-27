立法會議員．樓家強｜分齡應對社媒風險　讓手機成為成長工具

來稿作者：樓家強議員



2025年底，澳洲針對16歲以下青少年實施的社交媒體禁令正式生效，成為全球首例，隨即引起各國高度關注。馬來西亞、法國、英國等相繼跟進，陸續推出限制青少年使用社媒的政策。特區政府早前回應立法會議員質詢時，亦表示會密切留意海外最新做法及實施經驗，並根據香港實際情況適時檢視及在有需要時調整相關指引及措施。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（立法會）

應預防兒童「被動成癮」

事實上，隨着智能手機的普及，社媒已深度滲透個人生活。其影響遠不止於浪費時間或分散學習專注力，而是更深層次的問題──私隱外洩、網絡成癮、網上欺凌、電騙陷阱……在全球禁令浪潮下，香港亦應適時自省，制訂應對策略。不同年齡階段的兒童及青少年，心智成熟程度差異甚大，倘若「一刀切」處理，或會適得其反。

筆者認為，宜先按年齡分類，再檢視相關風險，繼而從政府、學校、家長三管齊下，精準對症下藥。 兒童被動成癮 預防勝於干預幼兒網癮主要源於「電子奶嘴」現象──家長為了令孩子「乖乖合作」，往往以手機作誘餌換取片刻寧靜。然而，孩子看似「乖巧」的背後，一顆尚未成熟的小腦袋正被電子畫面的閃光吸引，難以自拔。專家研究發現，過早接觸電子屏幕可引致兒童「被動成癮」，影響大腦發育及情緒管理能力，根據世衛建議，2歲以下幼兒不應接觸電子屏幕，2至5歲兒童則每日接觸時間不應超過1小時。然而，現實中要徹底戒掉「電子奶嘴」並不容易，不少家長亦未必充分了解其深遠危害。

校園正向引導需更清晰

筆者建議政府訂立「階梯式電子產品接觸指引」，並納入「母嬰健康手冊」，讓新手父母從育兒之初便建立清晰底線；另一方面借鑑國際經驗，推動社媒平台對兒童帳號實施嚴格限制，例如取消自動播放、關閉深夜推播通知等。其中，澳洲政府已要求平台使用身份證明文件、面部識別等技術進行年齡驗證，而不再依賴用戶自我聲明。從技術層面阻斷心癮，遠比事後戒除來得有效。

學童在校使用手機，容易衍生網絡欺凌、專注力下降及情緒焦慮等問題。全球多國已實施校園手機禁令，韓國去年更通過法案，規定上課期間全面禁用。然而學童正值探索世界的黃金時期，未必能掌握「探索」與「成癮」的界線。現時香港校園手機規則由學校自行制訂，筆者認為重點在於取得平衡。

建議政府廣泛諮詢教育界，制定「校園手機使用指引」供學校參考。小學及初中階段可由校方統一保管，高中階段則採用「校內禁用、自行關機存放」的自律模式。有研究指出，學童網絡成癮部分源於在現實生活中遇到挫折，企圖藉網絡逃避。因此正向引導尤為重要，建議學校設立「無屏幕日」，引導學童投入體育、藝術等實體活動，同時將「數字教育」融入日常課程，從小培養健康的科技使用習慣。

適度保護與自我防護並重

青少年渴望同輩肯定，容易沉迷網絡尋求歸屬感。由於他們普遍處於反叛期，高壓式「完全禁用」只會激化對立，早前有中學推行手機儲物櫃制度，引起學生聯署反對，正是明顯例證。與其採取「一刀切」的禁止方式，不如推行「外在築牆、內在建構」的平衡策略——一方面透過技術和指引提供保護，另一方面協助青少年建立自我管理能力。

筆者建議政府確立清晰指引，作為家長與子女理性溝通的基準，共同制訂「手機使用契約」，讓家長與子女在訂立規則的過程中建立互信，從而以同行者角色陪伴他們成長。與此同時，政府應加強規管不良網站及有害內容，並透過宣傳教育提升青少年的網絡素養。宣傳手法上可參考警隊防騙吉祥物「提子」的成功經驗，打造親切貼地的形象，將「健康使用社交媒體」的信息有效傳遞至社區每一個角落。

事實上，多國陸續推行的相關禁令，獲廣泛民意支持，法國、英國及澳洲的家長與公眾支持比例均超過七成，反映社會對於保護青少年免受網絡風險的共識日益增強。這股浪潮值得香港借鏡。科技發展日新月異，期望政府、學校與家長攜手合作，為下一代築起分齡防護網，讓科技真正成為輔助成長的工具，護航孩子在數字世界中健康成長。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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