帶．路共享｜准醫科生赴柬埔寨流離者營地　在苦難中看見生命尊嚴

帶．路共享｜蔡宛諺



熾熱的七月正值雨季，雨水從50多個狹小帳篷，浸濕了人們的吊床、木板床。滴滴答答，打在柏油帆布上，更重重打在每一個人的心頭上。2025年底泰柬邊境爆發衝突後，不少務農村民的家園被佔、亦有村民緊鄰戰線、終日活在恐懼之下，因此被迫來此棲身。營地原本只屬臨時安置點，政府承諾的正式定居點卻遲遲未動工。現時在柬埔寨菩薩省（Pursat Province），約280名國內流離失所者（Internally Displaced People, IDP）正棲身於洪森普拉莫伊中學校園（Hun Sen Pramaoy High School）內的臨時國內流離失所者營（IDP Camp）居住。這次我以實習生的身份隨共享基金會走訪營地，旨在透過物資派發及公共衞生教育，改善流離者迫在眉睫的居住與健康危機。



人道援助是並肩前行

首天到達營地，我們發現這裡沒有完備的食水系統，雨季帳篷滲水及排水系統的缺乏使積水隨地可見。由於蚊子只需5毫升水源，最快能在8小時內產卵，積水無疑成了病媒蚊孳生的溫床，大幅增加登革熱傳播的風險。此外，營內糧食供應長期不穩，亦因電綫外露及廢品堆積，亦帶來極高的觸電及受傷風險。

翌日清早，全團忙於卸運物資——折疊床、濾水桶、25公斤大米、即食麵、牛奶、瓶裝水、蚊帳、衞生用品堆滿借來的學校倉庫。本預計整個上午將耗在搬運上，沒想到剛開工，營地居民、當地學生甚至小朋友都主動前來幫手，不計勞苦分工搬運物資。完成一切後，我們在擦拭汗水之際試圖尋覓他們的身影，希望親口說聲謝謝。可眼眸瞥到的，卻是一個個默默散去的無聲背影。於我而言，這一刻不僅是「民心相通」的體現，更展現了人與人之間最純粹的連結——人道援助從不是單向施捨，而是大家往同一個方向並肩前行。

流離者以雙手守住尊嚴

過往我曾預想流離者是活在絕望與迷茫之中，直至踏進營地，才驚覺自己那無知與成見。即使失去農地、沒有穩定收入，居民依然奮力打拼，以雙手撐起整個「家」：有人在家中設置小賣部、有人賣米餅賺取零錢、有人靠採集橡膠維生……他們甚至自發搭建小型學習空間，供幼童學習。他們與我談笑風生時，孩童嬉戲的喧鬧不斷……我忽然明白到，身處發達城市的我們，常以「弱小無助」標籤正經歷苦難的人們，卻忽略了他們也是撐起家庭的父母、守望相助的鄰居，更是滿懷韌勁的社群。縱使眼前曙光遙不可及，仍拼盡全力為孩子創造一絲常態，望能守住那份最可貴的尊嚴。

這趟旅程最寶貴的收穫，不僅是學習如何從評估需求到預備物資，更是學會在營地資源短缺下，隨團隊制定一套因地制宜的登革熱防控思路。面對營地帳篷滲水、電力供應不穩，居民無法安全使用蚊燈，我們回歸最原始的源頭滅蚊方法：清理積雨，將肥皂水加進無法排走的積水抑制孑孓生長。

說來巧合，整整一年前的七月，我初隨基金會團隊到瓦努阿圖展開人道工作，深受啟發並立志讀醫。而相隔一個多月後，我將正式接過「醫科生」的身份，開始學習奧妙的醫術。願未來能以醫者的身份，朝「仁心仁術」的理念邁進，不僅用藥物治療病痛，更能俯身傾聽每一個身在苦難仍堅持與吶喊的人，為他們撐起一片安穩。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者蔡宛諺是共享基金會實習生。



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