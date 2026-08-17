醫善同行｜反覆腹痛並不簡單

醫善同行｜陳偉強醫生



腸道不適是不少都市人的困擾，不少市民往往第一時間聯想到腸胃炎或腸易激症發作，但反覆肚痛背後可能是炎性腸道病（Inflammatory bowel disease，簡稱IBD)作崇。患者身體免疫系統會錯誤地攻擊消化道細胞，令消化道出現慢性發炎，病情嚴重時更可能引致腹膜炎及腸道穿孔等致命併發症。



炎性腸道病（IBD）屬於自體免疫系統疾病，主要分為兩大類型。第一是克隆氏症（Crohn’s disease)，第二是潰瘍性結腸炎（Ulcerative Colitis）。兩者分別在於，克隆氏症可以出現於由口腔至肛門整條消化道某一特定或多個範圍，甚至可以波及消化道以外的器官例如如皮膚、關節及眼睛等等；而潰瘍性結腸炎大多只影響结腸或直腸。

克隆氏症可以引起患者的消化道持續出現由內壁至外壁的全層發炎。主要病徵包括反覆肚痛、排便習慣明顯改變、體重下降、發燒、血便、肛裂、瘻管。病情嚴重時可出現大腸出血、腹膜炎、腸穿孔等致命併發症。

談及種種病徵後，值得留意的是克隆氏症患者亦可以「冇病徵」，令人防不勝防。就算出現輕微病徵例如腹痛或肚瀉， 患者亦可能因病徵相似而誤以為是腸易激症或傳染性腸胃炎作怪。 往後隨著病情惡化，新的病徵出現會令到診斷上更加清楚。舉例來說腸易激症患者大多出現比較輕微的病徵例如輕微肚痛，肚瀉及便秘， 但較少引致血便或嚴重消瘦。至於傳染性腸胃炎則與病毒、細菌感染有關，一般來說患者常見會於數日內痊癒，不如克隆氏症一般會反覆發作。

在醫治開始時，醫生首先會透過臨床評估，再按實際情況可能會建議患者進行進一步檢查，包括腸胃內窺鏡檢查，從而診斷消化道有否 出現發炎或併發症，並按實際需要取出細胞樣本作病理化驗。

在治療方面，如確診克隆氏症，醫生會視乎患者情況對症下藥，如果屬於急性或嚴重情況， 醫生可能考慮處方類固醇或其他控制炎症 藥物。 因應病情需要醫生亦有可能為患者處方免疫調節劑以針對免疫系統或使用生物製劑抑制炎症因子。當處方藥物未能有效控制病情，或因病情惡化而出現嚴重併發症例如腸穿孔、腸阻塞等等，則需考慮施行手術。

醫學研究顯示克隆氏症多發於20至40歲人士身上。發病原因仍未肯定，可能與家族病史及遺傳因素有關，而吸煙、長期受壓、睡眠不足、高油高醣飲食人士亦可能有較高患病風險。 如市民希望減低克隆氏症風險，建議避免高油、高脂、高醣的飲食習慣，避免含有乳化劑或人工添加劑人工食物，多攝取抗炎脂肪酸例如omega-3之海產類食物。一旦出現持續或嚴重消化道病徵，理應及早求醫。而年屆50歲以上人士亦應該考慮諮詢醫生以作出是否進行腸胃內窺鏡檢查的評估。

作者陳偉強醫生是「醫善同行」醫學顧問，外科專科醫生。



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