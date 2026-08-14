來稿｜老闆迷信「AI萬能論」　打工仔淪為「AI查核員」

來稿作者：華德財



曾幾何時，我們幻想人工智能（AI）是解放打工一族的「白武士」，讓普羅僱員能從繁瑣的重複勞動抽身，專注於更具創造性的工作。然而，當生成式AI全面滲透職場三年後的如今，諮詢公司Adaptavist2026年公佈的調查卻揭示諷刺的現實：65%員工開始懷念沒有AI的日子。這猶如一記耳光，打醒沉浸在「技術萬能論」的社會。AI不僅沒有帶來「效率紅利」，反而正將職場變成充滿荒誕與焦慮的「數字圍城」。



AI沒能給打工人減負

當下職場最弔詭的景象，調查顯示許多老闆患上「不加AI就不專業」的病，員工為了配合「AI KPI」，淪為為AI「擦屁股」的工具人，一些原本專注於創意或原創工作的崗位，例如撰稿員、研究員竟變成「對稿員」，光是校對、修改AI生成的錯誤內容，就耗費了比節省下來更多的時間。

更為致命的打擊來自心理層面。AI的出現，正在系統性地貶值人類的專業經驗。英國作家協會年初發表的調查顯示，86%的創作者因AI收入減少，工作機會正在消失；日本亦有超過一成的漫畫家與插畫師收入因AI下滑。過去需要多年積累的專業技能，如今只需幾個提示詞即可模擬，令不少從業者質疑自身價值。與此同時，上司一句「你不是有AI嗎？」便要求員工的工作產出翻倍，結果效率提升帶來的收益歸於公司，但留給員工的只有更龐大的工作量，這種工作氣氛不但使初級職位減少，更使愈來愈多的員工淪為高壓下的「高級校對員」。

資本邏輯讓技術加劇職場剝削

無論如何，AI帶來的結構性挑戰已難以逆轉，僱員必須調整心態主動求變。麥肯錫發表的最新報告指出，未來最有價值的技能已從「完成日常任務」轉向「分析和解釋AI輸出」。這意味單純的執行能力將被淘汰，而批判性思維、定義問題的能力、以及判斷AI產出是否可信的「數字素養」將成核心競爭力。與此同時，AI雖能模仿，卻難以取代人與人之間複雜的溝通、共情與真正的原創創意。發展這些機器難以複製的軟技能，是抵禦被邊緣化的關鍵壁壘。

政府層面的監管與引導同樣刻不容緩。在版權保護方面，美國最新的《國家人工智能立法框架》已提出建立聯邦框架，明確禁止未經授權使用個人的聲音和肖像，並考慮建立許可框架讓受影響者可集體與提供AI服務的公司協商補償；英國創作者群體亦在呼籲政府實施新監管框架，要求AI訓練必須事先獲得持分者的明確同意。香港作為國際創科中心，應積極參考這些外國經驗，盡快訂立AI倫理與版權法規，保障創作者權益。此外，考慮到職場使用AI工具已成普遍現象，政府應加強市民的AI培訓資助，或要求應用AI的公司甚至可參考部分國家的做法，牽頭鼓勵大專院校與僱主合辦AI證書課程，由企業贊助或負擔學費，確保技術紅利能公平分享，而非加劇數碼鴻溝。

AI技術的列車已啟動，不可能將它停下。然而，若任由資本邏輯與效率至上主義主導，這股浪潮恐將淪為加劇職場剝削與創意枯萎的災禍。要扭轉此勢，有賴各界攜手：政府須以政策監管與資源推動，企業需展現長遠視野，學界則應持續研發與倡議，三者共同成為僱員自強的後盾。唯有如此，我們才能在人工智能的冰冷運算中，守護住屬於人類的溫度、心靈與尊嚴。

作者華德財曾於四大會計行任職核數員。



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