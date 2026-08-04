立法會議員．黃國｜完善工傷補償立法　加強保障平台工作者

來稿作者：黃國議員



平台經濟高速發展，新就業形態平台工作者的權益問題亦愈見突出，中央早前發布《關於加強新就業群體服務管理的意見》（《意見》），以「根據用工事實依法合理確定權利義務」作為重要原則，對保障平台工作者合理收入、休息權益以至防治職業病等都提出了要求。



工聯會理事長黃國。（廖雁雄攝）

在香港，平台工作者欠缺工傷補償保障的問題亟待解決，感謝特區政府聆聽前線從業員的呼聲，回應勞工界訴求，以立法方式完善工傷補償機制，踏出保障平台工作者的重要一步。經深入調研和收集行業工會、工友的意見，針對現時立法框架的不足，重點提出兩點建議，期望當局將好事做得更好。

一是「上線候單時段」應納入法定工傷補償的保障範圍。

根據立法框架建議，工傷保障僅在「執行平台工作期間」生效，即開始前往取餐直至送達指定地點，或訂單被取消後的指定時間內。目前，兩大食物外送平台所提供的團險，已包含上線候單時段，往返預約上線區域的前後一小時亦受保障，故立法後的保障面不應比現在小。

公立醫院醫生、機艙服務員於醫院、機場候召待命，負有隨時開展工作之義務，享有對應的保障、薪金、津貼。從法理上看，平台外送員上線候單同屬候召，他們需確保在指定區域隨時接單、送遞，完成一定單量，準時率達標，否則將被扣除獎金，並失去「取更」優先權，直接影響收入。

外送員候單期間絕非「自由身」，平台存在實質管控，提供工傷保障完全符合法理。過去有多起意外，都是在剛完成送遞任務的候單時段發生，如上述情況不獲工傷補償保障，於理不合、於情不通，亦罔顧了行業實際情況。

平台工作者 / 外賣員。（資料圖片）

二是應設「每月最低收入」計算工傷病假按期付款金額。

根據《僱員補償條例》，計算工傷病假補償設有「每月最低收入」（現為5,710元），以防止按期付款金額過低，這是周全穩妥的安排。然而，立法框架卻建議不採用，原因是要防止按期付款金額不合理地高於從事平台工作賺取的收入。

外送一類平台工作屬於基層崗位，當局應該一視同仁，以保障基層僱員的力度保障平台工作者，倘他們不受「每月最低收入」保障，入行兩、三天便發生工傷意外（現實上亦有發生），所獲得的補償金額將會極少，完全無法保障最基本的生活及醫療開支，有違保障工傷的立法原意。根據現時立法建議，申報工傷的平台工作者必須經由平台的指定醫生作身體檢查，而保險公司批核補償亦非常嚴謹，可排除道德風險問題，實應以照顧弱勢工傷者作為先決考慮。

我國新就業形態勞動者多達8400萬人，推動權益保障改革不止為「兜底」，更是要讓勞動者的奮鬥有價值。除了《意見》聚焦解決急難愁盼問題，國家人力資源社會保障部近日亦印發了《人力資源和社會保障事業發展「十五五」規劃》，強調要完善演算法監管制度、督促平台依法合規用工、加強權益維護、便利參保等，促進平台與新就業形態勞動者共贏發展。另外，《新就業形態勞動者基本權益保障辦法》快將出台，進一步明確新就業形態勞動基準，預計將為單價過低、收入不穩、工時過長等問題找出對應之法。

平台工作者 / 外賣員。（資料圖片）

我們國家在加強和完善保障平台工作者合理權益上是先行者，其經驗和做法值得香港特區借鑑和參考，讓平台工作者的合理付出能夠換來合理收入，彰顯勞動價值、勞動尊嚴。工聯會近日啟動了「外送員愛心驛站」計劃，在港九新界設立共21個驛站及休息站，旨在為平台外送員提供臨時歇腳及充電的暖心補給空間。愛心驛站在內地並非新鮮事，一些驛站更供應午餐晚餐，設有圖書閣，甚至提供量血壓和醫療諮詢服務等。期望特區政府亦能大力支持愛心驛站發展，更好展現對平台工作者的關懷。

作者黃國是第八屆立法會議員、全國政協提案委員會副主任，工聯會理事長。



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