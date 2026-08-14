楊莉珊｜APEC財長會議——香港如何打好「主場牌」？

來稿作者：楊莉珊



2026年11月18日至19日，APEC第33次領導人非正式會議將在深圳舉行，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，優先領域錨定「開放、創新、合作」。這是中國繼2001年上海、2014年北京後第三次擔任APEC東道主，也是主場首度落子粵港澳大灣區。更關鍵的是，APEC財政部長會議將先於10月在香港舉行——這是該會議首次落戶香港。



「南金融、北創科」的分工

一河之隔，雙城接力，深港不再是「誰分誰一杯羹」的零和題，而是「制度疊加、功能互補」的同一盤棋。對香港而言，問題從來不是「峰會在深圳，關我什麼事」，而是「我如何把財長會的主場優勢、把「一國兩制」下的規則橋樑角色，轉化為會後可持續的發展動能」。

香港的底牌不是「另一個深圳」，而是深圳替代不了的節點。深圳代表的是中國創新產業化與先進製造的極限速度，香港代表則是國際資本、普通法仲裁、跨境資產配置與單獨關稅區的信任中介。兩者在大灣區內並非競爭，而是「南金融、北創科」的天然分工。

香港不可替代的三大維度

在APEC議程聚焦貿易投資便利化、綠色金融、跨境支付、AI商業化與供應鏈重組的當下，香港的不可替代性恰恰體現在三個維度：

其一，資本與標準的「轉換器」。香港擁有全球離岸人民幣樞紐、國際IPO與債券發行市場、符合英美法系預期的爭議解決機制，能讓亞太資本以最低制度摩擦進入內地，也能讓內地企業以最被國際接受的合規語言走出去。

其二，專業服務的「信用背書」。法律、會計、評級、保險、家族辦公室——這些APEC跨國商談背後的「軟基建」，香港有現成生態。

其三，「二軌外交」的緩衝帶。在地緣張力未消的環境裏，香港既懂內地政策邏輯、又不被視為中央外交發言人，恰是智庫、商會、學界閉門對話的最佳容器。

將單次盛事升維為全年在場

這些優勢不會因峰會在深圳辦而自動兌現。若只靠「財長會在香港開兩天」的溢出紅利，香港拿到的只是媒體曝光與短期人流；真正值錢的，是把盛會變成制度開放的壓力測試場。

香港已確認承辦10月APEC財長會，這是底座，但不該是天花板。

一是把財長會議題向下鑿穿。財長會談宏觀協同與金融穩定，香港可同步在主場外掛「亞太綠色債券標準對接」、「跨境理財通2.0與家族辦公室准入」、「AI金融監管沙盒互認」三場部長級配套閉門會，讓與會財長與央行行長離港前，帶走的是具體合作備忘錄而非僅聯合聲明。

二是把深圳峰會議程「借」過來。11月深圳談供應鏈與硬科技，香港可在10月先行邀請同一批經濟體的工商代表赴港，走訪數碼港、科學園、前海聯動辦公點，把「深圳看工廠、香港簽協議」做成標準動線。西九龍到福田18分鐘高鐵，本身就是「同一會場、兩種制度」的物理證明。

三是主動認領APEC中國年全國300場活動的一塊拼圖。除財長會外，香港商會、大學、法定機構可申辦中小企業圓桌、女性經濟領袖對話、數字貿易規則研討，把「單次辦會」升維成「全年在場」。

從「超級聯繫人」走向「超級合夥人」

APEC級人流的真正價值，不在於香格里拉酒店滿房，而在於會後六個月還有多少家區域總部落戶、多少筆綠債在香港結算、多少宗跨境糾紛選香港仲裁。這要求香港監管機構、港交所、投推署、律政司在峰會前就備好「菜單」：針對東盟家族辦公室的一站式遷冊指引、針對日韓碳信用的掛牌通道、針對大洋洲礦企來港上市的預溝通機制。謝湧海所概括的五大正面作用——離岸金融展示、專業服務輸出、綠色基建募資、數字支付協作、深港雙城推介——每一條都需有對口單位在會場外簽約室待命。

同時，香港應把自身「超級聯繫人」升級為「超級合夥人」：不是幫外資找內地，也不是幫深圳企業出海，而是港深資本+深圳技術+香港合規包裝，聯合投亞太項目。蔡冠深所言「與深圳企業一起合作壯大」，才是APEC紅利落地的微觀載體。

爭取亞太區域治理的結構性話語權

峰會的政治動能最適合拿來啃硬骨頭。粵港專業資格互認、跨境數據流通、海關AEO互認、APEC商務旅行卡與簽證便利延伸、前海與河套的規則銜接——這些平時推三年推不動的事，可借東道主年打包成「灣區APEC承諾清單」，由深港聯合向中央申請授權壓力測試。

2026年的APEC中國年，香港手裏已有財長會這張主場牌，旁邊還有深圳峰會的放大器。但盛事從不自動等於轉型。若香港只做禮賓、不做議程，只做venue（會場）、不做rule-maker（規則制定者），幾天過後人流退去，留下的只是又一輪「國際大都會」的形容詞。相反，若以財長會為軸，主動策分論壇、簽備忘錄、推規則對接、做二軌緩衝，香港就能把一次辦會，換成未來五年在亞太金融治理、綠色標準、跨境爭議解決中的結構性話語權。深圳照亮的是中國創新的天際線，香港要證明的，是「一國兩制」依舊是亞太資本最便宜的信任租約——這才是這場灣區雙城記裏，香港該寫下的回應。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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