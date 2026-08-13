來稿｜越南銳意打造國際金融中心——會否衝擊星港？

來稿作者：盧銘恩



越南正式向全球宣告其打造區域金融樞紐的野心，並稱之為國際金融中心（International Financial Centre，IFC）。這項以胡志明市為「流動性門戶」、峴港為「創新沙盒」的「一中心、兩目的地」模型，是一場針對新加坡與香港等傳統金融中心的差異化突圍戰。



越南的差異化突圍戰

越南IFC的核心競爭力在於其「制度破冰」的廣度。過去，越南受限於法律框架與外匯管制，難以吸引國際長線資本。而此次IFC的舉措展現了前所未有的開放度。類似當年中國將上海和深圳培養成為金融中心，越南這次也提倡兩地中心的定位，銳意把胡志明市和峴港改造賦能。

胡志明市作為越南的經濟心臟，其目標是成為傳統金融的實力派。重點發展資本市場、銀行業及大宗商品交易，旨在為越南本土及東南亞企業提供強大的流動性支持。至於峴港，則定位為「未來的實驗室」。透過建立法規沙盒（Regulatory Sandbox），峴港被賦予了測試數碼資產、區塊鏈金融及綠色金融的特權。

新金融勢力即將誕生

在IPO領域，越南正透過簡化流程與降稅雙管齊下，試圖將原本流向新加坡或香港的潛在獨角獸留在國內，甚至吸引外國企業來越南掛牌。比如說，相關法令將上市獲批到交易的時程從90天縮短至30天。這種「閃電上市」的速度，極大降低了市場波動帶來的定價風險，對於追求效率的科技金融企業極具吸引力，筆者從越南的金融夥伴口中了解到，越南政府銳意填補新加坡凱利板的不活躍，和香港創業板的相對高門檻的空隙，吸引更多創新公司來越上市。

隨着富時羅素（FTSE Russell）確定於2026年9月正式將越南升格，預計將引發超過70億美元的被動資金流入。 越南IFC的崛起，標誌着東南亞金融版圖的重構。儘管在市場成熟度、基礎建設與司法經驗上，越南仍需時間沉澱，但筆者認為其展現出的政策決心與極致誘因不容小覷。2026年將是關鍵的一年。隨着股市升級與IFC實體運作的開啟，越南正從一個「製造基地」轉變為「資本節點」。對於投資者而言，這不僅是參與一個新興市場的成長，更是見證一個挑戰傳統秩序的新金融勢力的誕生。越南是否能真正與星港並駕齊驅？答案或許就藏在那些正在從中環或濱海灣遷移至西貢河畔的資金流向之中。

作者盧銘恩是香港專業及資深行政人員協會會員，方土控股行政總裁，中大商學院客座助理教授。



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