來稿｜Danny人身保護令案——極端追求豈能凌駕兒童安全？

來稿作者：賴泳恩



一對「非常父母」在家自行分娩的幼嬰Danny的人身保護令案件，於8月7日在高等法院閉門審理，預計九月底裁決。這宗案件之所以再次引起廣泛社會關注，並非僅因父母為嬰兒申請人身保護令，而是因他們在法院外的公開言行，暴露出極端偏差的育兒理念，令公眾質疑：究竟是怎樣的父母，會如此理直氣壯地把新生兒置於高度風險之中，卻反過來指控社會剝奪其孩子自由？



從他們在法院門前的高談闊論，可見其育兒觀念建立在一套近乎脫離現實的「自然主義」框架之上。他們強調家庭分娩是「個人選擇」、孩子應過「簡樸生活」，甚至認為三歲前「唔使諗咁多」，因為可以24小時照顧。這些說法表面上似乎充滿愛與投入，但與實際行為相比，卻構成對母嬰健康的嚴重忽視。社署介入的核心原因，正是他們完全沒有進行產前檢查，也未曾帶新生兒求醫。這些在全球醫療標準中屬於最基本、最必要的母嬰安全保障，在他們眼中卻被視為可有可無。而政府的介入，更被他們扭曲為「濫用程序」與「網上迫害」。

更令人憂慮的是，他們的認知偏差已延伸至對司法制度的根本誤解。他們公開表示對香港司法「信心唔大」，認為本地人權保障不如國際標準，甚至抱怨「去錯咗個地方」，揚言要尋找一個「束縛更少」的司法管轄區生育。此言論本身充滿諷刺：新生兒出生登記是全球通行的基本法律要求，旨在保障兒童生命與身份，而非「束縛」。若連這些最基本的制度都被視為不必要，他們所追求的，恐怕不是保障，而是一個可以讓家中分娩出事後無人追究、嬰兒死活無人問津的「無政府地帶」。真正能符合他們理念的地方，地球大概只剩下亞馬遜熱帶雨林或某個與世隔絕的山洞之中。

更令人痛心的是，悲劇並非首次發生。他們的第一胎正是在同樣的「極端自然」理念下於家中分娩，最終不幸離世。然而，他們並未從失去孩子的經驗中汲取任何教訓，反而將責任推向外界，繼續堅持其極端的「自由分娩」信念。甚至在Danny現時患上濕疹時，還抱怨社署不容許他們替Danny塗上從超市購來的橄欖油作「治療」。

然而，醫學研究已清楚指出：橄欖油不適合用於濕疹皮膚，尤其是嬰兒的皮膚。橄欖油含大量油酸（Oleic acid），會破壞角質層結構、增加皮膚滲透性，使皮膚更乾、更易發炎。多項皮膚科研究亦證實，長期使用橄欖油會降低皮膚屏障能力、增加紅腫與刺激，對嬰兒尤其不安全。更重要的是，橄欖油並非真正的保濕劑，只是封住皮膚表面，無法修復皮膚屏障、補充水分或減少發炎。若任由他們「治療」Danny，會否導致Danny皮膚潰爛，最終步上逝世姐姐的後塵？

正因如此，社會福利署及相關專業部門必須果斷介入。兒童最佳利益永遠凌駕於父母的個人選擇之上。當父母的「自由」已被事實證明構成對嬰兒生命的實質威脅。當他們拒絕現代醫療、拒絕與社工合作、並展現極端偏執時，政府有責任啟動風險管理機制，為無法發聲的嬰兒築起最後一道防線。這不是「懲罰在家分娩」，而是對明顯疏忽照顧、將兒童置於危險境地的必要干預。

他們自信地宣稱「教到、照顧到」，以為愛與陪伴足以取代醫療與科學，但行動上卻連最基本的產檢與求醫都不能做到。這種「口頭上的愛」不但危險，更是一種以理念凌駕事實、以自我滿足取代責任的自私行為。若連孩子最基本的生存權與健康權都無法保障，甚至因自身無知而讓孩子枉送性命，那麼他們確實不配為人父母。社會的共識十分清晰：兒童的生命安全與健康成長，從來不應成為父母極端理念的賭注。這次事件正好提醒所有人，在兒童生命面前，任何以「自由」為名的無知，都必須讓路。

作者賴泳恩是執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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