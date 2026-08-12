立法會議員．李廣宇｜飲食業寒冬未過　善用「票尾生態圈」開路

來稿作者：李廣宇議員



筆者早前曾倡議透過加強人力培訓，保存香港珍貴的粵式飲食文化，同時在工聯會提交的施政報告建議書中詳述其對香港旅遊、零售、飲食行業的戰略價值。在粵式飲食業壓力山大的情況下，筆者亦建議用「票尾生態圈」，在旅發局協助下，從消費模式中尋求行業間的聯動和突破。



作者李廣宇是第八屆立法會功能界別（勞工界）議員。（何夏怡攝）

香港飲食業近年持續面對市民北上消費、旅客消費模式轉變及經營成本高企等多重挑戰，今年首季食肆總收益較2018年同期低7.2%。與此同時，香港旅遊業卻持續復甦，旅發局數據顯示，2025年全年訪港旅客約4,989萬人次，按年增加12%，其中內地旅客約3,783萬人次，非內地旅客逾1,200萬人次，過夜旅客平均留港3.1晚。如何把龐大的旅客流量轉化為飲食、零售及住宿等實際消費，正是香港當前的重要課題。

票尾經濟內地已見成效

筆者早前在立法會大會發言時，已多次提出打造「票尾生態圈」的重要性，且內地不少城市亦成功實踐，把市內的數個景區發展為完整的旅遊生態圈，互相帶旺周邊地區。

以山東濟寧為例，其推出「演唱會票根＋文旅」模式，聯動近百家景區、酒店及商戶，帶動綜合消費逾5,000萬元，酒店入住率亦明顯提升。湖北更建立省級常態化票根經濟平台「湖北有禮」，透過微信小程序整合住宿、餐飲、景區、交通及購物優惠，形成「吃、住、行、遊、購、娛」全鏈條服務，累計吸引逾百萬名用戶，帶動近2.7億元消費。

這些成功案例說明，真正創造價值的並非「門票」本身，而是如何透過制度設計整合其他資源，將盛事與旅遊、零售、飲食、酒店等相關產業相結合，組成一個龐大的「票尾生態圈」。

香港具備打造「票尾生態圈」的天然優勢

香港在打造票尾生態上，擁有得天獨厚的優勢，因其景點集中而且交通成熟而四通八達，從購物區到文化點到大自然再到演唱會區，全部也在半小時到一小時的車程內。

未來數月，香港盛事連場，我們將迎來多項國際盛事——奧迪足球峰會2026、2026年WXV全球系列挑戰賽（欖球）、香港單車節、Post Malone演唱會、馬術表演、文化節……這些盛事將吸引大量本地及海外觀眾，正是推動「票尾生態圈」的最佳時機。

其實，旅發局早前也聽取了議員建議，初步實踐亦已見成效。在「香港夏日盛會」消費禮遇後，加碼推出「活動門票消費優惠」，旅客及市民憑指定盛事門票，可無限次享用全港逾100項酒店及旅遊景點的額外95折優惠。

作為重點盛事之一，剛剛結束的「香港足球盛會2026」在曼城對國際米蘭賽事當日，已錄得近12萬人次到訪啟德零售館。受惠於「票尾優惠」效應，進駐園區的頂級球會授權商品零售商「FanTown」，在盛事期間的營業額較平日大幅激增5倍；而某連鎖餐飲商戶負責人亦表示，盛事期間業績較平日增長5成以上，更觀察到不少顧客一進店就手持比賽票尾，顯見票尾優惠成功刺激消費。

建立全港統一「票尾生態圈」

筆者認為，政府下一步不應止於鼓勵個別商戶提供零散優惠，而應在政策引導與資源整合上發揮作用，建立全港性的「票尾生態圈」協作機制。

第一，發揮統籌作用，建立跨行業協作平台。 可由政府支持旅發局或業界權威機構擔任統籌角色，串連盛事主辦方、酒店、餐飲、零售、交通及景點。重點是為不同持份者提供靈活的參與機制——例如讓商戶自主提供特色體驗（如迎賓飲品、專屬套餐或優先入座），讓不同規模的企業都能按自身承受能力參與，避免小企因利潤微薄而被排斥在外。

第二，善用現有科技，推動票尾生態數字化。 推動科技應用是關鍵，筆者認為，相比花重金打造一個全新的「全港統一票尾生態消費平台」，不如鼓勵善用現有成熟的線上平台（如旅發局網站、 OpenRice、各類電子支付工具等），透過開放 API 或簡化的 QR Code 電子票尾驗證機制，讓旅客能以最順暢的方式獲取「票尾兌換優惠」資訊。同時，可利用大數據及 AI 分析旅客喜好，精準推薦附近的特色餐飲與景點「票尾優惠」，提升留港消費意欲。

第三，加強跨區交通與商圈引流。 配合大型盛事（如啟德體育園大型賽事或國際巨星演唱會），政府可規劃「特惠交通接駁服務」，將人流由場館有效分散引導至深水埗、元朗、灣仔等特色地區商圈，並聯同地區商戶推出「賽後/演後宵夜與購物方案」，讓龐大的人流不只留在場館周邊，而是實質惠及全港中小企與社區經濟。

在本港飲食業結業潮的陰霾下，「票尾生態圈」正是為香港業界打開的一扇新窗，筆者會持續做好政策建議，希望利用一張張票根，帶動全港「消費生態圈」發展。

作者李廣宇是第八屆立法會功能界別（勞工界）議員、工聯會副理事長。



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