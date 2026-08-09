醫善同行｜奶粉含鉛引家長憂慮　拆解嬰幼兒鉛中毒風險

醫善同行｜潘錦霞醫生



嬰兒配方奶粉不時被驗出可能含鉛量超出標準，引起不少家長關注。嬰兒以奶為主要營養來源，一旦奶粉受到污染，家長自然擔心會否影響孩子健康。究竟鉛為何會出現在奶粉？嬰幼兒攝取過量鉛又有甚麼影響？



奶粉含鉛可涉及多個環節

鉛可以存在於環境之中，奶粉由原材料、生產加工至包裝，任何一個環節受到污染，都有機會令成品含有鉛。

首先是原材料。配方奶粉主要以牛奶製成，如果牧場附近的土壤、水源或牧草受到工業污染，污染物便有機會經牛隻進入牛奶。此外，奶粉亦會加入維他命及其他營養成分，部分原料來自植物，若種植環境受污染，同樣有機會帶入鉛。

加工過程亦可能出現污染，例如工廠使用的水源、機器及喉管等；至於金屬罐、塗層及其他包裝物料亦需要符合安全標準。因此，一旦有產品驗出問題，往往需要由原材料、生產線以至包裝逐步追查。

不過，家長亦毋須因個別事件過分恐慌。大型奶粉品牌一般都有品質監控，而香港出售的嬰幼兒食品亦受監管及抽樣檢測。

嬰兒較容易受鉛影響

嬰幼兒比成年人更容易受到鉛影響，主要因為他們的身體及器官仍在發育，對鉛的吸收比例亦較高，而且排走鉛的速度較慢。

最值得關注的是腦部及神經系統。嬰兒的血腦屏障仍未完全成熟，有害物質較容易影響正在發育的腦部。若長期攝取過量鉛，有機會影響智力及認知發展，亦可能出現專注力、行為及情緒方面的問題，甚至影響聽力及視覺。

鉛亦會干擾紅血球製造及縮短紅血球壽命，嚴重時可引致貧血；長期大量接觸亦可能影響腎功能及兒童的正常生長發育。

若短時間攝取大量鉛，則可能出現腹痛、嘔吐、便秘等急性症狀。不過，一般食品污染造成的低劑量暴露，初期很多時沒有明顯症狀。

沒有症狀不代表沒有暴露

這亦是鉛暴露最容易令家長忽略的地方。嬰兒即使曾持續數星期或數月攝取少量鉛，外表上仍可能完全正常，因此單靠孩子是否精神、是否願意飲奶，不能判斷有沒有鉛暴露。

若孩子曾食用被指可能受影響的奶粉，第一步應馬上停止使用相關批次，並保留產品資料，再向醫生交代孩子的年齡、飲用了多久、每日分量及有沒有其他可能的鉛來源。

有需要時，醫生會安排抽血檢查血鉛水平,檢查尿液及頭髮內的鉛含量是不可靠的。鉛進入人體後，一部分會逐漸排出，但亦可以積聚於身體組織及骨骼之中；若進入骨骼，更可能停留超過10至20年，因此預防持續接觸十分重要。

血鉛偏高先找出污染源

如果驗血發現血鉛水平偏高，最重要是立即停止接觸懷疑的鉛污染源頭。

除了奶粉，家居亦可能存在其他來源，例如舊式水管、舊油漆、玩具及餐具等。若血鉛只是輕微升高，一般會停止暴露並按情況覆檢，讓身體逐步排走鉛。

若血鉛水平非常高，甚至已出現抽搐或嚴重貧血等情況，醫生才可能考慮使用藥物協助排鉛。

舊樓水管、玩具亦要注意

家長日常亦可從生活環境減低孩子接觸鉛的機會。如果居住在較舊的樓宇，應留意舊水管及油漆。水源長時間停留在喉管內，水管內的金屬有機會釋放入水內,早上首次使用時可以先讓水流一會，再取水煲滾沖奶，亦不宜直接使用長時間留在熱水器內的水。

嬰幼兒經常把玩具放入口中，因此玩具、杯碟及其他用品亦宜從可靠渠道購買，尤其要留意表面油漆及塗層是否符合安全標準。舊油漆剝落形成的塵埃亦有機會經口或呼吸道進入人體。

選購奶粉方面，毋須過分追求某一產地，更重要是選擇信譽良好的品牌及可靠銷售渠道，並留意政府公布的產品回收及安全資訊。

鉛在環境中難以完全避免，家長毋須追求「零接觸」，最重要是避免持續及高水平暴露。若孩子確實曾飲用受影響產品，或懷疑長期接觸鉛，與其單靠症狀自行判斷，應向醫生求助，再決定是否需要驗血。

作者潘錦霞是「醫善同行」醫學顧問，兒科專科醫生潘錦霞。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

