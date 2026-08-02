醫善同行｜拆解七大護齒迷思　避開傷牙壞習慣

醫善同行｜黃凌旻



擁有健康潔白的牙齒除了令笑容加分，更是健康的基石。大家雖然天天刷牙，卻依然面臨牙齦出血、牙齒敏感甚至蛀牙？這些均有機會是我們的護齒方法出了問題。本文為大家一次過講解常見的護齒迷思，避開傷害牙齒的壞習慣。



迷思一：牙齒越大力刷越乾淨？

很多人習慣太用力刷牙，這是常見的錯誤姿勢，因刷毛壓在牙齒，只是牙刷手柄移動但刷毛沒有移動，根本不能刷走牙菌膜。牙刷應呈45 度角貼近牙肉邊緣，清潔時要確保刷毛有輕微移動，順着牙縫與牙齦溝輕輕掃走牙菌膜。太用力刷牙只會刺傷牙肉、導致牙肉萎縮及牙腳磨蝕，造成不可逆的傷害。另外不建議一邊刷牙一邊沖涼，沒有看着鏡子很容易漏刷特定區域，且刷牙時間往往不足。

迷思二：牙刷越硬越好？

挑選牙刷並非越硬越好，一般大眾建議選用軟毛牙刷，能有效清潔同時不傷害牙肉。長者或手部關節不靈活、手腳不協調的人士，則推薦使用電動牙刷來輔助清潔。建議每三個月更換一次牙刷。若發現刷毛尚未滿三個月就開叉，這代表刷牙太大力。

迷思三：牙齒流血是刷牙太大力？

健康的牙齦在正確力道下刷牙是不會流血，流血是發炎警號，遇到流血位置，切忌因為害怕而不敢刷，反而應加強清潔該區域，帶走牙菌膜以助消炎。但若同一位置持續流血超過兩星期，請尋求牙醫專業跟進。

迷思四：漱口水能否代替刷牙？

漱口水在口腔清潔中扮演的僅是輔助角色，絕對無法取代牙刷與牙線的物理清潔效果。漱口水建議在刷牙後使用，漱口後吐出殘餘液體即可，不建議再用大量清水沖洗，這樣才能讓漱口水中的有效成分留在牙齒表面發揮保護作用。

迷思五：吃完酸性食物後，該立刻刷牙嗎？

除了大家熟知的糖果和汽水，許多看似健康的日常飲食，其實含有極高酸性，容易侵蝕牙齒。例如檸檬水、果汁、黑咖啡、酒精飲料、含碳酸的運動飲品，以及不少人習慣每天飲用以助消化的果醋，也容易引致侵蝕牙齒。都市人很多患有腸胃病，長期胃酸倒流也會侵蝕牙齒。進食酸性食物或飲品後，口腔內的酸鹼值會下降至pH 5.5以下，此時牙齒表面的琺瑯質會軟化。如果立刻刷牙，牙刷的摩擦力會直接刷蝕牙齒。進食酸性食物後，應等待30分鐘後才刷牙。

另外，我們相信進食的密度比進食的食物類型更重要。如果進食密度非常高，例如食完正餐經常吃零食，口腔便長期處於酸環境，容易蛀牙或磨蝕牙齒。如果可以選擇的話，不建議進食過於黏的食物，因為會黏在牙齒之間難於清潔。

迷思六：美白牙貼、美白牙膏常用會傷牙嗎？

牙齒美白產品大致分為物理和化學性質漂牙。物理性質漂牙產品利用磨砂粒子打磨牙面，不建議長期使用，會磨損琺瑯質，使牙齒表面變得粗糙，更容易沉澱牙漬並引發牙齒敏感。化學性質漂牙產品含過氧化氫，相對較推薦。但家用產品受法規監管濃度較低，效果較慢；若使用不當接觸牙肉，可能造成牙肉萎縮或敏感。如有美白需求，最好先經由牙醫評估牙齒狀況。

迷思七：洗牙會讓牙縫變大、牙齒變敏感？

我們建議每半年至一年檢查和洗牙。因為牙醫可以替病人清除牙石，檢查蛀牙和牙周病的情況。洗完牙後牙縫變大是誤解。牙縫之間清潔不佳，積聚很多菌膜和牙石。醫生把這些骯髒的東西清除後，原先的牙縫便會呈現出來，令部份人誤解牙縫變大。洗完牙後出現短暫的牙齒敏感是正常現象。執行牙醫教導的刷牙方法，有需要時配合市面上的抗敏感牙膏，大部分患者可紓緩術後敏感情況。

維護口腔健康關鍵在於正確的刷牙力道與技巧、良好的飲食習慣，以及每半年至一年定期進行口腔檢查與洗牙。預防勝於治療，應盡快養成良好護齒習慣！

作者黃凌旻是「醫善同行」醫學顧問，牙科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」是註冊慈善團體，舉辦健康講座和義診；期盼凝聚社會上的愛心和力量，幫助弱勢社群。



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