帶．路共享｜港中學生走進東帝汶鄉野　共享人道救援的真實與重量

帶．路共享｜汪瑩



七月下旬，我以共享基金會青年大使的身份，展開了為期八天的東帝汶公共衞生考察與人道救援之旅。這次行程聚焦在「蟲媒疾病防控」與「潔淨飲用水」兩大核心項目。雖然當地氣候清涼，但登革熱等傳染病的風險依然存在。透過走訪基層宣教，我不僅親眼看見當地衛生的真實需求，也對人道救援有了更深刻的體會。



行程剛開始，我們20多位隊員分成三組，各自奔赴不同省份展開考察。我和組員與幾位東帝汶天主教大學的醫學生同組，前往距離首都約三小時車程的包考省（Baucau）。到達當地後，我們特別針對孕婦群體推廣健康宣教。大家透過生動的情景劇普及登革熱防控知識，手把手教大家使用防蚊設備並派發蚊帳。為了推廣安全飲水，我們還以話劇的形式示範未經淨化的河水如何引發發燒、頭暈等症狀，並展示基金會直飲水機如何有效預防水源性疾病，用輕鬆易懂的方式幫助居民建立科學的衞生防護觀念。

走進包考省的醫院，落後薄弱的醫療條件令人震撼。院內無電子病歷系統，所有病患資料全靠手寫記錄，產房設施簡陋、整體衞生環境惡劣。雖然院內的公益淨水機在運作與維護上面臨一些考驗，但相比直接飲用河水，已經大大降低了致病風險，這也讓我意識到人道援助需要不斷優化與持續投入。

我們也走進當地中學，向青少年普及防疫知識；並前往鄉村市集張掛蒼蠅紙，從源頭阻斷病菌傳播。期間，一位熱心協助我們的19歲當地媽媽讓我印象深刻，同齡的她已經有一個4歲的女兒。這讓我真切感受到了當地傳統觀念與現代化進程交織出的社會面貌。

深入Maubisse山區家訪那天，下着連綿細雨，我們腳踏濕滑泥路，帶着香港特色餅乾與自製的防蚊香囊探訪鄉民。其中一位住在簡陋鐵皮屋的八旬長者，平日需要遠道前往教堂或泉水點取水；而當地的大家族也同樣面臨水資源緊缺、需要輪流取水的挑戰。這讓我們更確定了推進潔淨水源普及的意義。

行程後段，我們參觀了當地大學並參與世界衞生組織當地辦事處的代表進行交流，深入了解當地的公共衞生發展情況。我們還與當地的醫學生深度交流、聯歡合唱，用音樂跨越語言與文化，為這趟人道救援增添了不少溫暖與歡笑。

這八天的東帝汶之旅讓我明白，真正的公共衞生援助絕不僅是捐贈設備，更是一場需要耐心溝通與長期陪伴的旅程。病媒防控與潔淨水普及雖然道阻且長，但每一次真誠的付出，都在當地播下了健康的種子，為基層衞生的未來帶來改變的力量。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者汪瑩是共享基金會青年大使。



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