來稿｜你被騙了嗎之電郵篇——「我要上戰場了，900萬遺產給你」

來稿作者：謝柏梁



不是危言聳聽。也許此時此刻，您正在被騙的情境中，或者已經被騙過，哪怕一切平安，您將來也可能會躋身在荊棘叢生的被騙之道上。任是深山更深處，也應無計避騙招。我在紐約訪學講學的時候，當地人告知，當地的三大體驗是基本標配：沒有看過音樂劇、沒有伴隨過金蘋果落地、以及沒有被詐騙或者搶劫過的人，都不算是紐約人或者紐約來賓。但在21世紀以來的新時代，在世界另一端的東南亞地區，在作為「國際大都市」的香港，各種騙局、諸般招數比比皆是，無處不在。其中透過電子郵件詐騙設局的手段，較為普遍，不可不防。騙術大起底，奇葩共賞之。



以合成豔照讓人花錢「買平安」

相信不少可以在公開網站上查到電子郵箱的單位領導、大學教授與演藝人士，都收到過在賓館的異性床照。這其中確實有一少部分是針孔攝像機拍攝，但更多的是合成的艷照。他們把網站乃至微信微博上所掛的頭像，移花接木，簡單合成為一張較為模糊、似是而非的照片便可。發信者對一般人索要不多，但是對於廳局級以上的幹部和企業家，索要的起點較多。來信說：拿人錢財，與人消災。一手給錢，一手刪照片。良心產業，盜亦有道，一旦錢到手，絕不再騷擾。

作為在高校履職23年的系主任與院長，我也收到過不同訛詐者所發的多封類似的郵件。不做虧心事，豈怕鬼敲門。我自然是不予理睬，直接拉黑。但是有次與警察閒聊，他說根據大數據，這些詐騙郵件的成功率在五成以上。許多領導與企業家都會拿些他們財務基礎水平上的一點小錢，打發這些騷擾者；問題是這些人信出多頭，但是只要能花錢買平安，那就好辦。領導與企業家們都稱之為維持穩定、保持清譽的一般開支，也屬於個人的隱形公關費用。

以財產託付+生死牌行詐騙

此外，內地的電子郵件系統，儘管也可以收到海外的其他詐騙郵件，但是基於國安與反詐中心層層攔截的原因，這些來信經常會被作為垃圾郵件屏蔽起來。一旦來到境外，註冊了在港澳台或者海外大公司的郵箱，英文詐騙郵件便會像雪片一樣，紛紛揚揚，翩翩降落，誘惑您盡快中招。

通常情況下，騙徒化身為海外人士（其實都是海內有點文化的詐騙精英層），會精準得知您的性別，之後以美女、帥哥乃至同性戀者的角色，誘您上鉤。我在香港，就收到過多封此類信件。有次收到一封英文郵件，還伴隨一位持槍的混血美女照片。郵件寫得特別富有感染力，令我這個以寫文章作為專業的中文系主任也不得不佩服。

其大意是：「我是要上戰場的人了，生死未卜，人之將死，其言也善，其行也絕。如果您能當我的夢中情人，我上戰場，便有情感慰藉與終極安慰，死亦不足惜。如果我能從槍林彈雨和地雷陣上僥倖逃生，凱旋歸來，那咱们就是能夠過命的生死之交。他日相見，彼此相擁，那是比好萊塢大片還要感人的世紀之吻了。」

談情感自然是一重誘餌，論金錢便是又一層勾連：「啊，我遠方的情人便是親人。作為戰士，我只有10萬美金，要託付給親人。倘若我回不來，煩請為我建墳立碑，年年祭掃，黃泉之人，死亦瞑目。他年地下相見，便可靈魂相擁，共遊太空，以為永恆之伴侶……如此願景，想想都令人激動得流淚；倘若我能得勝而歸，那就解甲歸田，前往香港這一國際大都會，與您共度餘生，在維多利亞港浪漫徜徉。」

「是的，我也知道香港的消費在國際上居首，偷偷地再告知您一個小小秘密，家父在歸天之前，給我留下了一筆九百萬美元的家產，但是務必要與親人過三重關，歷經九重劫，方可拿到鑰匙，啟開寶藏。然後咱們把這筆美金，拿到香港家族辦公室作為信託基金，可以衣食無憂，可以小做慈善，還可以年年增值，實現財務自由，有錢的日子多美妙啊。」

這邊是生死相託、貌似感人至深的一張王牌。

圖窮匕見後再收手續費

在我禮貌性的簡短回信之後，對方的來信又剛柔相濟，趨向於具體化了：「相信人間有真情，千年有緣今年行。十萬美金，將託付國際郵差送到香港，請您某月某日前往機場，當面接收支票。重要的事情說三遍，不可為外人道也，不能告訴家人，嚴守秘密，必有佳果。當然，在您接收首期十萬美元之前，請您給國際郵差五萬港幣，作為小小犒賞，也聊表拳拳誠意。」

圖窮匕見，最根本的問題凸顯出來，一定要交五萬港幣方可以獲得十萬美金，一定要有付出才能有虛幻的收穫。我趕快寫封回信，說君子不受無功之祿，不可以接收贈款。一夜暴富，平生不為也。

對方收信之後，先後來了發來了幾封信，一再催促交誠意錢，並開始溫情而又堅定地指出：那位國際郵差屬於某國秘密組織要員，若得罪了他，可能會招致無妄之災。到那時，即使作為遠方的情人與親人也無法相救。為此她心急如焚，一顆紛亂的心難以安定，上戰場的決心都有漂移，做逃兵的心事悄然滋生，也期望逃離部隊，飛到香港小度蜜月。因為親人若誠意不表，何以見真情實意呢？前情未證實，何以續後緣發展呢？

從此，電子郵件路上的柔情蜜意，轉為了恐嚇與訛詐，追討與威逼。正好警務處要員來學校作報告，我便順便詢問他此等情況如何解決？警官聽了哈哈一笑表示：「此類信件，實在太多，攔截不了，您請自重。當然可以教您一招，直接回信告知此人：因為這是群體現象，所以警察已經開始閱信編號、備案待查了。」

依計而行，果然有效。從此之後，這位聲稱即將上沙場的巾幗英雄，再也不與我信件往來，所有溫情脈脈的情感動員和言之鑿鑿的威脅話語，都成為往日的記憶，今天的夢魘，明日的借鑒，以至於雲淡風輕，付之一笑也。

電子郵件騙術新招層出不窮

最近層出不窮的新情況，是代開發票、發表論文、代為創業、邀請旅行等；比較令熱血男兒感到刺激的，便是針對您的不同年齡、價值觀念與國際形勢判斷，許以重金回報，分別招募俄羅斯、烏克蘭的前線戰士與後方無人機操盤手等。此類英文信件固然多，其它小語種例如日文、韓語和中文在所並有。其中中文招募上戰場的話術通常是：

——不想當元帥的戰士，不是好戰士。

——人生自古誰無死，留取丹心照汗青。

——重賞之下必有勇夫，您，就是21世紀的荊軻嗎？

凡此種種，不一而足。男人的哲理與女性的期盼，在郵件中千姿百態，請君入甕。實施的過程性與系統性並重，溫情的浸潤與理性的分析齊飛，真正達到了「千不怕萬不怕，就怕騙子有文化」的一定高度。

因此，遠離詐騙，識破話術，先從電子郵件這一關開始。每一位現代都市人都必須有所警惕，有所警醒，有所警戒，遂可以處變不驚，守住底線，不為所騙，摒除貪念，謹記天上不會掉餡餅，人間哪有免費餐的道理，方可以保住財產，獲得安心，向着新的人生目標前行：那正是潮平兩岸闊，風正一帆懸的新境界了。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交大中文系、中國戲曲學院戲文系原主任，也是在港遭受過網絡詐騙的受害者之一。



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