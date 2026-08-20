來稿｜縱軸發展的城市規劃觀，如何想像香港的每一面？

來稿作者：廖志豪、林展鵬



香港要跳脫「項目清單式」的五年規劃慣性，必須先樹立一套具前瞻視野的縱軸發展觀——即從宏觀時空尺度審視城市骨架，再將長遠願景逆向推導為中短期可執行的策略。這份規劃的起點，不是未來五年的工程排期，而是數十年後香港作為國際樞紐的角色定位。唯有如此，才能把「內聯周邊、面向世界」的目標，轉化為市民日常可感、旅客處處可見、全球網絡可接的城市體系。而這一切的根基，在於重新發掘香港無可複製的地理稟賦與文化底蘊——這正是我們與其他國際城市競爭的核心籌碼。基於這份領悟，我們從縱軸統籌全局，分南北兩翼各自拓寬文旅內涵，為新香港打開一扇通往未來的發展之門。



南北縱軸：交通與文化雙重脈絡

北部都會區的建設將引爆大量人流與物流需求，因此必須優先構建一條縱貫南北的快速鐵路幹線。建議規劃由北都出發，途經錦上路，延伸至荃灣西/青衣，甚至直達中區；並在青衣站銜接機場鐵路，形成「北都直達機場」的無縫通道。這條縱軸不僅大幅縮短通勤時間，更能將北都、荃灣、九龍及港島串聯為一體化的經濟與生活圈，為零售、餐飲、文體及旅遊產業提供穩定的客源基礎。

同時，政府亦提出北都要建設成「宜學、宜居、宜遊」的新都會。就文化供給而言，現有大型文化設施多偏重九龍，部分設施老化，對國際旅客及年輕家庭的吸引力不足。建議在北都全新打造博物館群與文化地標，結合國際級體育場館，建構「科技＋文化」與「文體盛事」雙核心。當南北縱軸通車，北都便能擺脫純住宅功能，蛻變為全年無休的文化活動輸出基地，讓香港的城市品牌在時間維度上持續積累，而非僅靠零星節點支撐。

西九龍高鐵站已接通南向內地，北都必須設立第二座高鐵站，並引入「一地共檢」創新通關模式。透過北都新站，可開拓更多連接內地高鐵網的新線路，擴大香港與廣東省乃至更廣闊腹地的互聯互通。同時，配合北都高鐵建設，進一步強化南北快速鐵路與新站的接駁，使北都真正成為「港深灣區生活圈」的南向樞紐，帶動旅遊與經濟的雙向流動，下一盤「區域整合」的大棋局。

東西橫軸：「原香港」文史慢旅走廊

新界北部蘊藏豐富的圍村文化、非遺建築與民俗記憶。建議沿北都東西向規劃一條「尋根文史走廊」：西起錦上路（銜接錦田八鄉圍村歷史），中經林村谷景觀帶（結合嘉道理農場、梧桐寨、林村許願樹及民族風情點），東至大埔墟車站，再延伸至鹿頸、荔枝窩（體驗客家風情及抗日遺跡）；亦可從大埔墟轉往粉嶺，經沙頭角公路直達沙頭角，重現中英街歷史場景。走廊內可引入輕軌、纜車或雲巴等慢行交通工具，讓旅客以悠閒節奏欣賞自然與歷史交織的景致。此舉既能帶動郊野登山、古蹟探訪等健康活動，亦能催生民宿、手作坊、文青咖啡館、小型主題博物館等「輕經濟」，形成城鄉共融的慢活品牌，讓香港新界風情蜚聲國際。

香港以海濱城市著稱，近年海濱優化初見成效，但在北都加速發展之際，南面海濱經濟仍有提升空間。建議引入更具特色的餐飲業態（如本地小店、微型商鋪），增強「可停留、可消費、可重訪」的吸引力。南丫島作為第三大島，交通便利、資源多元，建議發展國際級度假酒店，並於島東（如鹿洲灣）開闢遊艇停泊區及會所配套，呼應索罟灣規劃；島西南可建沿海景觀橋，打造新打卡熱點。同時，對接「躍動港島南」策略，將香港仔避風塘塑造成夜間美食地標——旅客日間在南丫島追景日落，晚間返回避風塘享用大排檔與海鮮，形成「日島夜港」的雙段旅遊節奏，充分釋放南面濱海潛力。

打骨架、做試點、留彈性

香港的五年規劃，若要真正支撐長遠國際都市願景，關鍵不在於「一次做滿」，而在於樹立縱軸發展觀，先建通達骨架（南北快速鐵路＋跨境高鐵節點），確立城市級主動脈；南北分拓文旅，北面以文史慢旅走廊活化鄉郊，南面以海濱島嶼經濟提升體驗，讓縱軸兩端各自綻放獨特魅力。

執行上，採「先測試再擴展」策略（夜經濟街區試點、海濱全天候商業模式、文體盛事組合），逐步形成可複製成果；土地與基建則預留彈性（分階段造地、替代方案評估、遊艇港與航空滾動推進），為未來不確定性保留政策空間。當骨架、試點與研究同步推進，北部都會區便不僅是地理擴張，更將成為香港下一個十年重塑城市競爭力的起點與引擎——千里之願景，始於今日縱軸之定錨。

作者廖志豪是建築師、城市與建築發展評論人；作者林展鵬是建築師、清華大學EMPA高級公共管理碩士。



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