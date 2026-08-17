區議會議員．張展鵬｜請把「告別圍標」納入五年規劃

來稿作者：張展鵬



今年7月，本人以分區委員會委員身份，出席香港首個五年規劃及2026年施政報告諮詢會（選委會第一場），並向特首及官員反映社區聲音。大會設有每人限時三分鐘發言環節，時間極為寶貴，故我集中聚焦社會近期最為關注、亦是我長期跟進的樓宇管理改革課題，就圍標與大廈維修亂象提出具體建議。會上，我再次提出兩項建議——設立「業主實名網上投票」及「中央資料庫」，期望政府能切實協助業主。



以兩項舉措制衡圍標

設立實名制電子投票平台——讓業主隨時隨地安全表態，以高投票率稀釋圍標集團的操控空間，同時防止授權票被不當濫用。

設立屋苑工程服務合約中央資料庫——以系統載存本港屋苑常見工程與服務合約內容，包括物料規格、服務標準、承辦商股權及違規紀錄，透過數據比對揪出異常報價。舉證責任應由小業主反轉為決策者和投標者，他們須在工程拍板前向業主清楚解釋，大幅減輕業主的舉證負擔。

政府過去強調「業主自治、業界自律」，但現實卻逐漸演變為權力失衡，圍標更已形成完整產業鏈。因此，我衷心期望政府能由「旁觀者」轉變為公平規則的「制定者」和「平台提供者」，以最少干預贏取最大公共利益。相關措施若能在五年內逐步推展，將可令數以百萬計的業主和家庭受惠，真正安居樂業。

成立獨立機構需完善監察機制

最近，在另一場諮詢會上，一位蕭姓工程師市民建議在發展局轄下成立「屋宇維修署」，專責統籌舊樓維修事宜。蕭先生指出，本港舊樓維修存在監管不足、業主立案法團缺乏專業知識、專業人士權力過於集中等問題，建議由政府主導成立專責機構，讓市民只需按比例分擔費用，毋須再為繁瑣的工程招標與監工過程操心。特首李家超對此表示「值得多諗」，反映政府對相關改革方向持開放態度。

該方案提出後，在網上引起大量討論。有意見認為，由政府主導成立專責機構，有助填補現時業主專業知識不足的缺口，亦可為工程質素提供更可靠把關。與此同時，亦有聲音表達審慎憂慮，質疑「獨立機構」由誰監管、如何防止它變成另一個圍標溫床。批評者指出，將全港樓宇龐大工程決策權集中於單一獨立團體，若缺乏足夠的透明度和制衡機制，問題或會從「冇皇管」演變為「有皇管但管唔到」，甚至可能因權力過大而加劇貪腐風險。具體細節，尤其是監察制衡機制，引起社會關注，有待進一步釐清。

讓中央資料庫成為「照妖鏡」

正因單一機構方案存在上述風險，本人一直提倡的中央資料庫便能發揮關鍵作用。中央資料庫並非取代將來任何負責維修的機構，而是成為它的「照妖鏡」和業主的「護身符」，發揮防禦被圍標及被謀取暴利功能：

首先是強制數據比對，杜絕「海鮮價」。日後任何屋苑法團及管理處收到承辦商報價後，須強制將標書內容輸入中央資料庫，透過 AI 與全港同類工程服務合約的歷史數據、物料市價、合理利潤區間及專業人士估算進行比對。異常偏高或偏低的標書會被系統自動標示，報價方須向業主解釋原因，令圍標式報價無所遁形。

也要讓業主自行招標亦有據可查。本人估計政府不會強制業主必須選用該機構。選擇自行招標的樓宇，業主可將收到的標書輸入系統，與全港數據比較，判斷有否被「呃價」，扭轉以往「承辦商話幾錢就幾錢」的資訊不對稱局面。

現時小業主懷疑圍標，須自行搜證、聘請專家，成本極高。將來有了中央資料庫，舉證責任自然落到決策者和投標者身上——為何標書貴過市場平均？為何中標公司與落標公司股東重疊？系統一查便有紀錄，無需業主奔波費神。

換句話說，若無中央資料庫，獨立機構只是一個不受制約的權力中心；若有中央資料庫，獨立機構的每一步都將運作在陽光之下。

實名投票系統真正還權於業主

一個屋苑的開支遠不止於大維修工程——清潔、保安、會所服務合約同樣涉及大額資金，且合約期長，容易出現圍標或枱底交易。因此，中央資料庫的設計亦能涵蓋不同類型的屋苑服務合約，透過比對報價、服務頻率、人手編制、工資水平等，讓業主一眼看出異常。若將來成立獨立機構，其職能亦應擴展至審視這些服務合約，確保業主每一分錢都物有所值。資料庫不只是「維修照妖鏡」，而是整個屋苑開支的「透明賬本」。

至於本人另一長期倡議的「業主網上實名投票系統」，其價值獨立於「是否成立獨立維修機構」之外。即使政府最終成立或不成立屋宇專責維修部門團體，此系統仍是解決授權票問題的關鍵工具。現時大量授權票被法團或管理公司收集，小業主往往「被代表」；即使政府日後限制授權票數量，但因一向甚少業主積極出席大會，現場仍容易被圍標黨樁腳操控投票結果。圍標集團正是透過操縱授權票及安插現場樁腳來控制投票結果。

實名投票系統可讓業主手機一按即投，大幅提高參與率，令授權票及現場樁腳的影響力被大幅稀釋；同時每張票均可追溯、核查，增加造假難度。此系統是「還權於業主」的基礎建設，不論有否機構代辦工程，業主仍然需要便捷、安全的渠道來表達對屋苑事務的意見。

業主實名網上投票系統是「還權於業主」的第一步，中央資料庫是「幫業主睇實盤數」的工具。無論最終是否成立屋宇維修署或第三方獨立專責維修團體，中央資料庫及業主網上投票系統都是成本低、爭議少的基礎建設，令所有工程決策有數可查、有據可依。

本人期望以上兩個方案能夠納入香港五年規劃，讓政府更好地保障全港過百萬業主的切身利益。

作者張展鵬是西貢區議員。



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