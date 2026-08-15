來稿｜「人夫集團」如何以幽默回應年輕世代的成家焦慮？

來稿作者：徐文超



早前，筆者有幸在「和富聯誼咖啡館」中擔任桌主，與多位與會者一同打開了關於「年輕世代為何不願成家立室」的文化盲盒。在當日的跨界別對話中，與會者理性地解構了遲婚遲育、不婚不育的種種核心痛點——從個人層面的抗逆力與範本缺失，到社會環境的經濟焦慮與不確定性。



筆者總結眾人的看法，大膽提出了一個方向：發動一場跨越校園、家庭與社會的長遠「文化重塑工程」，製造正面潮流。未幾，流行文化界便迎來了一場極具玩味的創作實踐。由農夫（C君、陸永）、張繼聰三人組成的「人夫集團」，推出新歌《我連婚都夠膽結》，並將舉行演出。這場流行文化的對話，正正以一種近乎「社會工程」的姿態，回應了筆者早前文章中所探討的結構性焦慮，並為當代婚姻進行了一次趣味的文化解構。



流行文化對話打破理性計算

在早前的討論中，大家討論婚姻時往往陷入了「極理性的算計」——談經濟、談責任、談壓力、談數據。正如筆者所言，如果只用計算機衡量婚姻，成家立室的「性價比」的確很低。

然而，「人夫集團」的新歌卻反其道而行。歌曲最後提及「婚姻係一場冇終點嘅馬拉松／夠膽跑落去嘅每一個都係英雄」。「馬拉松」是長跑耐力賽事，長達42.195公里；但婚姻這場馬拉松的長，又長至「冇終點」，從可以數算到無限延伸，需求無限的堅持和耐力。不止於此，要踏上這項無限長途賽，更要「夠膽」，只要「夠膽」，便能婚姻中的英雄。歌曲將大眾對婚姻的認知，從沉重的財務與社會負擔，重新定性為浪漫的英雄主義與冒險精神。這種感性的呼喚，正好回應青年人面對婚姻，因理性權衡而裹足不前的困局，呼應了筆者所深信的價值：家的本質，從來都不是一條算式，而是親人之愛的搖籃。

娛樂文化與社會教育協同

筆者在前文中分享過，在某些特定的工作或生活群體中，若存在彼此分享、交流家庭樂趣的「氛圍」，便會產生群體影響效應。「人夫集團」打破了傳統流行文化中「結婚等於失去自由」的負面印象，以幽默、接地氣的兄弟形象，把「人夫」這個身份塑造成一件有型、有承擔且充滿樂趣的事。

傳統的家庭教育往往流於嚴肅的說教，難以走進年輕人的世界。但娛樂文化擁有強大的滲透力，能將抽象的「正向家庭觀」轉化為大眾易於接受的流行符號。當大眾透過他們的音樂和綜藝演出，產生共感，便能形成「成家是一件正面、開心的事情」的社會氛圍，也無形中為社會教育提供了土壤，讓正面的家庭價值觀更容易在年輕一代心中萌芽。

以幽默解構對婚姻的恐懼

年輕人抗逆力不足、害怕面對婚姻衝突，是另一個客觀存在的心態。「人夫集團」的唱作之所以能夠引起共鳴，在於他們並沒有盲目地歌頌婚姻，而是以寫實的筆觸唱出婚姻生活中的柴米油鹽、妥協與衝突。但關鍵在於他們的切入點——「我連婚都夠膽結，還有甚麼好怕的？」這種以幽默化解恐懼的手段，在文化層面上為年輕人注入了抗逆力。他們告訴年輕大眾：面對充斥不確定性的未來，尋找一位同路人攜手面對未知，非但不是負擔，反而是一場最熱血的同行。這股流行文化的力量，恰好彌補了社會教育中較少觸及的家庭抗逆力培養。

打開「文化盲盒」讓社會看到了挑戰，而「人夫集團」的流行文化實踐，則讓我們看到社會各範疇重塑氛圍的無限可能。成家立室的文化重塑，從來不是單一界別的責任。它需要教育界的課堂啟迪，同樣需要流行文化與大眾傳播的正面推動。

娛樂文化未必有義務履行社會責任，但有質素流行文化總有為大眾傳遞訊息，我們如能善用流行文化的力量，共同營造一個支持家庭發展的社會氛圍；當教育界、社福界與流行文化界能夠像打開盲盒般攜手合作，碰撞出更多正向傳播的火花，我們才能真正讓年輕一代重新看見家庭的獨特價值。

作者徐文超是棉紡會中學副校長，和富創新及服務督導委員會成員。



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