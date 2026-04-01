張展鵬｜「豬仔標」何以屢禁不止？

來稿作者：張展鵬



本人長期關注及推動樓宇管理政策改革。欣見獨立委員會鼓勵公眾就樓宇維修工程中的不當合謀及圍標問題提供資料，足證社會對根治此痼疾有強烈共鳴。



然而，據本人前線經驗及對行業生態的觀察，深感問題根源在於制度性的權力失衡與資訊不對稱。專業圍標集團背後有律師、工程顧問等專業人士，早已形成一套程序完美的分工鏈。對一般小業主而言，既無專業知識判斷合約陷阱，亦無調查權力取得關鍵證據，即使滿腹懷疑，也難以符合舉證要求。若改革只停留在「鼓勵舉報」或「個案調查」，而未觸及結構性漏洞，恐難逃「頭痛醫頭」之困，亦令有心舉報的市民感到無力。

本人曾於去年12月15日在《香港01》撰文，提出兩項直指核心的制度建議。欣聞政府於2026年初建議修訂《建築物管理條例》，重點限制法團授權票數量，以堵塞操控會議的漏洞。然而，僅限制授權票，仍難應對居民大會出席率普遍偏低（往往受限於舉行日子、時間及地點）的現實。在此情況下，圍標黨憑藉其組織動員優勢，仍可輕易透過「少數服從多數」的方式，令具爭議的議案獲得通過。

現正值政府醞釀修訂條例之際，謹將建議綜合成政策藍圖，盼能拋磚引玉，為全港私人屋苑的長治久安提供可行路徑。

建議一：建立「實名制電子投票平台」，以高參與度沖淡圍標勢力

現行授權票制度極易被少數人操控，令業主大會流於形式，淪為通過有問題維修項目的工具。即使限制授權票數量，若大多數業主因時間、地點不便而無法親身與會，會議仍易被動員能力強的圍標集團主導。

政府應牽頭建立一個由政府認證、具法律效力的實名制電子投票平台，讓業主可隨時隨地安全、便捷地就屋苑重要事項表態。此舉能有效鼓勵每一位業主積極參與，用高投票率「沖淡」圍標黨在屋苑的組織優勢，讓決策真正回歸多數業主的真實意願。這不僅是技術升級，更是對法團權力的關鍵制衡，從程序上杜絕少數人騎劫集體決策的可能。

建議二：設立「屋苑工程服務合約中央資料庫」，強制資訊透明

此為治本之關鍵。現時小業主面對天價維修或外判合約時，根本無從判斷價格是否合理、承辦商是否可靠。政府應設立一個強制性的中央資料庫，要求全港私人屋苑的法團及管理公司，必須如實披露標書及合約內的工程細項與服務細節，並按照系統指定的格式輸入資料。

（一）公開內容：平衡透明與商業秘密

為平衡公眾知情權與商業秘密，系統刊登資料時，會自動隱去屋苑名稱及公司名稱（以代號識別），但會完整保留並公開以下技術與價格細節：

· 工程／服務類別

· 物料規格、品牌、型號及數量

· 所需工人人數、工種及工時

· 所需行政文件及顧問費

· 預計竣工或服務完成時間

· 所需機器、工具、設備及用品

· 保險要求及條款

· 總價格及各分項報價

（二）公司背景分析：揭開圍標集團的關聯網絡

資料庫亦會整合並公開每一家顧問公司及工程公司的背景分析，包括：

· 過往違規或違例紀錄

· 被投訴的次數及內容摘要

· 股權結構及與其他公司的關聯（例如相同董事、股東或地址），方便公眾識別潛在的關聯公司／影子投標者，以及長期參與投標、但從未被錄用的公司單位

（三）強制披露與傳播：將責任交還決策者

法團及管理公司有責任確保資料真實準確。完成輸入後，須將系統自動生成的比對分析報告，張貼於屋苑顯著位置（如大堂、電梯口），並透過業主常用通訊群組或電郵廣泛傳播，讓全體業主知悉。

（四）解釋機制：存有差異，留待相關人士說明

當系統顯示同一類工程在不同屋苑出現巨大價格差異，或某公司的報價長期異常偏高時，系統會自動標註，留待法團、管理公司或承辦商向業主公開解釋。解釋是否合理、能否令居民信服，將成為下一輪決策的依據。這將壓力由「業主舉證」轉為「決策者自證清白」。

（五）資料庫的核心價值

1. 以公開數據替代業主舉證：圍標集團的「豬仔標」（陪標）、關聯公司、異常報價等模式，將在數據比對下無所遁形，無需個別業主冒險蒐證。

2. 以市場監督替代個別調查：傳媒、業主組織、甚至競爭對手均可透過資料庫進行監督，形成巨大的社會監察力量。

3. 以透明競爭倒逼行業自律：當價格與服務質量暴露於陽光下，承辦商及管理公司將被迫專注提升專業水準，而非鑽營人脈關係。

由「業主自證」轉向「制度透明」，才是真正的急市民所急

本人明白，上述改革涉及立法、技術開發及部門協調，絕非一朝一夕。但面對樓宇管理亂象已威脅公共安全，而僅靠限制授權票仍難抵禦圍標黨組織優勢的現實，已到了必須以新思維解決舊問題的關口。

與其要求手無寸鐵的業主在資訊劣勢下「積極舉證」，不如由政府主導建立平台，讓資訊強制透明、讓權力公開制衡。系統自動比對、隱名公開、留待解釋的設計，既能保護商業機密，又能將異常數據暴露於陽光之下，讓居民自行判斷、讓決策者承擔解釋責任。

此舉不僅能有效瓦解圍標產業鏈，更能涵蓋屋苑日常管理的方方面面（保安、清潔、會所、升降機等），直接提升全港數百萬私人屋苑業主的安全感與對政府施政的滿意度。

懇請獨立委員會在最終報告中，將上述兩項具體的制度建設建議納入考慮，並促請政府相關部門加快落實。本人深信，這才是標本兼治、回應社會對公平與安全根本期盼的正道。

作者張展鵬是西貢區議員。



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