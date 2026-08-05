徐小龍｜踏足日軍侵華七三一遺址　港青需要一堂怎樣的和平課？

來稿作者：徐小龍博士



暑假期間，筆者隨300多位學生參加「愛我中華」火車團，北上黑龍江哈爾濱進行歷史與科技探索。行程中，我們既領略了冰雪大世界與中央大街所展示的北方城市活力與文旅吸引力，也懷着沉重的心情，走訪了位於郊區的侵華日軍第七三一部隊遺址。前者是盛世繁華的生動寫照；後者則像一個冷峻的歷史註腳，時刻提醒着我們：繁華背後，歷史的陰霾從未真正走遠。



直面歷史現場理解戰爭殘酷

對成長於資訊時代的青年學生而言，戰爭這個詞彙並不陌生，卻往往缺乏真實的痛感。無論是俄烏戰事、中東局勢，還是近年不時升溫的地緣衝突，年輕一代大多是透過手機屏幕接收碎片化資訊。每日滑過的新聞、短片和評論如過江之鯽，但「觀看」與「理解」始終是兩回事。當殘酷的戰爭被壓縮成幾十秒的聲光影像與幾行聳動標題，青年人很容易知道「哪裏在打仗」，卻極難真正共情戰爭對人類社會造成的毀滅性後果。

七三一部隊遺址的震撼力，正正是在於它以鐵一般的事實，無情地打破了這種「屏幕化」的距離感。館內那些冰冷的文獻、實物與歷史陳述，呈現的絕非抽象的國際博弈，而是赤裸裸地揭示了戰爭如何一步步演變成人性失序、制度失控，乃至人類文明的徹底失守。當侵略行徑被軍國主義合理化，當軍事擴張凌駕於基本倫理之上，原本應造福人類的科技與醫學，便會淪為反人類的殺戮機器。因此，七三一遺址所承載的，絕不僅是一段慘痛的民族記憶，更是我們透視現代戰爭殘酷本質、反思科技倫理的重要歷史入口。

看待地緣安全不能脫離歷史背景

放眼當下，近年日本不斷突破限制，逐步調整安保政策、大幅擴充防衛能力，相關動向在亞太區內引發高度關注。若單純從西方現實政治的視角出發，部分評論或會將其淡化為國際形勢變化下的常規安全部署。然而，對中國社會而言，這類關乎地緣安全的重大議題，從來都不可能、也不應該脫離歷史的宏觀背景。

日本在近代曾對中國及亞洲多國造成深重災難，這段侵略歷史至今仍是東亞政治記憶中最為敏感、不容觸碰的底線。正因如此，當日本的軍事角色再度擴張、防衛政策出現右傾轉向，中國社會的反應自然不能僅停留在一般安全層面的沙盤推演，更必然牽動由歷史血淚經驗所淬鍊出的深層警惕。這種警惕絕非某些西方媒體所渲染的「民族主義情緒」，而是一種極度清醒的歷史意識。對一個曾飽受侵略傷痛的國家而言，對周邊軍事異動保持高度敏感，是維護國家生存發展的必然反應。尤其當日本部分政界勢力至今仍對侵略歷史缺乏深刻、一致的反省，外界對其軍事擴張保持戒心，實屬理所當然。歷史固然不能完全決定現實，但歷史的慘痛教訓，必須成為我們研判現實安全威脅的基石。

青年應明白和平並非「理所當然」

這一切，帶出了一個迫切需要青年一代深思的命題：和平，是否真如我們日常生活中所感受的那般堅不可摧？對成長於國家承平時期、習慣了安定環境的香港青年來說，和平往往被視作理所當然的「空氣」與「背景」。他們可以安心上學、自由旅行、規劃未來，極易將社會穩定視作常態，將戰爭與動盪視作遙不可及的彼岸。

然而，稍微回望歷史縱深便會明白，世上從來沒有從天而降的和平。任何地區的長治久安，從來不是自然而然存在的免費公共品，而是建基於對潛在危機的嚴密防範、對歷史教訓的深刻記取，以及對國家安全底線的堅決捍衛。參觀遺址的最深層意義，不僅在於填補青年學生的歷史知識空白，更在於重建他們對國家命運的「感知力」。當青年能夠直面歷史現場，深刻體會到戰爭對平民生命、社會秩序與人類倫理的全面摧毀，他們對「和平可貴」四字才會有切膚之痛的體悟。這種體悟若能進一步轉化為對國際局勢的敏銳觀察、對「總體國家安全觀」的認同，以及對民族歷史記憶的敬畏，愛國主義教育才算真正內化於心、外化於行。

哈爾濱之行有兩極體驗——一邊是國家現代化發展的熱鬧繁榮，一邊是歷史遺址中的沉重警醒，兩者並置，恰恰最有力地詮釋了和平的千鈞重量。身處百年未有之大變局，我們不需要青年一代活在對戰爭的恐懼中，但絕不能容忍他們對戰爭失去想像與警覺；我們不鼓勵用極端情緒看待歷史，但絕不能允許他們失去應有的歷史感與民族骨氣。唯有明白昔日苦難從何而來，才能真正理解國家今日為何如此重視安全防線；唯有懂得和平從非必然，香港的年輕一代才會更自覺地融入國家發展大局，用實際行動去守護和珍惜眼前來之不易的一切。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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